O‘zbekistonda dam olish kunlari yomg‘ir va iliq havo kutilmoqda

·44·O‘zbekiston
O‘zbekistonda dam olish kunlari yomg‘ir va iliq havo kutilmoqda

Dam olish kunlari O‘zbekistonda iliq va asosan quruq ob-havo kuzatiladi. Biroq ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda. Bu haqda O‘zgidromet xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, kechalari havo harorati 10–15 daraja, kunduzi esa 25–27 daraja atrofida bo‘ladi. Janubiy hududlar va cho‘l zonalarining ayrim joylarida harorat 29–32 darajagacha ko‘tarilishi mumkin.

10 oktyabr kuni kechqurun g‘arbiy hududlarga nam havo massalari kirib kela boshlaydi. Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatining ba’zi joylarida yomg‘ir yog‘ishi ehtimoli bor.

11 oktyabr kuni yog‘ingarchilik respublika hududlarining boshqa qismlariga ham tarqaladi. Qoraqalpog‘iston, Xorazm, kunning ikkinchi yarmida cho‘l hududlari va janubda, kechqurun esa markaziy viloyatlarning ayrim joylarida yomg‘ir kutilmoqda. Toshkent viloyati va Farg‘ona vodiysida yog‘ingarchilik bo‘lmaydi.

Hududlarning aksariyatida iliq havo saqlanib qoladi. Faqat mamlakatning shimoli-g‘arbida harorat 18–23 darajagacha pasayishi mumkin. Shamol yo‘nalishini sharqdan g‘arbga o‘zgartirib, soniyasiga 7–12 metr tezlikda esadi.

Tog‘li hududlarda 9–11 oktyabr kunlari ba’zi joylarda yomg‘ir yog‘adi. 11 oktyabr kuni tog‘ oldi va tog‘li hududlarda sel hamda suv toshqini yuzaga kelishi xavfi bor.

Toshkentda esa bugun va dam olish kunlari yog‘ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan soniyasiga 3–8 metr tezlikda esadi. Poytaxtda kechalari harorat 13–15 daraja, kunduzi esa 25–27 daraja bo‘lishi prognoz qilingan.

O‘zgidrometQoraqalpog‘iston RespublikasiXorazmToshkent
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 oktyabr uchun ob-havo prognozi e’lon qilindi8 oktyabr uchun ob-havo prognozi e’lon qilindiKecha 10:3217 sentyabr kuni Toshkentda ob-havo qanday bo‘ladi?17 sentyabr kuni Toshkentda ob-havo qanday bo‘ladi?16 sentabr 23:32O‘zgidromet: Bugun ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqdaO‘zgidromet: Bugun ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda5 oktabr 11:043 oktyabr kuni O‘zbekistonda ob-havo qanday bo‘ladi?3 oktyabr kuni O‘zbekistonda ob-havo qanday bo‘ladi?3 oktabr 00:07Ertaga qaysi hududlarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda?Ertaga qaysi hududlarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda?30 sentabr 15:2015 sentyabr kuni O‘zbekistonda havo isishi kutilmoqda15 sentyabr kuni O‘zbekistonda havo isishi kutilmoqda14 sentabr 21:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari