3 oktyabr kuni O‘zbekistonda ob-havo qanday bo‘ladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 3-oktyabr kuni O‘zbekistonning aksariyat hududlarida havo o‘zgaruvchan bo‘lib, yog‘ingarchilik kutilmaydi.
- Qoraqalpog‘iston, Xorazm va Navoiy viloyatlarida, shuningdek, respublikaning tog‘ oldi va tog‘li hududlarida ayrim joylarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin.
- Kunduzgi harorat janubiy viloyatlarda 30-35 darajagacha ko‘tarilsa, shimoliy hududlarda 20-25 daraja atrofida bo‘ladi.
O‘zgidromet ertaga, 3 oktyabr kuni O‘zbekiston hududlarida kuzatiladigan ob-havo prognozini ma’lum qildi. Kun davomida ayrim hududlarda havo o‘zgaruvchan bo‘lishi, ba’zi joylarda esa yog‘ingarchilik kuzatilishi kutilmoqda.
Toshkent shahrida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Sharqdan esadigan shamolning tezligi 3-8 m/s ni tashkil etadi. Harorat kechasi 15-17 daraja, kunduzi esa 29-31 daraja bo‘lishi prognoz qilingan.
Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ham havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja atrofida bo‘ladi.
Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘lishi kutilmoqda. Buxoro viloyatida yog‘ingarchilik kuzatilmaydi, Navoiy viloyatining ba’zi joylarida esa yomg‘ir yog‘ishi ehtimoli bor. Shamol sharqdan 9-14 m/s tezlikda esadi. Kechasi harorat 13-18 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo‘ladi.
Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Bu hududlarda yog‘ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 27-32 darajagacha ko‘tariladi.
Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ham yog‘ingarchilik kutilmaydi, havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Sharqdan 7-12 m/s tezlikda shamol esadi. Kechasi harorat 15-20 daraja, kunduzi esa 30-35 daraja bo‘lishi prognoz qilingan.
Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 25-30 daraja bo‘lishi kutilmoqda.
Respublikaning tog‘ oldi va tog‘li hududlarida ham havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Yog‘ingarchilik kutilmaydi, biroq ayrim hududlarda sel-suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shamol sharqdan 9-14 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 17-22 daraja bo‘ladi.
Shu tariqa, 3 oktyabr kuni mamlakatning aksariyat hududlarida iliq va o‘zgaruvchan ob-havo kuzatilishi kutilmoqda. Ayrim shimoliy hududlar hamda Navoiy viloyatida yomg‘ir yog‘ishi mumkin bo‘lsa, janubiy viloyatlarda kunduzgi harorat 35 darajagacha ko‘tariladi.
Izohlar 0
…