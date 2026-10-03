3 oktyabr kuni O‘zbekistonda ob-havo qanday bo‘ladi?

·12·O‘zbekiston
3 oktyabr kuni O‘zbekistonda ob-havo qanday bo‘ladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 3-oktyabr kuni O‘zbekistonning aksariyat hududlarida havo o‘zgaruvchan bo‘lib, yog‘ingarchilik kutilmaydi.
  • Qoraqalpog‘iston, Xorazm va Navoiy viloyatlarida, shuningdek, respublikaning tog‘ oldi va tog‘li hududlarida ayrim joylarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin.
  • Kunduzgi harorat janubiy viloyatlarda 30-35 darajagacha ko‘tarilsa, shimoliy hududlarda 20-25 daraja atrofida bo‘ladi.

O‘zgidromet ertaga, 3 oktyabr kuni O‘zbekiston hududlarida kuzatiladigan ob-havo prognozini ma’lum qildi. Kun davomida ayrim hududlarda havo o‘zgaruvchan bo‘lishi, ba’zi joylarda esa yog‘ingarchilik kuzatilishi kutilmoqda.

Toshkent shahrida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Sharqdan esadigan shamolning tezligi 3-8 m/s ni tashkil etadi. Harorat kechasi 15-17 daraja, kunduzi esa 29-31 daraja bo‘lishi prognoz qilingan.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ham havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja atrofida bo‘ladi.

Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘lishi kutilmoqda. Buxoro viloyatida yog‘ingarchilik kuzatilmaydi, Navoiy viloyatining ba’zi joylarida esa yomg‘ir yog‘ishi ehtimoli bor. Shamol sharqdan 9-14 m/s tezlikda esadi. Kechasi harorat 13-18 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo‘ladi.

Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Bu hududlarda yog‘ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 27-32 darajagacha ko‘tariladi.

Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ham yog‘ingarchilik kutilmaydi, havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Sharqdan 7-12 m/s tezlikda shamol esadi. Kechasi harorat 15-20 daraja, kunduzi esa 30-35 daraja bo‘lishi prognoz qilingan.

Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 25-30 daraja bo‘lishi kutilmoqda.

Respublikaning tog‘ oldi va tog‘li hududlarida ham havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Yog‘ingarchilik kutilmaydi, biroq ayrim hududlarda sel-suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shamol sharqdan 9-14 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 17-22 daraja bo‘ladi.

Shu tariqa, 3 oktyabr kuni mamlakatning aksariyat hududlarida iliq va o‘zgaruvchan ob-havo kuzatilishi kutilmoqda. Ayrim shimoliy hududlar hamda Navoiy viloyatida yomg‘ir yog‘ishi mumkin bo‘lsa, janubiy viloyatlarda kunduzgi harorat 35 darajagacha ko‘tariladi.

O‘zgidromet3 oktyabrToshkentQoraqalpog‘iston Respublikasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ertaga qaysi hududlarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda?Ertaga qaysi hududlarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda?30 sentabr 15:2017 sentyabr kuni Toshkentda ob-havo qanday bo‘ladi?17 sentyabr kuni Toshkentda ob-havo qanday bo‘ladi?16 sentabr 23:3215 sentyabr kuni O‘zbekistonda havo isishi kutilmoqda15 sentyabr kuni O‘zbekistonda havo isishi kutilmoqda14 sentabr 21:43Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkinErtaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin1 oktabr 15:25Oktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqdaOktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqda1 oktabr 10:53O‘zgidromet shoshilinch ogohlantirish berdiO‘zgidromet shoshilinch ogohlantirish berdi29 sentabr 10:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi