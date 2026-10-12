O‘zbekistonda hafta davomida qanday ob-havo kuzatilishi ma’lum bo‘ldi

·52·O‘zbekiston
O‘zbekistonda hafta davomida qanday ob-havo kuzatilishi ma’lum bo‘ldi

O‘zgidromet mamlakat bo‘ylab hafta davomida kutilayotgan ob-havo prognozini e’lon qildi.

Ma’lum qilinishicha, bugun, 12 oktyabr kuni O‘zbekiston hududida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda. Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida esa yog‘ingarchilik bo‘lmaydi.

Kunduzi havo harorati asosan 18–21 daraja iliqni tashkil etadi. Mamlakatning shimoliy va janubiy hududlarida esa harorat 23–26 darajagacha ko‘tariladi.

Ertaga 13 oktyabr kuni Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida, shuningdek kechasi va ertalab Farg‘ona vodiysi viloyatlarida yomg‘ir yog‘ishi saqlanib turadi. Joriy yilning 14-16 oktyabr kunlari respublikaning barcha hududlarida yog‘ingarchilik kutilmaydi. Kunduzgi harorat 22-25 daraja, janubda 27-30 daraja bo‘ladi.

Shamol 7-12 m/s tezlikda esadi. Respublikaning tog‘ oldi va tog‘li hududlarida vaqti-vaqti bilan yomg‘ir yog‘adi, 12-13 oktyabrda kuchli bo‘lishi mumkin. Baland tog‘larda yog‘ingarchilik (yomg‘ir, qor) kuzatiladi. 12 oktyabr kuni tog‘ oldi va tog‘li hududlarda sel-suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin.

Toshkentda bugun kunduzi vaqti-vaqti bilan yomg‘ir yog‘adi. Harorat 19-21 daraja bo‘ladi. 13-16 oktyabr kunlari yog‘ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechalari 12-15 daraja, kunduz kunlari 22-25 daraja bo‘ladi. Shamol sharqdan 3-8 m/s tezlikda esadi.

O‘zgidromet12 oktyabrQoraqalpog‘iston RespublikasiToshkent
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?Kecha 15:56O‘zbekistonda 12 oktyabr kuni qanday ob-havo kuzatiladi?O‘zbekistonda 12 oktyabr kuni qanday ob-havo kuzatiladi?Kecha 14:4912 oktyabr tarixda qanday iz qoldirgan? Sodir bo‘lgan burilish yasagan voqealar12 oktyabr tarixda qanday iz qoldirgan? Sodir bo‘lgan burilish yasagan voqealarBugun 08:11O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildiO‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi9 oktabr 19:20O‘zbekistonda dam olish kunlari yomg‘ir va iliq havo kutilmoqdaO‘zbekistonda dam olish kunlari yomg‘ir va iliq havo kutilmoqda9 oktabr 12:418 oktyabr uchun ob-havo prognozi e’lon qilindi8 oktyabr uchun ob-havo prognozi e’lon qilindi8 oktabr 10:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)