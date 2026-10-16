Toshkent shahrining Sergeli tumanida sun’iy ko‘l va dam olish maskani qurilmoqda

·5·O‘zbekiston
Toshkent shahrining Sergeli tumanida sun’iy ko‘l va dam olish maskani qurilmoqda

Toshkent shahrining Sergeli tumanidagi Qumariq mahallasida sun’iy ko‘l, bolalar maydonchalari va dam olish ayvonlarini o‘z ichiga olgan yangi maskan barpo etilmoqda. Loyihani 2026 yil oxirigacha yakunlash rejalashtirilgan.

Ma’lum qilinishicha, dam olish hududining umumiy maydoni 5 gektarni tashkil etadi. Shundan 17 ming kvadrat metr qismi sun’iy suv havzasi uchun ajratilgan. Ko‘l atrofida barbekyu zonalari tashkil etilib, hududga quyosh panellari ham o‘rnatiladi. Suv sifatini saqlash maqsadida filtrlash va ozonlash tizimlari joriy etilishi ko‘zda tutilgan.

Shahar hokimligi ma’lumotlariga ko‘ra, o‘tkazilgan geologik tadqiqotlar hududning qurilish uchun yaroqli ekanini tasdiqlagan. Hozirga qadar loyihadagi asosiy ishlarning 30 foizdan ortig‘i bajarilgan. Ayni paytda quruvchilar konstruksiyalarni armaturalash va mustahkamlash, shuningdek, tayanch devorini qurish ishlarini olib bormoqda.

Rejaga ko‘ra, noyabrgacha qariyb 800 metr uzunlikdagi devorni qurib bitkazish hamda sun’iy ko‘l uchun qazilgan chuqurlikdan tuproqni to‘liq olib chiqish mo‘ljallangan.

Yangi dam olish maskani hududdagi chang miqdorini kamaytirish va mikroiqlimni yaxshilashga ham xizmat qilishi kutilmoqda. Loyiha Toshkentning barcha tumanlarida sun’iy ko‘llar tashkil etish dasturi doirasida amalga oshirilmoqda.

Qurilish yakunlangach, Qumariq mahallasi aholisi va shaharning boshqa fuqarolari uchun hordiq chiqarish, bolalar bilan vaqt o‘tkazish hamda ochiq havoda dam olish imkoniyatlari kengayishi kutilmoqda.

ToshkentQumariq mahallasisun’iy ko‘ldam olish maskani
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Botanika bog‘ida daraxtlar kesilyaptimi? Hokimlik izoh berdiBotanika bog‘ida daraxtlar kesilyaptimi? Hokimlik izoh berdi29 sentabr 17:56Toshkentda uy-joy bozori: Poytaxtning qaysi tumanlarida uylar eng qimmat va eng arzon?Toshkentda uy-joy bozori: Poytaxtning qaysi tumanlarida uylar eng qimmat va eng arzon?6 oktabr 13:08Yangi Sergeli 24/7 hududga aylandi: 250 ish o‘rni ochildi (foto, video)Yangi Sergeli 24/7 hududga aylandi: 250 ish o‘rni ochildi (foto, video)4 iyul 12:32Sergelida beshta avtobus yo‘nalishi vaqtincha o‘zgardiSergelida beshta avtobus yo‘nalishi vaqtincha o‘zgardi14 iyul 16:53Olmaliqda 15 million dollarlik Xitoy mo‘jizasi: zamonaviy «Ekopark» qad rostlaydiOlmaliqda 15 million dollarlik Xitoy mo‘jizasi: zamonaviy «Ekopark» qad rostlaydi15 sentabr 22:58Toshkentda issiq suv vaqtincha o‘chiriladiToshkentda issiq suv vaqtincha o‘chiriladi9 sentabr 14:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?