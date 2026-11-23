Toshkentda «zebra» o‘zgarmoqda: piyodalar o‘tish joyi endi yorug‘lik bilan chiziladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahrida piyodalar xavfsizligini oshirish maqsadida asfalt yuzasiga yorug‘lik yordamida aks ettiriladigan yangi turdagi o‘tish joylari sinov tariqasida o‘rnatildi.
- Yo‘l harakatini tashkil etish markazi tomonidan Qumariq ko‘chasida joriy etilgan ushbu texnologiya bo‘yoqdan foydalanmasdan, tungi vaqtda hamda noqulay ob-havo sharoitlarida ham yaqqol ko‘rinib turadi.
Toshkent ko‘chalarida piyodalar xavfsizligini oshirishga qaratilgan yangi texnologiya paydo bo‘ldi. Endi yo‘ldagi o‘tish joyi bo‘yoq bilan emas, balki yorug‘lik yordamida asfalt yuzasiga proyeksiya qilinadi. Dastlabki sinov Qumariq ko‘chasida boshlandi.
Toshkent shahrida O‘zbekiston uchun yangi bo‘lgan proyeksiyali piyodalar o‘tish joyi o‘rnatildi. Bu haqda Yo‘l harakatini tashkil etish markazi ma’lum qildi.
Yangi texnologiya an’anaviy «zebra»dan farq qiladi: yo‘l yuzasiga oq chiziqlar bo‘yoq bilan tushirilmaydi, balki maxsus yorug‘lik yordamida aks ettiriladi. Hozircha tizim sinov tariqasida ishlatilmoqda.
Yangi piyodalar o‘tish joyi qanday ishlaydi?
Odatiy piyodalar o‘tish joyidagi chiziqlar asfaltga maxsus bo‘yoq yordamida chiziladi. Vaqt o‘tishi, avtomobillar harakati va ob-havo ta’sirida ularning rangi xiralashadi yoki o‘chib ketadi. Natijada yo‘l belgilarini muntazam yangilashga to‘g‘ri keladi.
Proyeksiyali o‘tish joyida esa chiziqlar yo‘l yuzasiga yorug‘lik orqali tushiriladi. Ya’ni asfaltga doimiy bo‘yoq chizish talab etilmaydi.
Yo‘l harakatini tashkil etish markazi ma’lumotiga ko‘ra, mazkur texnologiya piyodalar o‘tish joyining turli sharoitlarda ham yaxshi ko‘rinishini ta’minlashga qaratilgan.
Yomg‘ir, tuman va qorda ham ko‘rinib turadimi?
Yangi texnologiyaning asosiy afzalliklaridan biri — uning ko‘rinishini yaxshilashga qaratilganidir.
Markaz ta’kidlashicha, yorug‘lik yordamida aks ettirilgan yo‘l chiziqlari:
tungi vaqtda ham ko‘rinib turadi;
yomg‘irli va tumanli ob-havoda piyodalar o‘tish joyini ajratib ko‘rsatishga yordam beradi;
avtomobillar g‘ildiragi ta’sirida o‘chib ketmaydi;
qor yog‘ganidan keyin ham ko‘rinib turishi kutilmoqda.
Bundan tashqari, chiziqlar bo‘yoq bilan chizilmagani sababli ularni muntazam qayta bo‘yashga ehtiyoj qolmasligi aytilmoqda.
Haydovchilar uchun qanday qulaylik yaratadi?
Proyeksiyali piyodalar o‘tish joyi nafaqat piyodalar, balki haydovchilar xavfsizligi uchun ham muhim ahamiyatga ega.
Agar o‘tish joyi haydovchiga uzoqroq masofadan ko‘rinsa, u piyodalar yo‘lakchasiga yaqinlashmasdan turib tezlikni pasaytirishga ulguradi. Bu esa keskin tormoz berish va piyodalar bilan bog‘liq xavfli vaziyatlarning oldini olishga yordam berishi mumkin.
Ayniqsa, tungi vaqtda, yomg‘ir yoki tuman sababli ko‘rish masofasi qisqargan sharoitlarda bunday texnologiyaning samaradorligi muhim ahamiyat kasb etadi.
Yangi texnologiya Toshkentning boshqa hududlarida ham paydo bo‘ladimi?
Hozircha proyeksiyali piyodalar o‘tish joyi Qumariq ko‘chasida sinov tariqasida qo‘llanmoqda. Uning turli ob-havo sharoitlaridagi samaradorligi va amaliyotdagi natijalari baholanadi.
Agar texnologiya o‘zini oqlasa, bunday o‘tish joylarini poytaxtning boshqa tumanlarida ham joriy etish imkoniyati ko‘rib chiqilishi mumkin.
Shu tariqa, Toshkentda piyodalar xavfsizligini ta’minlashda yangi yondashuv sinovdan o‘tkazilmoqda. Biroq texnologiyaning haqiqiy samarasi uning kunduzgi va tungi vaqtda, shuningdek, yomg‘ir, tuman va qor sharoitida qanchalik ishonchli ko‘rinishiga bog‘liq bo‘ladi.
- #Toshkent
- #Yo‘l harakatini tashkil etish markazi
- #piyodalar o‘tish joyi
- #proyeksiyali piyodalar o‘tish joyi
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…