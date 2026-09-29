Botanika bog‘ida daraxtlar kesilyaptimi? Hokimlik izoh berdi

·7·O‘zbekiston
Botanika bog‘ida daraxtlar kesilyaptimi? Hokimlik izoh berdi

Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentdagi Botanika bog‘i hududida daraxtlar kesilayotgani va qurilish ishlari boshlangani haqida xabarlar tarqaldi. Mazkur ma’lumotlar yuzasidan Yunusobod tumani hokimligi rasmiy munosabat bildirdi.

Hokimlik ma’lumotiga ko‘ra, bog‘ hududida daraxtlarni kesish ishlari amalga oshirilmayapti. Ayni paytda bu yerda aholi uchun qulay dam olish sharoitlarini yaratish va yashil hududdagi namlikni oshirish maqsadida maxsus loyiha asosida sun’iy ko‘l barpo etilmoqda.

Yunusobod tumanidagi yangi istirohat bog‘i loyihasining xaritasi va texnik ma'lumotlari.

Loyiha doirasida maydoni 0,5 gektar bo‘lgan ko‘l tashkil etiladi. Uning suv sig‘imi 10 ming kub metrni tashkil qiladi. Shuningdek, hududda 1,2 kilometrlik velosiped va piyodalar yo‘lagi barpo etilishi rejalashtirilgan.

Bundan tashqari, loyiha doirasida yana 180 tup daraxt ekilishi ko‘zda tutilgan.

Hokimlik fuqarolarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan tasdiqlanmagan xabarlarga ishonmaslikka va ma’lumotlarni rasmiy manbalar orqali tekshirishga chaqirdi.

ToshkentBotanika bog‘iYunusobod tumani hokimligisun’iy ko‘l
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Soxta kadastr» tuzog‘i: Quvasoyda hokimlik yerini sotmoqchi bo‘lganlar fosh etildi!«Soxta kadastr» tuzog‘i: Quvasoyda hokimlik yerini sotmoqchi bo‘lganlar fosh etildi!29 iyul 11:49«Hokimning qaror o‘qishga toqati yo‘q»: Prezident rahbarlarga keskin talab qo‘ydi (video)«Hokimning qaror o‘qishga toqati yo‘q»: Prezident rahbarlarga keskin talab qo‘ydi (video)20 sentabr 13:09Shavkat Mirziyoyev «3-30-300» xalqaro standarti va mahallalar reytingini e’lon qildiShavkat Mirziyoyev «3-30-300» xalqaro standarti va mahallalar reytingini e’lon qildi22 sentabr 11:59Vashingtonda o‘zbek ayvonlari paydo bo‘ladi: Mirziyoyevning Trampga sovg‘asiVashingtonda o‘zbek ayvonlari paydo bo‘ladi: Mirziyoyevning Trampga sovg‘asi25 avgust 17:03Toshkent va olti hududda kuchli shamol hamda chang kuzatiladiToshkent va olti hududda kuchli shamol hamda chang kuzatiladi24 iyun 09:35Bugun Yangi O‘zbekiston bog‘ida bayramona mushakbozlik bo‘lib o‘tadiBugun Yangi O‘zbekiston bog‘ida bayramona mushakbozlik bo‘lib o‘tadi9 may 16:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi