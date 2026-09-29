Botanika bog‘ida daraxtlar kesilyaptimi? Hokimlik izoh berdi
Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentdagi Botanika bog‘i hududida daraxtlar kesilayotgani va qurilish ishlari boshlangani haqida xabarlar tarqaldi. Mazkur ma’lumotlar yuzasidan Yunusobod tumani hokimligi rasmiy munosabat bildirdi.
Hokimlik ma’lumotiga ko‘ra, bog‘ hududida daraxtlarni kesish ishlari amalga oshirilmayapti. Ayni paytda bu yerda aholi uchun qulay dam olish sharoitlarini yaratish va yashil hududdagi namlikni oshirish maqsadida maxsus loyiha asosida sun’iy ko‘l barpo etilmoqda.
Loyiha doirasida maydoni 0,5 gektar bo‘lgan ko‘l tashkil etiladi. Uning suv sig‘imi 10 ming kub metrni tashkil qiladi. Shuningdek, hududda 1,2 kilometrlik velosiped va piyodalar yo‘lagi barpo etilishi rejalashtirilgan.
Bundan tashqari, loyiha doirasida yana 180 tup daraxt ekilishi ko‘zda tutilgan.
Hokimlik fuqarolarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan tasdiqlanmagan xabarlarga ishonmaslikka va ma’lumotlarni rasmiy manbalar orqali tekshirishga chaqirdi.
Izohlar 0
…