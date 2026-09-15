Olmaliqda 15 million dollarlik Xitoy mo‘jizasi: zamonaviy «Ekopark» qad rostlaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Olmaliq shahrida Xitoyning «Haocheng Industry Group» kompaniyasi bilan hamkorlikda 15 million dollarlik «Ekopark» qurilishi boshlanadi.
- Ushbu loyiha shaharning ekologik muhitini yaxshilash va aholi uchun zamonaviy dam olish maskani yaratishni maqsad qilgan.
- Xitoylik investorlar mazkur parkni to‘liq moliyalashtirib, qurib beradi va bu O‘zbekistondagi sanoat shaharlarini yashil hududlarga aylantirish yo‘lidagi muhim qadam bo‘ladi.
Toshkent viloyatining yirik sanoat markazlaridan biri bo‘lgan Olmaliq shahrida shahar ekologik muhitini tubdan yaxshilash va aholi uchun zamonaviy dam olish maskani yaratish yo‘lida ulkan qadam tashlandi. Shahar hokimi Barhayot Meliyev hamda Xitoyning nufuzli «Haocheng Industry Group» kompaniyasi vakillari o‘rtasida kechgan muvaffaqiyatli muzokaralar yakunida shaharning «Kamalak» mahallasi hududida ko‘p tarmoqli sayyohlik va madaniy hordiq majmuasi — «Ekopark» barpo etish bo‘yicha kelishuvga erishildi. Ushbu keng ko‘lamli tashabbus to‘liq to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hisobiga amalga oshirilib, loyihaga qariyb 15 million dollar miqdorida mablag‘ yo‘naltiriladi.
Eng e’tiborli jihati, loyiha investori hisoblangan xitoylik hamkorlar energetika va infratuzilma obyektlarini to‘liq moliyalashtirish hamda qurish (EPC+F) bo‘yicha ulkan xalqaro tajribaga ega bo‘lib, allaqachon Avstraliya, Xitoy va Indoneziyada yirik loyihalarni muvaffaqiyatli yakunlagan. Kompaniya ayni paytda O‘zbekiston hududida qiymati 420 million dollardan oshadigan strategik obyektlar, jumladan, «Yangi Toshkent» bosh rejasi va Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi bo‘yicha ish olib bormoqda. Xo‘sh, 15 million dollarlik yashil majmua qanday qulayliklarni o‘z ichiga oladi, Olmaliqning ekologik muhiti qanday o‘zgaradi va sanoat shahrida ekoturizm qanday rivojlanadi?
«15 million dollarlik sarmoya»: «Kamalak» mahallasidagi yangi maskan
Olmaliqda qad rostlaydigan ekoturizm majmuasining asosiy tafsilotlari:
«Kamalak» hududidagi yashil hudud: «Ekopark» loyihasi shaharning aholi zich joylashgan «Kamalak» mahallasi hududida joylashtiriladi va atrof-muhitga bevosita ijobiy ta’sir ko‘rsatadi;
15 mln dollar to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiya: Muzokaralar yakuniga ko‘ra, xitoylik sarmoyadorlar tomonidan mazkur park qurilishiga qariyb 15 million AQSH dollari miqdorida to‘g‘ridan to‘g‘ri mablag‘ kiritiladi;
Madaniy va ekologik markaz: Loyiha nafaqat yashil hududlarni keskin kengaytirish, balki zamonaviy madaniy hordiq, bolalar maydonchalari va sayyohlik infratuzilmasini yaratishni maqsad qilgan.
«Haocheng Industry Group»: Avstraliyadan Toshkentgacha bo‘lgan xalqaro tajriba
Loyihani hayotga tatbiq etuvchi investorning salohiyati va nufuzi:
EPC+F formatidagi muvaffaqiyat: Kompaniya energetika va infratuzilma tarmoqlarini o‘z mablag‘lari hisobidan to‘liq moliyalashtirish va qurish (EPC+F modeli) bo‘yicha global darajada tan olingan;
Dunyo bo‘ylab yirik loyihalar: Korporatsiya Avstraliya, Xitoy hamda Indoneziyada bir qator ulkan strategik obyektlarni muvaffaqiyatli barpo etgan;
O‘zbekistonda 420 million dollarlik portfel: Hozirgi kunda kompaniya mamlakatimizda umumiy qiymati 420 million dollardan ziyod bo‘lgan ikkita yirik megaloyiha — «Yangi Toshkent» bunyodkorligi hamda Sirdaryo IES modernizatsiyasida faol ishtirok etmoqda.
Sanoat shahri uchun yashil nafas: Ekologik muhitning yaxshilanishi
Olmaliq aholisi va turizm tarmog‘i uchun kutilayotgan natijalar:
Toza havo va ekologik muvozanat: Tog‘-kon va metallurgiya sanoati rivojlangan Olmaliq uchun ushbu keng ko‘lamli yashil hudud shahar mikroiqlimini yumshatish va havo sifatini yaxshilashda asosiy rol o‘ynaydi;
Yangi ish o‘rinlari: Parkning qurilish bosqichida va u ishga tushgandan so‘ng xizmat ko‘rsatish sohasida yuzlab yangi ish o‘rinlari yaratiladi;
Ichki turizmga turtki: Zamonaviy «Ekopark» nafaqat olmaliqliklar, balki qo‘shni tumanlar va poytaxt aholisi uchun ham oilaviy dam olishning yangi ommabop manziliga aylanadi.
Olmaliqda barpo etilayotgan ushbu zamonaviy dam olish maskani O‘zbekistonning sanoat shaharlarini yashil va ekologik toza hududlarga aylantirish bo‘yicha olib borilayotgan islohotlarning amaliy isbotidir.
Sizningcha, Olmaliq kabi yirik sanoat shaharlarida 15 million dollarlik bunday ulkan «Ekopark»larning barpo etilishi aholi salomatligi va hudud ekologiyasiga qanchalik ta’sir qiladi? Toshkent viloyatining yana qaysi sanoatlashgan shaharlarida xuddi shunday yashil maskanlarni ko‘paytirish zarur, deb hisoblaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Olmaliqning ekologik kelajagiga bag‘ishlangan ushbu muhim maqolani barcha viloyatdoshlar hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…