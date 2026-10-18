Maktablarda kuzgi ta’til qachon boshlanadi va o‘qishlar qachon davom etadi?
O‘zbekiston maktablarida o‘quvchilar uchun kuzgi ta’til 4 noyabrdan boshlanadi. Bu haqdagi xabar o‘quvchilar va ota-onalar e’tiborini tortmoqda.
Ma’lum qilinishicha, o‘quvchilar olti kun davomida darslardan dam olishadi. Ta’til kunlari bolalarga kuch to‘plash va yangi o‘quv haftasiga tayyorlanish imkonini beradi.
O‘quv mashg‘ulotlari esa 10 noyabr kuni qayta boshlanadi. Shu tariqa, maktab o‘quvchilari kuzgi ta’tildan so‘ng yana darslarga qaytishadi.
Izohlar 0
…