O‘zbekistonda bu kuzda yomg‘ir ko‘payishi mumkin: qaysi hududlarda yog‘ingarchilik kutilmoqda?

·55·O‘zbekiston
O‘zbekistonda bu kuzda yomg‘ir ko‘payishi mumkin: qaysi hududlarda yog‘ingarchilik kutilmoqda?

O‘zbekistonda 2026 yil kuzi odatdagidan sernamroq kelishi mumkin. Xususan, Farg‘ona vodiysi, Toshkent, Sirdaryo va Jizzax hududlarida me’yordan ko‘proq yog‘ingarchilik kuzatilishi ehtimoli bor. Jahon Meteorologik Tashkiloti esa bu davrda dunyo miqyosida ob-havoga ta’sir qilayotgan asosiy omillardan biri — kuchayib borayotgan El-Nino hodisasi ekanini qayd etmoqda.

Kuz O‘zbekistonda odatda yog‘ingarchilik ko‘payib boradigan fasllardan biri hisoblanadi. Ammo joriy yilda ayrim hududlar uchun bu ko‘rsatkich odatdagidan yuqoriroq bo‘lishi mumkin.

Dastlabki prognozlarga ko‘ra, respublikada kuz fasli sernam kelishi, yog‘ingarchilikning asosiy qismi esa oktyabr–noyabr oylariga to‘g‘ri kelishi kutilmoqda.

Ayniqsa, ayrim viloyatlarda yomg‘irli kunlar soni va yog‘ingarchilik miqdori diqqatga sazovor bo‘lishi mumkin.

Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik ko‘proq bo‘lishi mumkin?

Prognozlarda O‘zbekistonning barcha hududlari uchun bir xil manzara kuzatilmasligi ta’kidlanmoqda.

Xususan, Farg‘ona vodiysi, Toshkent, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida yog‘ingarchilik miqdori me’yordan yuqori bo‘lishi ehtimoli aytilmoqda.

Bu hududlarda kuzning ikkinchi yarmida yomg‘irli ob-havo nisbatan ko‘proq kuzatilishi mumkin.

Shu bilan birga, mavsumiy prognozlar aniq bir kun yoki haftada yomg‘ir yog‘ishini bildirmaydi. Ular ma’lum bir davrda harorat va yog‘ingarchilikning odatiy iqlimiy me’yorga nisbatan ehtimoliy o‘zgarishini ko‘rsatadi.

Shu sababli prognozni «kuz davomida har kuni yomg‘ir yog‘adi» deb tushunish to‘g‘ri emas.

Eng yog‘ingarchilikli davr qachon bo‘ladi?

Kuzning dastlabki haftalari nisbatan iliq va quruq kunlar bilan boshlanishi mumkin. Biroq oktyabr oyiga kelib yog‘ingarchilik faolligi ortishi ehtimoli yuqori.

Oktyabr–noyabr oylari respublikada kuzgi yog‘ingarchilikning asosiy qismi kuzatilishi mumkin bo‘lgan davr sifatida ko‘rilmoqda.

Shuning uchun dehqonlar, fermerlar va boshqa qishloq xo‘jaligi sohalari uchun mavsumiy prognozlar ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi.

Yog‘ingarchilikning ko‘payishi bir tomondan namlik zaxiralari uchun ijobiy bo‘lishi mumkin bo‘lsa, ikkinchi tomondan kuchli yomg‘irlar ayrim hududlarda qisqa muddatli noqulay sharoitlarni yuzaga keltirishi ehtimolini ham oshiradi.

Buning ortida El-Nino turibdimi?

Kuzgi ob-havo prognozlarida e’tibor qaratilayotgan asosiy omillardan biri — El-Nino.

Jahon Meteorologik Tashkilotining 3 sentyabrda e’lon qilingan eng so‘nggi ma’lumotlariga ko‘ra, El-Nino allaqachon shakllangan va yaqin oylarda yanada kuchayishi kutilmoqda. VMO prognozlarida uning 2026 yil sentyabr–noyabr mavsumida saqlanib qolish ehtimoli deyarli 100 foizga yaqin deb baholangan.

El-Nino — Tinch okeanining tropik qismida suv haroratining me’yordan sezilarli darajada isishi bilan bog‘liq yirik iqlimiy jarayon.

U faqat okean hududi bilan cheklanib qolmaydi. Atmosfera sirkulyatsiyasiga ta’sir qilishi orqali dunyoning turli mintaqalarida harorat va yog‘ingarchilik taqsimotini o‘zgartirishi mumkin.

VMO 2026 yil avgust–oktyabr davri uchun bergan prognozida Markaziy Osiyoning ayrim qismlarida me’yordan namroq sharoitlar ehtimoli borligini qayd etgan.

Lekin El-Nino O‘zbekistonda avtomatik ravishda ko‘p yomg‘ir degani emas

Muhim jihat shundaki, El-Nino ta’siri har bir mamlakat va hatto bir mamlakatning turli hududlarida bir xil namoyon bo‘lmaydi.

VMOning o‘zi ham kuchli El-Ninoning ta’siri hududga qarab keskin farq qilishi mumkinligini ta’kidlamoqda. Umumiy global signal mahalliy ob-havoning aniq manzarasini to‘liq belgilab bermaydi.

Shuning uchun O‘zbekistondagi kuzgi yog‘ingarchilikni faqat bitta omil bilan izohlash to‘g‘ri bo‘lmaydi. Mahalliy atmosfera jarayonlari, siklonlar harakati va boshqa iqlimiy omillar ham muhim rol o‘ynaydi.

Kuz iliq ham bo‘lishi mumkin

Qizig‘i, yog‘ingarchilikning ko‘payishi kuz albatta salqin bo‘ladi degani emas.

VMOning 2026 yil sentyabr–noyabr uchun global prognozida quruqlikning katta qismida me’yordan yuqori haroratlar ehtimoli kuchli ekani ko‘rsatilgan. Shu bilan birga, yog‘ingarchilik rejimi ayrim mintaqalarda namroq, boshqalarida esa quruqroq tomonga o‘zgarishi mumkin.

Demak, O‘zbekistonda kuz bir vaqtning o‘zida nisbatan iliq va sernam kechishi ehtimoli mavjud.

O‘zbekistonni qanday kuz kutmoqda?

Hozirgi mavsumiy prognozlardan kelib chiqib, kuzning asosiy manzarasini quyidagicha tasavvur qilish mumkin:

Davr

Kutilayotgan holat

Sentyabr

Iliq kunlar saqlanib qolishi, yog‘ingarchilik davriy xarakterda bo‘lishi mumkin

Oktyabr

Yog‘ingarchilik faolligi ortishi ehtimoli bor

Noyabr

Kuzgi yog‘inlar yanada sezilarli bo‘lishi mumkin

Farg‘ona vodiysi, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax

Me’yordan yuqori yog‘ingarchilik ehtimoli qayd etilgan

Biroq bu ko‘rsatkichlar ehtimoliy mavsumiy prognoz ekanini unutmaslik kerak. Aniq kunlardagi ob-havoni bilish uchun qisqa muddatli prognozlar ancha ishonchli hisoblanadi.

Tabiat yana bir bor o‘zgarishga tayyorlanmoqda

2026 yil kuzi O‘zbekiston uchun ob-havo nuqtayi nazaridan qiziq mavsum bo‘lishi mumkin.

Bir tomonda — kuchayib borayotgan El-Nino.

Ikkinchi tomonda — Markaziy Osiyoning ayrim qismlari uchun sernam sharoit ehtimolini ko‘rsatayotgan xalqaro prognozlar.

O‘zbekistonda esa ayrim hududlarda, jumladan Farg‘ona vodiysi, Toshkent, Sirdaryo va Jizzaxda yog‘ingarchilik me’yordan yuqori bo‘lishi mumkin.

Asosiy o‘zgarishlar esa oktyabr–noyabr oylarida namoyon bo‘lishi kutilmoqda.

Shuning uchun bu yil kuzi odatdagidan farq qilishi mumkin: ko‘proq yomg‘ir, o‘zgaruvchan ob-havo va iqlimiy jarayonlar ta’siri kuchaygan mavsum.

VMOning so‘nggi prognozlari El-Nino yil oxirigacha kuchayishi mumkinligini ko‘rsatmoqda. Demak, kuzdagi ob-havoni kuzatish nafaqat oddiy kundalik ehtiyoj, balki iqlimdagi katta jarayonlarning O‘zbekistonga qanday ta’sir qilayotganini tushunish uchun ham muhim bo‘ladi.

El-NinoFarg‘ona vodiysiToshkent2026 yil kuzi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 oktyabrdan Toshkentda yo‘l haqi qimmatlashi mumkin1 oktyabrdan Toshkentda yo‘l haqi qimmatlashi mumkinBugun, 11:37Toshkentda metro va avtobus yo‘lkira narxi qimmatlashishi mumkinToshkentda metro va avtobus yo‘lkira narxi qimmatlashishi mumkinBugun, 00:142027 yildan maktab darsliklari yangi alifboda chop etiladi2027 yildan maktab darsliklari yangi alifboda chop etiladiKecha, 17:00Mast holda rulga o‘tirganlarni umrbod huquqdan mahrum qilish taklif etildiMast holda rulga o‘tirganlarni umrbod huquqdan mahrum qilish taklif etildiKecha, 16:10Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlariToshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlariKecha, 15:49O‘zbekiston merganlari Janubiy Koreyada yana tengsiz bo‘ldi: ular ketma-ket 2-marta chempionO‘zbekiston merganlari Janubiy Koreyada yana tengsiz bo‘ldi: ular ketma-ket 2-marta chempionKecha, 15:40
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?