35 yilda O‘zbekistonda maktablar soni qancha ko‘paydi?

·18·O‘zbekiston
35 yilda O‘zbekistonda maktablar soni qancha ko‘paydi?
Qisqacha

O'zbekistonda 2025/2026 o'quv yili boshida 11 118 ta umumiy o'rta ta'lim tashkiloti faoliyat yuritgan, bu 1991/1992 o'quv yilidagi 8 557 taga nisbatan 2 561 taga yoki qariyb 30 foizga ko'pdir. 2025/2026 o'quv yilidagi maktablar soni 2024/2025 o'quv yiliga nisbatan 175 taga, 2020/2021 o'quv yiliga nisbatan esa 937 taga oshgan. 2020/2021 o'quv yilidan buyon maktablar soni qariyb 9 foizga ko'paygan.

O‘zbekistonda 2025/2026 o‘quv yili boshida faoliyat yuritayotgan umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlari soni 11 118 tani tashkil etdi. Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, bu ko‘rsatkich 1991/1992 o‘quv yilidagi 8 557 ta maktabga nisbatan qariyb 30 foizga ko‘p.

Hisob-kitoblarga ko‘ra, mustaqillik yillarida mamlakatdagi umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlari soni 2 561 taga oshgan. So‘nggi yillarda ham maktablar sonida izchil o‘sish kuzatilmoqda.

Xususan, 2025/2026 o‘quv yilidagi ko‘rsatkich 2024/2025 o‘quv yiliga nisbatan 175 taga, 2020/2021 o‘quv yiliga nisbatan esa 937 taga ko‘p.

Maktablar sonining yillar kesimidagi ko‘rsatkichi quyidagicha:

  • 1991/1992 – 8 557 ta;

  • 1995/1996 – 9 289 ta;

  • 2000/2001 – 9 726 ta;

  • 2005/2006 – 9 803 ta;

  • 2010/2011 – 9 806 ta;

  • 2015/2016 – 9 720 ta;

  • 2020/2021 – 10 181 ta;

  • 2021/2022 – 10 289 ta;

  • 2022/2023 – 10 522 ta;

  • 2023/2024 – 10 750 ta;

  • 2024/2025 – 10 943 ta;

  • 2025/2026 – 11 118 ta.

Umuman olganda, so‘nggi yillardagi raqamlar mamlakatda umumiy o‘rta ta’lim muassasalari tarmog‘i bosqichma-bosqich kengayib borayotganini ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, 2020/2021 o‘quv yilidan buyon maktablar soni qariyb 9 foizga oshgan.

O'zbekistonMilliy statistika qo'mitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uysiz fuqarolarga vaqtincha boshpana berish tartibi belgilandiUysiz fuqarolarga vaqtincha boshpana berish tartibi belgilandiBugun, 13:48Tadbirkorlarga qonun loyihalarini muhokama qilish huquqi berildiTadbirkorlarga qonun loyihalarini muhokama qilish huquqi berildiBugun, 09:43O‘zbekiston ayollar xavfsizligi bo‘yicha reytingda nechinchi o‘rinda?O‘zbekiston ayollar xavfsizligi bo‘yicha reytingda nechinchi o‘rinda?Kecha, 22:51Markaziy Osiyoda chaqaloqlar kamaymoqda: O‘zbekistonda pasayish rekord darajaga chiqdiMarkaziy Osiyoda chaqaloqlar kamaymoqda: O‘zbekistonda pasayish rekord darajaga chiqdiKecha, 14:58Toshkentdagi mashhur “Yangiobod” bozori sotuvga qo‘yildi: endi uning taqdiri nima bo‘ladi?Toshkentdagi mashhur “Yangiobod” bozori sotuvga qo‘yildi: endi uning taqdiri nima bo‘ladi?18.08, 09:39Prezident imzolagan «Adolatli sudlov – 2030» strategiyasi nimalarni o‘zgartiradi?Prezident imzolagan «Adolatli sudlov – 2030» strategiyasi nimalarni o‘zgartiradi?17.08, 22:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Bugun Shavkat Mirziyoyevning tug‘ilgan kuni. Davlatimiz rahbari 69 yoshga to‘ldi
Bugun Shavkat Mirziyoyevning tug‘ilgan kuni. Davlatimiz rahbari 69 yoshga to‘ldi
Pensiyada katta o‘zgarish: davlat jamg‘armaga 50 foiz qo‘shishi mumkin
Pensiyada katta o‘zgarish: davlat jamg‘armaga 50 foiz qo‘shishi mumkin