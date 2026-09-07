Umumta’lim maktablarida dutor, milliy raqs va doira to‘garaklari ochilmoqda

·21·O‘zbekiston
Umumta’lim maktablarida dutor, milliy raqs va doira to‘garaklari ochilmoqda

O‘zbekiston umumta’lim maktablarida yangi o‘quv yilidan boshlab milliy madaniyat va san’atni yoshlar orasida keng ommalashtirishga qaratilgan mutlaqo yangi tizim amaliyotga tatbiq etilmoqda. Maktabgacha va maktab ta’limi vazirining 2026 yil 27 avgustdagi tegishli buyrug‘i bilan tasdiqlangan rasmiy nizomga binoan, barcha maktablarda «Dutor», «Milliy raqs», «Yosh doirachi qizlar» hamda «Tasviriy san’at» yo‘nalishlarida ixtisoslashtirilgan mahor to‘garaklari tashkil etiladi. Ushbu qaror davlat rahbarining joriy yil 2 iyundagi 103-sonli qarorida belgilangan ustuvor vazifalar ijrosini ta’minlash va o‘sib kelayotgan avlod qalbida milliy o‘zlikni mustahkamlash maqsadida qabul qilindi.

To‘rtta asosiy yo‘nalish: Maktablarda nimalar o‘rgatiladi?

Yangi nizomga muvofiq, maktab o‘quvchilari uchun to‘rtta muhim yo‘nalish bo‘yicha professional to‘garaklar faoliyati yo‘lga qo‘yiladi:

  • «Dutor» ijrochiligi: O‘zbek xalq musiqasining eng nafis va qadimiy cholg‘ularidan biri bo‘lgan dutorni chalish, nota savodi va milliy kuylarni ijro etish mahorati;

  • «Milliy raqs» san’ati: O‘zbek milliy raqs maktabining nafis harakatlari, plastikasi hamda sahnaviy madaniyatini yoshlarga singdirish;

  • «Yosh doirachi qizlar» to‘garagi: Qizlar o‘rtasida zarbli milliy cholg‘u — doira ijrochiligini ommalashtirish, ritm tuyg‘usini va milliy usullarni mukammal o‘zlashtirish;

  • «Tasviriy san’at» mashg‘ulotlari: O‘quvchilarning rangtasvir, grafika, ijodiy tasavvur va estetik didini rivojlantiruvchi amaliy saboqlar.

Haftasiga 2 soat va 72 soatlik tizim: Iqtidorlar qanday kashf etiladi?

O‘quv dasturi shunchaki vaqt o‘tkazish emas, balki chuqurlashtirilgan akademik tayyorgarlik sifatida yo‘lga qo‘yilmoqda:

  • Mashg‘ulotlar davomiyligi: O‘quvchilar har bir yo‘nalish bo‘yicha haftasiga 2 soatdan chuqurlashtirilgan tartibda saboq olishadi, bu yiliga jami 72 soatlik to‘liq dasturni tashkil etadi;

  • Ko‘rik-tanlovlar va saralash: To‘garak a’zolari o‘rtasida muntazam ravishda bosqichma-bosqich tanlovlar va ijodiy ko‘riklar o‘tkazib boriladi;

  • Iqtidorlarni qo‘llab-quvvatlash: Tanlovlar yakunida yuqori qobiliyat ko‘rsatgan eng iste’dodli o‘quvchilar saralab olinib, ularni yirik tanlovlar va ixtisoslashtirilgan ijodiy oliygohlarga tayyorlashga alohida e’tibor qaratiladi.

Gadjetlar bosimiga qarshi ma’naviy qalqon

Mazkur loyihaning bosh maqsadi — yosh avlod ongiga milliy qadriyatlarni chuqur singdirishdir:

  • Bo‘sh vaqtning mazmunli tashkil etilishi: Yoshlarni telefon va ijtimoiy tarmoqlarga qaram bo‘lib qolishdan asrash, ularning energiyasini jonli ijodga va nafosatga yo‘naltirish;

  • Ajdodlar merosini saqlab qolish: Milliy cholg‘u va raqslarni zamonaviy yoshlar orasida trendga aylantirish va noyob madaniy merosni kelajak avlodlarga bekamu-ko‘st yetkazish;

  • Estetik did va madaniy saviya: Maktab yoshidan san’at bilan oshno bo‘lgan bolalarda nafosat, jamiyatga hurmat va ijodiy fikrlash ko‘nikmasi mustahkam shakllanadi.

Sizningcha, umumta’lim maktablarida dutor, doira va milliy raqs to‘garaklarining ochilishi farzandlarimizning smartfonlarga bog‘lanib qolishini kamaytirishga qanchalik yordam beradi? Siz farzandingiz qaysi san’at turi bo‘yicha to‘garakda shug‘ullanishini xohlardingiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osmondagi burilish: O‘zbekiston aviapark hajmi bo‘yicha Qozog‘istonni ortda qoldirishi mumkinOsmondagi burilish: O‘zbekiston aviapark hajmi bo‘yicha Qozog‘istonni ortda qoldirishi mumkinBugun, 08:28O‘zbekiston “Global tinchlik indeksi-2026”da katta yutuqni qayd etdiO‘zbekiston “Global tinchlik indeksi-2026”da katta yutuqni qayd etdiBugun, 08:20O‘zbekistonning eng kuchli kadrlari qaysi oliygohlarda? 20 ta OTM sifat indeksi...O‘zbekistonning eng kuchli kadrlari qaysi oliygohlarda? 20 ta OTM sifat indeksi...Bugun, 08:16O‘zbekistonda bitiruvchilar uchun yangi maxsus stipendiya dasturi e’lon qilindiO‘zbekistonda bitiruvchilar uchun yangi maxsus stipendiya dasturi e’lon qilindiBugun, 08:05Hokim yordamchilari yoppasiga lavozimidan ozod etilmoqda: katta “tozalash” boshlandiHokim yordamchilari yoppasiga lavozimidan ozod etilmoqda: katta “tozalash” boshlandiKecha, 22:00AQSHda yangi tarixiy qadam: Sietlda O‘zbekistonning Bosh konsulxonasi tantanali ochildiAQSHda yangi tarixiy qadam: Sietlda O‘zbekistonning Bosh konsulxonasi tantanali ochildiKecha, 19:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?
Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlari
Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlari