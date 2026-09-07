Umumta’lim maktablarida dutor, milliy raqs va doira to‘garaklari ochilmoqda
O‘zbekiston umumta’lim maktablarida yangi o‘quv yilidan boshlab milliy madaniyat va san’atni yoshlar orasida keng ommalashtirishga qaratilgan mutlaqo yangi tizim amaliyotga tatbiq etilmoqda. Maktabgacha va maktab ta’limi vazirining 2026 yil 27 avgustdagi tegishli buyrug‘i bilan tasdiqlangan rasmiy nizomga binoan, barcha maktablarda «Dutor», «Milliy raqs», «Yosh doirachi qizlar» hamda «Tasviriy san’at» yo‘nalishlarida ixtisoslashtirilgan mahor to‘garaklari tashkil etiladi. Ushbu qaror davlat rahbarining joriy yil 2 iyundagi 103-sonli qarorida belgilangan ustuvor vazifalar ijrosini ta’minlash va o‘sib kelayotgan avlod qalbida milliy o‘zlikni mustahkamlash maqsadida qabul qilindi.
To‘rtta asosiy yo‘nalish: Maktablarda nimalar o‘rgatiladi?
Yangi nizomga muvofiq, maktab o‘quvchilari uchun to‘rtta muhim yo‘nalish bo‘yicha professional to‘garaklar faoliyati yo‘lga qo‘yiladi:
«Dutor» ijrochiligi: O‘zbek xalq musiqasining eng nafis va qadimiy cholg‘ularidan biri bo‘lgan dutorni chalish, nota savodi va milliy kuylarni ijro etish mahorati;
«Milliy raqs» san’ati: O‘zbek milliy raqs maktabining nafis harakatlari, plastikasi hamda sahnaviy madaniyatini yoshlarga singdirish;
«Yosh doirachi qizlar» to‘garagi: Qizlar o‘rtasida zarbli milliy cholg‘u — doira ijrochiligini ommalashtirish, ritm tuyg‘usini va milliy usullarni mukammal o‘zlashtirish;
«Tasviriy san’at» mashg‘ulotlari: O‘quvchilarning rangtasvir, grafika, ijodiy tasavvur va estetik didini rivojlantiruvchi amaliy saboqlar.
Haftasiga 2 soat va 72 soatlik tizim: Iqtidorlar qanday kashf etiladi?
O‘quv dasturi shunchaki vaqt o‘tkazish emas, balki chuqurlashtirilgan akademik tayyorgarlik sifatida yo‘lga qo‘yilmoqda:
Mashg‘ulotlar davomiyligi: O‘quvchilar har bir yo‘nalish bo‘yicha haftasiga 2 soatdan chuqurlashtirilgan tartibda saboq olishadi, bu yiliga jami 72 soatlik to‘liq dasturni tashkil etadi;
Ko‘rik-tanlovlar va saralash: To‘garak a’zolari o‘rtasida muntazam ravishda bosqichma-bosqich tanlovlar va ijodiy ko‘riklar o‘tkazib boriladi;
Iqtidorlarni qo‘llab-quvvatlash: Tanlovlar yakunida yuqori qobiliyat ko‘rsatgan eng iste’dodli o‘quvchilar saralab olinib, ularni yirik tanlovlar va ixtisoslashtirilgan ijodiy oliygohlarga tayyorlashga alohida e’tibor qaratiladi.
Gadjetlar bosimiga qarshi ma’naviy qalqon
Mazkur loyihaning bosh maqsadi — yosh avlod ongiga milliy qadriyatlarni chuqur singdirishdir:
Bo‘sh vaqtning mazmunli tashkil etilishi: Yoshlarni telefon va ijtimoiy tarmoqlarga qaram bo‘lib qolishdan asrash, ularning energiyasini jonli ijodga va nafosatga yo‘naltirish;
Ajdodlar merosini saqlab qolish: Milliy cholg‘u va raqslarni zamonaviy yoshlar orasida trendga aylantirish va noyob madaniy merosni kelajak avlodlarga bekamu-ko‘st yetkazish;
Estetik did va madaniy saviya: Maktab yoshidan san’at bilan oshno bo‘lgan bolalarda nafosat, jamiyatga hurmat va ijodiy fikrlash ko‘nikmasi mustahkam shakllanadi.
Sizningcha, umumta’lim maktablarida dutor, doira va milliy raqs to‘garaklarining ochilishi farzandlarimizning smartfonlarga bog‘lanib qolishini kamaytirishga qanchalik yordam beradi? Siz farzandingiz qaysi san’at turi bo‘yicha to‘garakda shug‘ullanishini xohlardingiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…