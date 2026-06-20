Ilyos Zeytullayev: «O‘zbekiston Kolumbiyaga katta muammolar tug‘dirdi»
O‘zbekiston milliy terma jamoasining sobiq yarimhimoyachisi va ayni paytda «Bunyodkor» klubi bosh murabbiyi sifatida faoliyat yuritayotgan Ilyos Zeytullayev milliy jamoamizning JCH-2026 guruh bosqichi 1-turida Kolumbiyaga qarshi o‘tkazgan debyut o‘yini (1:3) borasida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
Ilyos Zeytullayevning «Metaratings.ru» nashriga bergan intervyusidan:
«Fayzullayev gol urganidan keyin O‘zbekiston o‘z o‘yinini topgandek bo‘ldi. Jamoa uyg‘ondi, hujumkor o‘yin ko‘rsatishga intildi. Bunday darajadagi uchrashuvlarda g‘alaba qozonish uchun kattaroq xalqaro tajriba juda muhim. Hozir O‘zbekiston aynan shu tajribani to‘playapti. O‘zbekiston Kolumbiyaga katta muammolar tug‘dirdi va boshqa raqiblariga ham osonlikcha imkoniyat bermaydi».
Mutaxassis fikridan 3 ta muhim xulosa
Zeytullayev vakillarimizning mag‘lubiyati fonida quyidagi ijobiy omillarni alohida ajratib ko‘rsatdi:
Golning ruhiy ta’siri: Abbosbek Fayzullayevning bosh bilan urgan goli nafaqat tarixga kirdi, balki maydondagi futbolchilarimizga ruhiy erkinlik berdi. Goldan so‘ng jamoa katta sahnadagi hayajonni yengib, o‘z o‘yinini ko‘rsata boshladi.
Eng qimmatli omil — Xalqaro tajriba: Mundial — bu mutlaqo boshqa daraja va kuchli bosim maydoni. Tajribali sobiq legionerimizning fikricha, vakillarimiz ayni paytda kelajak uchun eng kerakli bo‘lgan «katta turnirlar havosi»ni bevosita jang maydonida to‘plashmoqda.
Raqiblarga jiddiy signal: O‘zbekiston terma jamoasi debyutant bo‘lishiga qaramay, Jahon chempionatining doimiy ishtirokchisi va grandlaridan biri bo‘lgan Kolumbiya mudofaasini jiddiy terlashga majbur qildi. Bu esa guruhdagi qolgan raqiblar uchun oson o‘lja bo‘lmasligimizdan dalolatdir.
Eslatib o‘tamiz, «K» guruhida vakillarimizni oldinda yana ikkita jiddiy imtihon kutmoqda: 23 iyun kuni Portugaliya, 27 iyunda esa DR Kongo terma jamoalariga qarshi bahslar bo‘lib o‘tadi. Milliy jamoamizga bo‘lajak o‘yinlarda omad yor bo‘lishini tilaymiz!
…