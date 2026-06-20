Ilyos Zeytullayev: «O‘zbekiston Kolumbiyaga katta muammolar tug‘dirdi»

·34·Sport
Ilyos Zeytullayev: «O‘zbekiston Kolumbiyaga katta muammolar tug‘dirdi»

O‘zbekiston milliy terma jamoasining sobiq yarimhimoyachisi va ayni paytda «Bunyodkor» klubi bosh murabbiyi sifatida faoliyat yuritayotgan Ilyos Zeytullayev milliy jamoamizning JCH-2026 guruh bosqichi 1-turida Kolumbiyaga qarshi o‘tkazgan debyut o‘yini (1:3) borasida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

Ilyos Zeytullayevning «Metaratings.ru» nashriga bergan intervyusidan:

«Fayzullayev gol urganidan keyin O‘zbekiston o‘z o‘yinini topgandek bo‘ldi. Jamoa uyg‘ondi, hujumkor o‘yin ko‘rsatishga intildi. Bunday darajadagi uchrashuvlarda g‘alaba qozonish uchun kattaroq xalqaro tajriba juda muhim. Hozir O‘zbekiston aynan shu tajribani to‘playapti. O‘zbekiston Kolumbiyaga katta muammolar tug‘dirdi va boshqa raqiblariga ham osonlikcha imkoniyat bermaydi».

Mutaxassis fikridan 3 ta muhim xulosa

Zeytullayev vakillarimizning mag‘lubiyati fonida quyidagi ijobiy omillarni alohida ajratib ko‘rsatdi:

  • Golning ruhiy ta’siri: Abbosbek Fayzullayevning bosh bilan urgan goli nafaqat tarixga kirdi, balki maydondagi futbolchilarimizga ruhiy erkinlik berdi. Goldan so‘ng jamoa katta sahnadagi hayajonni yengib, o‘z o‘yinini ko‘rsata boshladi.

  • Eng qimmatli omil — Xalqaro tajriba: Mundial — bu mutlaqo boshqa daraja va kuchli bosim maydoni. Tajribali sobiq legionerimizning fikricha, vakillarimiz ayni paytda kelajak uchun eng kerakli bo‘lgan «katta turnirlar havosi»ni bevosita jang maydonida to‘plashmoqda.

  • Raqiblarga jiddiy signal: O‘zbekiston terma jamoasi debyutant bo‘lishiga qaramay, Jahon chempionatining doimiy ishtirokchisi va grandlaridan biri bo‘lgan Kolumbiya mudofaasini jiddiy terlashga majbur qildi. Bu esa guruhdagi qolgan raqiblar uchun oson o‘lja bo‘lmasligimizdan dalolatdir.

Eslatib o‘tamiz, «K» guruhida vakillarimizni oldinda yana ikkita jiddiy imtihon kutmoqda: 23 iyun kuni Portugaliya, 27 iyunda esa DR Kongo terma jamoalariga qarshi bahslar bo‘lib o‘tadi. Milliy jamoamizga bo‘lajak o‘yinlarda omad yor bo‘lishini tilaymiz!

Ilyos ZeytullayevO'zbekistonKolumbiyaBunyodkorPortugaliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shaxmatda yangi era: Nodirbek blis bo‘yicha kuchli uchtalikdan joy oldi!Shaxmatda yangi era: Nodirbek blis bo‘yicha kuchli uchtalikdan joy oldi!Bugun, 19:39Tomas Tuxel Bukayo Saka borasida tavakkal qilmoqchi emas: Gana bilan oʻyin rejalariTomas Tuxel Bukayo Saka borasida tavakkal qilmoqchi emas: Gana bilan oʻyin rejalariBugun, 18:59Jazoir Argentina bilan o‘yindagi hakamlik ustidan FIFAga shikoyat kiritdiJazoir Argentina bilan o‘yindagi hakamlik ustidan FIFAga shikoyat kiritdiBugun, 18:50Lids Yunayted Germaniya terma jamoasining sobiq yulduzi Julian Brandtni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiLids Yunayted Germaniya terma jamoasining sobiq yulduzi Julian Brandtni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 18:37Ruben Diash: «Tezkor goldan keyin bo‘shashdik va tartibni yo‘qotdik»Ruben Diash: «Tezkor goldan keyin bo‘shashdik va tartibni yo‘qotdik»Bugun, 18:01Akinfeyev Fayzullayevni JCH-2026 dagi tarixiy goli bilan tabrikladiAkinfeyev Fayzullayevni JCH-2026 dagi tarixiy goli bilan tabrikladiBugun, 17:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi