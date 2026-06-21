Dalot: «Krishtianu tanqidlarga qanday javob qaytarishini hamma biladi»
Portugaliya milliy terma jamoasi himoyachisi Diogu Dalot jamoadoshi va sardori Krishtianu Ronaldu atrofidagi gap-so‘zlar hamda unga bo‘layotgan tanqidlar haqida o‘z fikrlarini bildirdi. Dalot Ronalduning ulkan tajribasi jamoa uchun hamon eng muhim omillardan biri ekanini ta’kidladi.
Diogu Dalotning bayonoti
Futbolchining fikricha, Jahon chempionati kabi yirik musobaqalarda bosim va tanqidlar bo‘lishi tabiiy holdir:
«Krishtianu tanqidlarga qanday javob qaytarishini hamma biladi. U milliy jamoada 20 yildan ortiq tajribaga ega. O‘ylashimcha, Ronaldu jamoaga ishonch bag‘ishlaydi. Tanqid esa bu — o‘yinning bir qismi. Ayniqsa, biz qatnashyotgan turnir dunyodagi eng yirik musobaqalardan biri, balki eng yirigi ekanini hisobga olsak».
Intervyudan olingan asosiy urg‘ular
Dalot Portugaliya lageridagi ichki muhit va jamoaning sardorga bo‘lgan munosabati haqida quyidagi jihatlarni aytib o‘tdi:
O‘zaro ishonch barqaror: Futbolchilarning Ronalduga va hujumchining butun jamoaga bo‘lgan ishonchi hech qachon o‘zgarmagan va bundan keyin ham shunday qoladi.
Ruhiy xotirjamlik: Ronalduning tarkibda mavjudligining o‘zi sheriklariga qo‘shimcha ishonch va dadil harakat qilish tuyg‘usini beradi.
Maksimal shaylik: Faoliyati davomida ko‘plab sinovlarni boshdan kechirgan afsonaviy futbolchi terma jamoa libosida har qanday raqibga qarshi o‘yinga doim tayyor holatda bo‘ladi.
Eslatib o‘tamiz, Portugaliya terma jamoasi guruh bosqichining 2-turida O‘zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Ushbu uchrashuv 23 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanishi belgilangan.
…