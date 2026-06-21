Abduqodir Husanov Krishtianu Ronalduga qarshi: K guruhidagi markaziy duel
Jahon chempionatining K guruhida birinchi turdan so‘ng vaziyat ancha keskinlashdi. Ilk o‘yinda imkoniyatni boy bergan O‘zbekiston milliy terma jamoasi navbatdagi turni Portugaliyaga qarshi o‘tkazadi. 23 iyun kuni bo‘lib o‘tadigan ushbu bahs oldidan futbol olami vakillari ikki avlod vakili — yosh va jismonan baquvvat himoyachi Abduqodir Husanov hamda tajribali hujumchi Krishtianu Ronaldu o‘rtasidagi to‘qnashuvni faol muhokama qilmoqda.
Iskander Sergaliyev: Husanov jismoniy tomondan ustun
Qozog‘istonlik futbol eksperti Iskander Sergaliyev o‘z podkastida o‘zbek himoyachisining imkoniyatlarini yuqori baholab, quyidagi fikrlarni bildirdi:
"Jismoniy tomondan qarasak, Abduqodir Husanov albatta ustun. Lekin to‘g‘ri pozitsiya tanlash ham muhim omil hisoblanadi. Husanovning yaxshi paslari yaqindagina paydo bo‘ldi. Biz uning "Manchester Siti"dagi dastlabki o‘yinlarini eslaymiz. "Chelsi"ga qarshi bahsda xatolarga yo‘l qo‘ygandi. Ammo shundan keyin u ancha o‘sdi va Angliya Premer-ligasining eng yorqin himoyachilaridan biriga aylandi. Jismoniy imkoniyatlar nuqtayi nazaridan Husanov Portugaliya termasidagi istalgan futbolchi bilan raqobat qila oladi."
Birinchi turdan keyingi holat va ko‘rsatkichlar
Ikkala jamoa ham ilk turda kutilgan natijani qayd eta olmadi. Quyidagi jadvalda jamoalar va ularning yetakchilarining holati taqqoslangan:
Ko‘rsatkichlar
Portugaliya (Krishtianu Ronaldu)
O‘zbekiston (Abduqodir Husanov)
Ilk tur natijasi
Kongo DR bilan durang (1:1)
Kolumbiyadan mag‘lubiyat (1:3)
Guruhdagi o‘rni
Kvartetda o‘rta pog‘onada
Ochkosiz, so‘nggi o‘rinda
Futbolchining 1-turdagi holati
Eng sust o‘yinlaridan biri bo‘ldi, 90 daqiqa ichida to‘pga atigi 25 marta tegindi
Raqib hujumchisi Luis Diasning gol va assist rasmiylashtirishiga to‘sqinlik qila olmadi
Yoshi va ustunlik jihati
41 yosh, ulkan tajriba va taktik mahorat
22 yosh, yuqori jismoniy imkoniyat va APLdagi tajriba
Uchrashuv vaqti va joyi
Sana: 23 iyun
Vaqt: Toshkent vaqti bilan soat 22:00
Stadion: AQSH, Xyuston shahridagi Houston Stadium
Stadion sig‘imi: 72 220 tomoshabin
Fabio Kannavaro shogirdlari uchun pley-off yo‘lida bu bahs hal qiluvchi ahamiyatga ega. Uzoq yillik tajriba va yangi avlod shiddati to‘qnashadigan ushbu uchrashuvda vakillarimizga mas’uliyatli o‘yinda omad tilaymiz.
…