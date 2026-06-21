Abduqodir Husanov Krishtianu Ronalduga qarshi: K guruhidagi markaziy duel

·0·Sport
Abduqodir Husanov Krishtianu Ronalduga qarshi: K guruhidagi markaziy duel

Jahon chempionatining K guruhida birinchi turdan so‘ng vaziyat ancha keskinlashdi. Ilk o‘yinda imkoniyatni boy bergan O‘zbekiston milliy terma jamoasi navbatdagi turni Portugaliyaga qarshi o‘tkazadi. 23 iyun kuni bo‘lib o‘tadigan ushbu bahs oldidan futbol olami vakillari ikki avlod vakili — yosh va jismonan baquvvat himoyachi Abduqodir Husanov hamda tajribali hujumchi Krishtianu Ronaldu o‘rtasidagi to‘qnashuvni faol muhokama qilmoqda.

Iskander Sergaliyev: Husanov jismoniy tomondan ustun

Qozog‘istonlik futbol eksperti Iskander Sergaliyev o‘z podkastida o‘zbek himoyachisining imkoniyatlarini yuqori baholab, quyidagi fikrlarni bildirdi:

"Jismoniy tomondan qarasak, Abduqodir Husanov albatta ustun. Lekin to‘g‘ri pozitsiya tanlash ham muhim omil hisoblanadi. Husanovning yaxshi paslari yaqindagina paydo bo‘ldi. Biz uning "Manchester Siti"dagi dastlabki o‘yinlarini eslaymiz. "Chelsi"ga qarshi bahsda xatolarga yo‘l qo‘ygandi. Ammo shundan keyin u ancha o‘sdi va Angliya Premer-ligasining eng yorqin himoyachilaridan biriga aylandi. Jismoniy imkoniyatlar nuqtayi nazaridan Husanov Portugaliya termasidagi istalgan futbolchi bilan raqobat qila oladi."

Birinchi turdan keyingi holat va ko‘rsatkichlar

Ikkala jamoa ham ilk turda kutilgan natijani qayd eta olmadi. Quyidagi jadvalda jamoalar va ularning yetakchilarining holati taqqoslangan:

Ko‘rsatkichlar

Portugaliya (Krishtianu Ronaldu)

O‘zbekiston (Abduqodir Husanov)

Ilk tur natijasi

Kongo DR bilan durang (1:1)

Kolumbiyadan mag‘lubiyat (1:3)

Guruhdagi o‘rni

Kvartetda o‘rta pog‘onada

Ochkosiz, so‘nggi o‘rinda

Futbolchining 1-turdagi holati

Eng sust o‘yinlaridan biri bo‘ldi, 90 daqiqa ichida to‘pga atigi 25 marta tegindi

Raqib hujumchisi Luis Diasning gol va assist rasmiylashtirishiga to‘sqinlik qila olmadi

Yoshi va ustunlik jihati

41 yosh, ulkan tajriba va taktik mahorat

22 yosh, yuqori jismoniy imkoniyat va APLdagi tajriba

Uchrashuv vaqti va joyi

  • Sana: 23 iyun

  • Vaqt: Toshkent vaqti bilan soat 22:00

  • Stadion: AQSH, Xyuston shahridagi Houston Stadium

  • Stadion sig‘imi: 72 220 tomoshabin

Fabio Kannavaro shogirdlari uchun pley-off yo‘lida bu bahs hal qiluvchi ahamiyatga ega. Uzoq yillik tajriba va yangi avlod shiddati to‘qnashadigan ushbu uchrashuvda vakillarimizga mas’uliyatli o‘yinda omad tilaymiz.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

World Boxing kubogi: O‘zbekistonlik 2 bokschi chempionlikni qo‘lga kiritdiWorld Boxing kubogi: O‘zbekistonlik 2 bokschi chempionlikni qo‘lga kiritdiBugun, 11:27Transfer yaqin: Shomurodov uchun Turkiya grandlari o‘rtasida kurash boshlandiTransfer yaqin: Shomurodov uchun Turkiya grandlari o‘rtasida kurash boshlandiBugun, 11:22Yaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdi: guruhda vaziyat yanada qizidiYaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdi: guruhda vaziyat yanada qizidiBugun, 11:16Yurgen Klopp Turkiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligi sababini aytdiYurgen Klopp Turkiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligi sababini aytdiBugun, 10:53Dalot: «Krishtianu tanqidlarga qanday javob qaytarishini hamma biladi»Dalot: «Krishtianu tanqidlarga qanday javob qaytarishini hamma biladi»Bugun, 10:42Kyurasao darvozaboni Jahon chempionatlari tarixidagi rekordni yangiladiKyurasao darvozaboni Jahon chempionatlari tarixidagi rekordni yangiladiBugun, 10:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi