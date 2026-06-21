Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining pley-off imkoniyatlarini baholadi
Rossiya futbol ittifoqi (RFS) faxriy prezidenti Vyacheslav Koloskov O‘zbekiston milliy terma jamoasining 2026 yilgi Jahon chempionatidagi ishtiroki va keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlari haqida o‘z fikrlarini bildirdi.
Vyacheslav Koloskovning bayonoti
RFS faxriy prezidenti vakillarimizning guruhdan chiqish imkoniyatini murakkab deb hisoblamoqda, biroq jamoaning turnirga yo‘llanma olganining o‘zini katta muvaffaqiyat sifatida e’tirof etdi:
"O‘zbekiston terma jamoasining hali pley-off bosqichiga chiqish imkoniyati bor. Lekin ochig‘ini aytsam, bu juda qiyin ko‘rinadi. Guruh oson emas, ayniqsa DR Kongo termasi Portugaliyaga qarshi durang o‘ynaganini inobatga olsak. Albatta, O‘zbekistonga keyingi bosqichga chiqishini tilaymiz, bu juda ajoyib bo‘lardi. Lekin ular baribir tarixiy natija qayd etdi — ilk bor jahon chempionatiga yo‘llanma oldi".
JCH-2026 reglamenti va guruhdagi holat
Ayni paytda O‘zbekiston milliy terma jamoasi K guruhida to‘rtinchi o‘rinni egallab turibdi. Musobaqaning umumiy formati va keyingi bosqichga chiqish shartlari quyidagicha ko‘rinishga ega:
Musobaqa muddati: 11 iyundan 19 iyulga qadar (AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida).
Ishtirokchilar tarkibi: Jami 48 ta terma jamoa bo‘lib, ular 4 tadan jamoadan iborat 12 ta guruhga ajratilgan.
Pley-off yo‘llanmasi: Guruhlarda 1- va 2-o‘rinni egallagan jamoalar to‘g‘ridan to‘g‘ri, shuningdek, 3-o‘rinni egallaganlar orasidan eng yaxshi natija qayd etgan 8 ta terma jamoa keyingi bosqichga yo‘l oladi.
Guruhdagi raqobat va DR Kongoning Portugaliya bilan durang o‘ynagani vaziyatni chagalshashtirgan bo‘lsa-da, vakillarimizda pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritish uchun imkoniyatlar hali saqlanib turibdi.
…