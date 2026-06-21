Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining pley-off imkoniyatlarini baholadi

·54·Sport
Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining pley-off imkoniyatlarini baholadi

Rossiya futbol ittifoqi (RFS) faxriy prezidenti Vyacheslav Koloskov O‘zbekiston milliy terma jamoasining 2026 yilgi Jahon chempionatidagi ishtiroki va keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlari haqida o‘z fikrlarini bildirdi.

Vyacheslav Koloskovning bayonoti

RFS faxriy prezidenti vakillarimizning guruhdan chiqish imkoniyatini murakkab deb hisoblamoqda, biroq jamoaning turnirga yo‘llanma olganining o‘zini katta muvaffaqiyat sifatida e’tirof etdi:

"O‘zbekiston terma jamoasining hali pley-off bosqichiga chiqish imkoniyati bor. Lekin ochig‘ini aytsam, bu juda qiyin ko‘rinadi. Guruh oson emas, ayniqsa DR Kongo termasi Portugaliyaga qarshi durang o‘ynaganini inobatga olsak. Albatta, O‘zbekistonga keyingi bosqichga chiqishini tilaymiz, bu juda ajoyib bo‘lardi. Lekin ular baribir tarixiy natija qayd etdi — ilk bor jahon chempionatiga yo‘llanma oldi".

JCH-2026 reglamenti va guruhdagi holat

Ayni paytda O‘zbekiston milliy terma jamoasi K guruhida to‘rtinchi o‘rinni egallab turibdi. Musobaqaning umumiy formati va keyingi bosqichga chiqish shartlari quyidagicha ko‘rinishga ega:

  • Musobaqa muddati: 11 iyundan 19 iyulga qadar (AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida).

  • Ishtirokchilar tarkibi: Jami 48 ta terma jamoa bo‘lib, ular 4 tadan jamoadan iborat 12 ta guruhga ajratilgan.

  • Pley-off yo‘llanmasi: Guruhlarda 1- va 2-o‘rinni egallagan jamoalar to‘g‘ridan to‘g‘ri, shuningdek, 3-o‘rinni egallaganlar orasidan eng yaxshi natija qayd etgan 8 ta terma jamoa keyingi bosqichga yo‘l oladi.

Guruhdagi raqobat va DR Kongoning Portugaliya bilan durang o‘ynagani vaziyatni chagalshashtirgan bo‘lsa-da, vakillarimizda pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritish uchun imkoniyatlar hali saqlanib turibdi.

Vyacheslav KoloskovO'zbekistonKongo Demokratik RespublikasiPortugaliyaRossiya Futbol Ittifoqi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Yunayted nishonidagi Hayden Hackney: Mutaxassislar transfer borasida ogohlantirdiManchester Yunayted nishonidagi Hayden Hackney: Mutaxassislar transfer borasida ogohlantirdiBugun, 17:39Lamine Yamal Lionel Messi oʻrnini egallamoqda: Saudiya Arabistoni murabbiyi yuksak baho berdiLamine Yamal Lionel Messi oʻrnini egallamoqda: Saudiya Arabistoni murabbiyi yuksak baho berdiBugun, 17:33Gavi tanqidlar haqida: «Portugaliya bizdan ikki barobar kam tanqid qilindi»Gavi tanqidlar haqida: «Portugaliya bizdan ikki barobar kam tanqid qilindi»Bugun, 17:08Reece James Marc Cucurella’ning Real Madridga ketganidan chuqur qaygʻuda ekanini aytdiReece James Marc Cucurella’ning Real Madridga ketganidan chuqur qaygʻuda ekanini aytdiBugun, 16:59Arsenal va Angliya terma jamoasi yulduzi Leah Williamson shaxsiy hayotidan suratlar ulashdiArsenal va Angliya terma jamoasi yulduzi Leah Williamson shaxsiy hayotidan suratlar ulashdiBugun, 16:54Eron bosh murabbiyi AQSHdagi cheklovlar va adolatsizlik haqida gapirdiEron bosh murabbiyi AQSHdagi cheklovlar va adolatsizlik haqida gapirdiBugun, 16:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi