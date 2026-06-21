Abduqodir Husanov turnirning eng tezkor uch futbolchisi qatoridan joy oldi

·50·Sport
Abduqodir Husanov turnirning eng tezkor uch futbolchisi qatoridan joy oldi

FIFA 2026 yilgi Jahon chempionati guruh bosqichining birinchi turidan keyingi rasmiy statistika ma’lumotlarini e’lon qildi. Unda musobaqada eng yuqori tezlik qayd etgan futbolchilar reytingi ham alohida taqdim etildi.

Quvonarlisi, "K" guruhida Kolumbiyaga qarshi bahsda maydonda to‘liq harakat qilgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi va "Manchester Siti" klubi himoyachisi Abduqodir Husanov dunyoning eng shiddatli futbolchilari uchligiga kirdi.

Mbappe va Sondan tezroq: Husanov va Xoland dueti

22 yoshli hamyurtimiz ilk uchrashuvda soatiga 36,5 kilometr tezlik qayd etishga muvaffaq bo‘ldi. Qiziqarli jihati shundaki, uning "Manchester Siti"dagi jamoadoshi — Norvegiya terma jamoasi hujumchisi Erling Xoland ham xuddi shunday ko‘rsatkichga erishdi. Bir klubning ikki vakili FIFA reytingida ikkinchi pog‘onani baham ko‘rib turishibdi.

Husanov ushbu ko‘rsatkichi bilan jahon futbolining eng tanilgan yulduzlarini ortda qoldirdi. Jumladan, u Fransiya terma jamoasi yetakchisi Kilian Mbappe (35,1 km/soat) va Janubiy Koreya hujumchisi Son Xyon Mindan (35,2 km/soat) ancha tezroq harakat qilgan. Ushbu reytingni faqatgina avstraliyalik Jordan Bos (36,7 km/soat) bir oz farq bilan boshqarib bormoqda.

JCH-2026: 1-turning eng tezkor TOP-10 futbolchisi

FIFA rasmiy bayonnomasiga ko‘ra, birinchi turning tezlik ko‘rsatkichlari quyidagi jadvalda aks etgan:

O‘rni

Futbolchi nomi

Terma jamoasi

Maksimal tezligi

1

Jordan Bos

Avstraliya

36,7 km/soat

2-3

Erling Xoland

Norvegiya

36,5 km/soat

2-3

Abduqodir Husanov

O‘zbekiston

36,5 km/soat

4

Muhammad Ture

Avstraliya

35,8 km/soat

5

Rayan Gravenberx

Niderlandiya

35,6 km/soat

6

Alan Minda

Ekvador

35,5 km/soat

7-8

Son Xyon Min

Janubiy Koreya

35,2 km/soat

7-8

Jed Spens

Angliya

35,2 km/soat

9

Kilian Mbappe

France

35,1 km/soat

10

Pedru Netu

Portugaliya

34,8 km/soat

Navbatdagi mas’uliyatli sinov

O‘zbekiston milliy terma jamoasi guruh bosqichidagi ikkinchi o‘yinini 23 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da Portugaliya terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Ilk turda yuqori jismoniy imkoniyat va rekord tezlik namoyish etgan Husanovning bo‘lajak bahsda Krishtianu Ronaldu boshchiligidagi Portugaliya hujum chizig‘ini qay darajada to‘xtata olishi muxlislar diqqat markazida bo‘ladi.

Abduqodir HusanovManchester CityErling HaalandKylian MbappeFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal Lionel Messi izidan: Ispaniya yulduzi oʻzining yangi pozitsiyasini maʻlum qildiLamine Yamal Lionel Messi izidan: Ispaniya yulduzi oʻzining yangi pozitsiyasini maʻlum qildiBugun, 18:51Cristiano Ronaldo tanqidlardan qanday himoyalangan? Diogo Dalot jamoa sirlarini ochdiCristiano Ronaldo tanqidlardan qanday himoyalangan? Diogo Dalot jamoa sirlarini ochdiBugun, 18:19Jud Bellingem va Harry Kane: Angliya terma jamoasining yangi yetakchilariJud Bellingem va Harry Kane: Angliya terma jamoasining yangi yetakchilariBugun, 18:17Manchester Yunayted nishonidagi Hayden Hackney: Mutaxassislar transfer borasida ogohlantirdiManchester Yunayted nishonidagi Hayden Hackney: Mutaxassislar transfer borasida ogohlantirdiBugun, 17:39Lamine Yamal Lionel Messi oʻrnini egallamoqda: Saudiya Arabistoni murabbiyi yuksak baho berdiLamine Yamal Lionel Messi oʻrnini egallamoqda: Saudiya Arabistoni murabbiyi yuksak baho berdiBugun, 17:33Gavi tanqidlar haqida: «Portugaliya bizdan ikki barobar kam tanqid qilindi»Gavi tanqidlar haqida: «Portugaliya bizdan ikki barobar kam tanqid qilindi»Bugun, 17:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi