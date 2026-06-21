Abduqodir Husanov turnirning eng tezkor uch futbolchisi qatoridan joy oldi
FIFA 2026 yilgi Jahon chempionati guruh bosqichining birinchi turidan keyingi rasmiy statistika ma’lumotlarini e’lon qildi. Unda musobaqada eng yuqori tezlik qayd etgan futbolchilar reytingi ham alohida taqdim etildi.
Quvonarlisi, "K" guruhida Kolumbiyaga qarshi bahsda maydonda to‘liq harakat qilgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi va "Manchester Siti" klubi himoyachisi Abduqodir Husanov dunyoning eng shiddatli futbolchilari uchligiga kirdi.
Mbappe va Sondan tezroq: Husanov va Xoland dueti
22 yoshli hamyurtimiz ilk uchrashuvda soatiga 36,5 kilometr tezlik qayd etishga muvaffaq bo‘ldi. Qiziqarli jihati shundaki, uning "Manchester Siti"dagi jamoadoshi — Norvegiya terma jamoasi hujumchisi Erling Xoland ham xuddi shunday ko‘rsatkichga erishdi. Bir klubning ikki vakili FIFA reytingida ikkinchi pog‘onani baham ko‘rib turishibdi.
Husanov ushbu ko‘rsatkichi bilan jahon futbolining eng tanilgan yulduzlarini ortda qoldirdi. Jumladan, u Fransiya terma jamoasi yetakchisi Kilian Mbappe (35,1 km/soat) va Janubiy Koreya hujumchisi Son Xyon Mindan (35,2 km/soat) ancha tezroq harakat qilgan. Ushbu reytingni faqatgina avstraliyalik Jordan Bos (36,7 km/soat) bir oz farq bilan boshqarib bormoqda.
JCH-2026: 1-turning eng tezkor TOP-10 futbolchisi
FIFA rasmiy bayonnomasiga ko‘ra, birinchi turning tezlik ko‘rsatkichlari quyidagi jadvalda aks etgan:
O‘rni
Futbolchi nomi
Terma jamoasi
Maksimal tezligi
1
Jordan Bos
Avstraliya
36,7 km/soat
2-3
Erling Xoland
Norvegiya
36,5 km/soat
2-3
Abduqodir Husanov
O‘zbekiston
36,5 km/soat
4
Muhammad Ture
Avstraliya
35,8 km/soat
5
Rayan Gravenberx
Niderlandiya
35,6 km/soat
6
Alan Minda
Ekvador
35,5 km/soat
7-8
Son Xyon Min
Janubiy Koreya
35,2 km/soat
7-8
Jed Spens
Angliya
35,2 km/soat
9
Kilian Mbappe
France
35,1 km/soat
10
Pedru Netu
Portugaliya
34,8 km/soat
Navbatdagi mas’uliyatli sinov
O‘zbekiston milliy terma jamoasi guruh bosqichidagi ikkinchi o‘yinini 23 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da Portugaliya terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Ilk turda yuqori jismoniy imkoniyat va rekord tezlik namoyish etgan Husanovning bo‘lajak bahsda Krishtianu Ronaldu boshchiligidagi Portugaliya hujum chizig‘ini qay darajada to‘xtata olishi muxlislar diqqat markazida bo‘ladi.
…