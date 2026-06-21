Michael Olise oʻzi uchun eng qulay pozitsiyani aytdi: u qanotda oʻynashni xohlamaydi

·49·Sport
Michael Olise oʻzi uchun eng qulay pozitsiyani aytdi: u qanotda oʻynashni xohlamaydi

Myunxenning Bavariya klubi va Fransiya terma jamoasining yulduzli hujumchisi Michael Olise oʻzining maydondagi roli borasida kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Dunyoning eng iqtidorli qanot yarim himoyachilaridan biri sifatida eʼtirof etilayotgan futbolchi, aslida markaziy hududda toʻp surishni afzal koʻrishini maʼlum qildi. Bu haqda L'Équipe nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda 2026-yilgi Jahon chempionatida oʻz mahoratini namoyish etayotgan 24 yoshli futbolchi, garchi oʻng qanotda ajoyib oʻyinlar koʻrsatayotgan boʻlsa-da, oʻzini anʼanaviy "oʻninchi raqam" pozitsiyasida ancha erkin his qilishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, markazda oʻynash unga koʻproq ijodkorlik va harakat erkinligini taqdim etadi.

Koʻcha futbolidan professional darajagacha

Olise oʻzining oʻyin uslubi va maydondagi oʻziga xos harakatlari ildizi qayerga borib taqalishini ham ochiqladi. Futbolchi akademiyalardagi qatʼiy tartib-qoidalardan koʻra, bolaligida akasi bilan koʻchada oʻynagan oʻyinlari uning mahoratini shakllantirganini aytib oʻtdi. "Men koʻcha futbolida ulgʻayganman. Akam bilan devorga toʻp tepib, yakkama-yakka oʻynardik. Bu butunlay boshqacha futbol, lekin u oʻrganishning eng yaxshi usulidir", — deydi hujumchi.

Bavariya safiga 2024-yilning iyul oyida Kristal Pelas klubidan 53 million yevro evaziga oʻtgan futbolchi, Germaniya giganti safida qisqa vaqt ichida yetakchiga aylandi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, u myunxenliklar libosida 107 ta uchrashuvda maydonga tushib, 42 ta gol va 54 ta golli uzatmani amalga oshirishga ulgurgan. Bu natijalar uning nafaqat gol urish, balki jamoadoshlarini qulay vaziyatga chiqarishda ham ustasi ekanligini koʻrsatadi.

Erkinlik — muvaffaqiyat garovi

Fransiya terma jamoasi safida ham Olise muhim figuraga aylangan. U milliy jamoa tarkibidagi 18 ta oʻyinda 7 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qildi. Jahon chempionatining ilk turida Senegalga qarshi kechgan va 3:1 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan bahsda u ikkita golli uzatmani amalga oshirib, jamoasining muvaffaqiyatiga katta hissa qoʻshdi.

Futbolchi taktik qoliplarga tushib qolishni yoqtirmasligini va maydonda sayyor oʻyinchi boʻlishni istashini yashirmaydi. Uning fikricha, bolalikdagi futbolga boʻlgan muhabbat va begʻubor ishtiyoqni saqlab qolish professional darajada ham juda muhim. Bavariya murabbiylar shtabi kelajakda Olisening ushbu istagini inobatga olib, uni markaziy hududga koʻchiradimi yoki yoʻq — buni vaqt koʻrsatadi.

BavariyaMichael OliseFransiyaFutbolJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Garet Beyl: Real Madridda Mourinyuning asosiy vazifasi yulduzlar egosini boshqarish boʻladiGaret Beyl: Real Madridda Mourinyuning asosiy vazifasi yulduzlar egosini boshqarish boʻladiBugun, 21:57Eron bosh murabbiyi FIFA va AQSH cheklovlaridan qattiq noroziEron bosh murabbiyi FIFA va AQSH cheklovlaridan qattiq noroziBugun, 21:29Xavi Lionel Messi haqida: «U futbol olamining Michael Jordanidir»Xavi Lionel Messi haqida: «U futbol olamining Michael Jordanidir»Bugun, 21:15Maykl Olise go‘zal futbol falsafasi va supermavsumi haqida gapirdiMaykl Olise go‘zal futbol falsafasi va supermavsumi haqida gapirdiBugun, 20:57Misr terma jamoasi ustozi Muhammad Salah bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklarga izoh berdiMisr terma jamoasi ustozi Muhammad Salah bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklarga izoh berdiBugun, 20:36«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldiBugun, 20:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi