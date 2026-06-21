Michael Olise oʻzi uchun eng qulay pozitsiyani aytdi: u qanotda oʻynashni xohlamaydi
Myunxenning Bavariya klubi va Fransiya terma jamoasining yulduzli hujumchisi Michael Olise oʻzining maydondagi roli borasida kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Dunyoning eng iqtidorli qanot yarim himoyachilaridan biri sifatida eʼtirof etilayotgan futbolchi, aslida markaziy hududda toʻp surishni afzal koʻrishini maʼlum qildi. Bu haqda L'Équipe nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda 2026-yilgi Jahon chempionatida oʻz mahoratini namoyish etayotgan 24 yoshli futbolchi, garchi oʻng qanotda ajoyib oʻyinlar koʻrsatayotgan boʻlsa-da, oʻzini anʼanaviy "oʻninchi raqam" pozitsiyasida ancha erkin his qilishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, markazda oʻynash unga koʻproq ijodkorlik va harakat erkinligini taqdim etadi.
Koʻcha futbolidan professional darajagachaOlise oʻzining oʻyin uslubi va maydondagi oʻziga xos harakatlari ildizi qayerga borib taqalishini ham ochiqladi. Futbolchi akademiyalardagi qatʼiy tartib-qoidalardan koʻra, bolaligida akasi bilan koʻchada oʻynagan oʻyinlari uning mahoratini shakllantirganini aytib oʻtdi. "Men koʻcha futbolida ulgʻayganman. Akam bilan devorga toʻp tepib, yakkama-yakka oʻynardik. Bu butunlay boshqacha futbol, lekin u oʻrganishning eng yaxshi usulidir", — deydi hujumchi.
Bavariya safiga 2024-yilning iyul oyida Kristal Pelas klubidan 53 million yevro evaziga oʻtgan futbolchi, Germaniya giganti safida qisqa vaqt ichida yetakchiga aylandi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, u myunxenliklar libosida 107 ta uchrashuvda maydonga tushib, 42 ta gol va 54 ta golli uzatmani amalga oshirishga ulgurgan. Bu natijalar uning nafaqat gol urish, balki jamoadoshlarini qulay vaziyatga chiqarishda ham ustasi ekanligini koʻrsatadi.
Erkinlik — muvaffaqiyat garoviFransiya terma jamoasi safida ham Olise muhim figuraga aylangan. U milliy jamoa tarkibidagi 18 ta oʻyinda 7 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qildi. Jahon chempionatining ilk turida Senegalga qarshi kechgan va 3:1 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan bahsda u ikkita golli uzatmani amalga oshirib, jamoasining muvaffaqiyatiga katta hissa qoʻshdi.
Futbolchi taktik qoliplarga tushib qolishni yoqtirmasligini va maydonda sayyor oʻyinchi boʻlishni istashini yashirmaydi. Uning fikricha, bolalikdagi futbolga boʻlgan muhabbat va begʻubor ishtiyoqni saqlab qolish professional darajada ham juda muhim. Bavariya murabbiylar shtabi kelajakda Olisening ushbu istagini inobatga olib, uni markaziy hududga koʻchiradimi yoki yoʻq — buni vaqt koʻrsatadi.
…