Fransisku Konseysau: Portugaliya terma jamoasida hech kim toʻpni Ronaldoga berishga majbur emas

·0·Sport
Fransisku Konseysau: Portugaliya terma jamoasida hech kim toʻpni Ronaldoga berishga majbur emas

Portugaliya terma jamoasi va Italiyaning Yuventus klubi vingeri Fransisku Konseysau jamoadagi ichki muhit va afsonaviy hujumchi Cristiano Ronaldo atrofidagi gap-soʻzlarga oʻz munosabatini bildirdi. Futbolchining taʼkidlashicha, jamoa aʼzolari maydonda faqat bitta yulduzga bogʻlanib qolmagan va oʻyin davomida vaziyatga qarab qaror qabul qilishadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jahon chempionati doirasidagi navbatdagi muhim bahs oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida Konseysau Ronaldoning jamoa uchun ahamiyatini eʼtirof etgan holda, uning boshqa futbolchilar bilan teng maqomda ekanini urgʻuladi. Goal.com nashri xabariga koʻra, vinger jamoada toʻpni faqat Ronaldoga yetkazib berish boʻyicha hech qanday majburiyat yoʻqligini ochiq aytdi.

Jamoaviy oʻyin va yetakchilik

"Menimcha, gol urish borasida Cristiano Ronaldoga teng keladigani yoʻq. Biroq biz oʻzimizni unga toʻp uzatishga majbur deb hisoblamaymiz. Men toʻpni doim eng qulay pozitsiyada turgan jamoadoshimga oshiraman. U ham xuddi boshqa oʻyinchilar kabi jamoaga yordam berish uchun shu yerda", — dedi Fransisku Konseysau.

Shuningdek, u 39 yoshli hujumchining mashgʻulotlardagi ishtiyoqi yoshlar uchun namuna ekanini qayd etdi. Ronaldoning har bir mashgʻulotga xuddi faoliyatidagi soʻnggi oʻyinidek yondashishi jamoaning umumiy motivatsiyasiga ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda. Konseysauning fikricha, agar shuncha yutuqqa erishgan afsona hali ham shunday chanqoqlik bilan harakat qilayotgan boʻlsa, boshqa futbolchilar undan ham koʻproq mehnat qilishlari lozim.

Tanqidlar va keyingi raqiblar

Portugaliya terma jamoasi Kongo DRga qarshi kechgan ilk tur oʻyinida 1:1 hisobida durang oʻynaganidan soʻng tanqidlar ostida qoldi. Oʻsha bahsda Ronaldo bor-yoʻgʻi 25 marta toʻpga tegdi, bu esa jamoatchilik orasida uning hozirgi holati boʻyicha turli bahslarni keltirib chiqardi. PSJ yarim himoyachisi Joao Neves ham avvalroq Cristiano hozirda jamoaning oddiy bir aʼzosi ekanini aytib oʻtgan edi.

Endilikda Roberto Martinez shogirdlari guruh bosqichining ikkinchi turida Oʻzbekiston terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Ushbu uchrashuv portugallar uchun pley-off yoʻllanmasini hal qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Jamoa Kongo bilan boʻlgan muvaffaqiyatsiz startdan soʻng oʻz muxlislariga haqiqiy kuchini koʻrsatib qoʻyishni maqsad qilgan.

Portugaliya terma jamoasining guruhdagi soʻnggi bahsi 28-iyun kuni Kolumbiyaga qarshi boʻlib oʻtadi. Hozircha jamoa barcha eʼtiborini Oʻzbekistonga qarshi oʻyinga qaratgan va oʻz uslubini oʻzgartirmasdan, jamoaviy futbol orqali gʻalaba qozonishni rejalashtirmoqda.

PortugaliyaCristiano RonaldoJahon ChempionatiFutbolOʻzbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon kubogi: O‘zbekistonlik bokschilar 12 ta medalni qo‘lga kiritishdiJahon kubogi: O‘zbekistonlik bokschilar 12 ta medalni qo‘lga kiritishdiBugun, 22:39Garet Beyl: Real Madridda Mourinyuning asosiy vazifasi yulduzlar egosini boshqarish boʻladiGaret Beyl: Real Madridda Mourinyuning asosiy vazifasi yulduzlar egosini boshqarish boʻladiBugun, 21:57Eron bosh murabbiyi FIFA va AQSH cheklovlaridan qattiq noroziEron bosh murabbiyi FIFA va AQSH cheklovlaridan qattiq noroziBugun, 21:29Xavi Lionel Messi haqida: «U futbol olamining Michael Jordanidir»Xavi Lionel Messi haqida: «U futbol olamining Michael Jordanidir»Bugun, 21:15Michael Olise oʻzi uchun eng qulay pozitsiyani aytdi: u qanotda oʻynashni xohlamaydiMichael Olise oʻzi uchun eng qulay pozitsiyani aytdi: u qanotda oʻynashni xohlamaydiBugun, 21:14Maykl Olise go‘zal futbol falsafasi va supermavsumi haqida gapirdiMaykl Olise go‘zal futbol falsafasi va supermavsumi haqida gapirdiBugun, 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi