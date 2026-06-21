Fransisku Konseysau: Portugaliya terma jamoasida hech kim toʻpni Ronaldoga berishga majbur emas
Portugaliya terma jamoasi va Italiyaning Yuventus klubi vingeri Fransisku Konseysau jamoadagi ichki muhit va afsonaviy hujumchi Cristiano Ronaldo atrofidagi gap-soʻzlarga oʻz munosabatini bildirdi. Futbolchining taʼkidlashicha, jamoa aʼzolari maydonda faqat bitta yulduzga bogʻlanib qolmagan va oʻyin davomida vaziyatga qarab qaror qabul qilishadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jahon chempionati doirasidagi navbatdagi muhim bahs oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida Konseysau Ronaldoning jamoa uchun ahamiyatini eʼtirof etgan holda, uning boshqa futbolchilar bilan teng maqomda ekanini urgʻuladi. Goal.com nashri xabariga koʻra, vinger jamoada toʻpni faqat Ronaldoga yetkazib berish boʻyicha hech qanday majburiyat yoʻqligini ochiq aytdi.
Jamoaviy oʻyin va yetakchilik"Menimcha, gol urish borasida Cristiano Ronaldoga teng keladigani yoʻq. Biroq biz oʻzimizni unga toʻp uzatishga majbur deb hisoblamaymiz. Men toʻpni doim eng qulay pozitsiyada turgan jamoadoshimga oshiraman. U ham xuddi boshqa oʻyinchilar kabi jamoaga yordam berish uchun shu yerda", — dedi Fransisku Konseysau.
Shuningdek, u 39 yoshli hujumchining mashgʻulotlardagi ishtiyoqi yoshlar uchun namuna ekanini qayd etdi. Ronaldoning har bir mashgʻulotga xuddi faoliyatidagi soʻnggi oʻyinidek yondashishi jamoaning umumiy motivatsiyasiga ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda. Konseysauning fikricha, agar shuncha yutuqqa erishgan afsona hali ham shunday chanqoqlik bilan harakat qilayotgan boʻlsa, boshqa futbolchilar undan ham koʻproq mehnat qilishlari lozim.
Tanqidlar va keyingi raqiblarPortugaliya terma jamoasi Kongo DRga qarshi kechgan ilk tur oʻyinida 1:1 hisobida durang oʻynaganidan soʻng tanqidlar ostida qoldi. Oʻsha bahsda Ronaldo bor-yoʻgʻi 25 marta toʻpga tegdi, bu esa jamoatchilik orasida uning hozirgi holati boʻyicha turli bahslarni keltirib chiqardi. PSJ yarim himoyachisi Joao Neves ham avvalroq Cristiano hozirda jamoaning oddiy bir aʼzosi ekanini aytib oʻtgan edi.
Endilikda Roberto Martinez shogirdlari guruh bosqichining ikkinchi turida Oʻzbekiston terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Ushbu uchrashuv portugallar uchun pley-off yoʻllanmasini hal qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Jamoa Kongo bilan boʻlgan muvaffaqiyatsiz startdan soʻng oʻz muxlislariga haqiqiy kuchini koʻrsatib qoʻyishni maqsad qilgan.
Portugaliya terma jamoasining guruhdagi soʻnggi bahsi 28-iyun kuni Kolumbiyaga qarshi boʻlib oʻtadi. Hozircha jamoa barcha eʼtiborini Oʻzbekistonga qarshi oʻyinga qaratgan va oʻz uslubini oʻzgartirmasdan, jamoaviy futbol orqali gʻalaba qozonishni rejalashtirmoqda.
…