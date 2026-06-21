Ispaniya Saudiya Arabistonini yirik hisobda magʻlub etib, pley-off masalasini hal qildi
Ispaniya terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatidagi ilk gʻalabasini tantana qildi. Guruh bosqichining ikkinchi turida Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushgan amaldagi Yevropa chempionlari raqib darvozasiga javobsiz toʻrtta gol urib, oʻzining haqiqiy kuchini namoyish etdi. Ushbu gʻalaba "Qizil furiya"ning keyingi bosqich yoʻllanmasini deyarli naqd qilishini taʼminladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Turnirning ilk turida Kabo-Verde bilan nursiz durang oʻynagan ispanlar bu safar oʻyinni juda faol boshlashdi. Uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq tashabbusni qoʻlga olgan Luis de la Fuente shogirdlari tezkor gol urishga muvaffaq boʻlishdi. Lamine Yamal Mikel Oyarzabal tomonidan yetkazib berilgan uzatmani darvozaning uzoq burchagiga aniq yoʻnaltirib, hisobni ochdi.
Mikel Oyarzabalning benefisiBirinchi oʻyindagi omadsiz harakatlaridan soʻng tanqidlar ostida qolgan Mikel Oyarzabal bu bahsda oʻzini koʻrsatishga erishdi. Real Sociedad hujumchisi birinchi boʻlimning oʻrtalarida atigi uch daqiqa ichida dubl qayd etib, oʻyin taqdirini amalda hal qildi. Ikkala vaziyatda ham u yaqin masofadan sovuqqonlik bilan harakat qildi. Hatto u xet-trik qayd etishi ham mumkin edi, biroq uning aylanma zarbasi darvoza toʻsiniga tegib qaytdi.
Ikkinchi boʻlim boshida Ispaniya bosimni pasaytirmadi. Marc Cucurella tomonidan yoʻllangan kuchli zarbani darvozabon qaytargan boʻlsa-da, toʻp Saudiya Arabistoni himoyachisi Hassan Al Tambaktiga tegib, darvoza toʻridan joy oldi. Goal.com nashrining yozishicha, ushbu avtogol osiyoliklar uchun ruhan ogʻir zarba boʻldi va oʻyinning qolgan qismi nazorat ostida oʻtdi.
Ispaniya murabbiylar shtabi hisob yirik koʻrinishga kelgach, asosiy yetakchilar Lamine Yamal va Mikel Oyarzabalga dam berishga qaror qildi. Zaxiradan maydonga tushgan Ferran Torres va Pedro Porro ham golli vaziyatlarga ega boʻlishdi, biroq ularning urinishlari samarasiz yakunlandi. Xususan, Ferran Torresning hakam tomonidan qoʻshib berilgan vaqtda urgan goli VAR tizimi orqali ofsayd deb topildi va bekor qilindi.
Ispaniya terma jamoasining darvozaboni uchun bu oʻyin ancha xotirjam oʻtdi. Saudiya Arabistoni hujumchilari butun bahs davomida faqat bir marta aniq zarba yoʻllashdi, qolgan vaziyatlarda esa himoyachilar xavfni bartaraf etib turishdi. Ispaniya ikki turdan soʻng 4 ochko jamgʻarib, "H" guruhida peshqadamlikka koʻtarildi.
Ushbu gʻalaba Ispaniyaning chempionlik ambitsiyalarini yana bir bor tasdiqladi. Birinchi turdagi kutilmagan durangdan soʻng jamoaning bunday ishonchli qaytishi muxlislarda katta umid uygʻotmoqda. Endi ispanlar guruhdagi soʻnggi uchrashuvda pley-offdagi raqiblarini aniqlab olish uchun maydonga tushadilar.
…