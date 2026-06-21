Ispaniya Saudiya Arabistonini yirik hisobda magʻlub etib, pley-off masalasini hal qildi

·31·Sport
Ispaniya Saudiya Arabistonini yirik hisobda magʻlub etib, pley-off masalasini hal qildi

Ispaniya terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatidagi ilk gʻalabasini tantana qildi. Guruh bosqichining ikkinchi turida Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushgan amaldagi Yevropa chempionlari raqib darvozasiga javobsiz toʻrtta gol urib, oʻzining haqiqiy kuchini namoyish etdi. Ushbu gʻalaba "Qizil furiya"ning keyingi bosqich yoʻllanmasini deyarli naqd qilishini taʼminladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Turnirning ilk turida Kabo-Verde bilan nursiz durang oʻynagan ispanlar bu safar oʻyinni juda faol boshlashdi. Uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq tashabbusni qoʻlga olgan Luis de la Fuente shogirdlari tezkor gol urishga muvaffaq boʻlishdi. Lamine Yamal Mikel Oyarzabal tomonidan yetkazib berilgan uzatmani darvozaning uzoq burchagiga aniq yoʻnaltirib, hisobni ochdi.

Mikel Oyarzabalning benefisi

Birinchi oʻyindagi omadsiz harakatlaridan soʻng tanqidlar ostida qolgan Mikel Oyarzabal bu bahsda oʻzini koʻrsatishga erishdi. Real Sociedad hujumchisi birinchi boʻlimning oʻrtalarida atigi uch daqiqa ichida dubl qayd etib, oʻyin taqdirini amalda hal qildi. Ikkala vaziyatda ham u yaqin masofadan sovuqqonlik bilan harakat qildi. Hatto u xet-trik qayd etishi ham mumkin edi, biroq uning aylanma zarbasi darvoza toʻsiniga tegib qaytdi.

Ikkinchi boʻlim boshida Ispaniya bosimni pasaytirmadi. Marc Cucurella tomonidan yoʻllangan kuchli zarbani darvozabon qaytargan boʻlsa-da, toʻp Saudiya Arabistoni himoyachisi Hassan Al Tambaktiga tegib, darvoza toʻridan joy oldi. Goal.com nashrining yozishicha, ushbu avtogol osiyoliklar uchun ruhan ogʻir zarba boʻldi va oʻyinning qolgan qismi nazorat ostida oʻtdi.

Ispaniya murabbiylar shtabi hisob yirik koʻrinishga kelgach, asosiy yetakchilar Lamine Yamal va Mikel Oyarzabalga dam berishga qaror qildi. Zaxiradan maydonga tushgan Ferran Torres va Pedro Porro ham golli vaziyatlarga ega boʻlishdi, biroq ularning urinishlari samarasiz yakunlandi. Xususan, Ferran Torresning hakam tomonidan qoʻshib berilgan vaqtda urgan goli VAR tizimi orqali ofsayd deb topildi va bekor qilindi.

Ispaniya terma jamoasining darvozaboni uchun bu oʻyin ancha xotirjam oʻtdi. Saudiya Arabistoni hujumchilari butun bahs davomida faqat bir marta aniq zarba yoʻllashdi, qolgan vaziyatlarda esa himoyachilar xavfni bartaraf etib turishdi. Ispaniya ikki turdan soʻng 4 ochko jamgʻarib, "H" guruhida peshqadamlikka koʻtarildi.

Ushbu gʻalaba Ispaniyaning chempionlik ambitsiyalarini yana bir bor tasdiqladi. Birinchi turdagi kutilmagan durangdan soʻng jamoaning bunday ishonchli qaytishi muxlislarda katta umid uygʻotmoqda. Endi ispanlar guruhdagi soʻnggi uchrashuvda pley-offdagi raqiblarini aniqlab olish uchun maydonga tushadilar.

IspaniyaSaudiya ArabistoniJCH-2026Lamine YamalFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinisius Junior 500-o‘yinini gol va assist bilan nishonladiVinisius Junior 500-o‘yinini gol va assist bilan nishonladiBugun, 23:20JCH-2026: 15 ta seyv qilgan Kyurasao darvozaboni o‘ziga haykal so‘ramoqda!JCH-2026: 15 ta seyv qilgan Kyurasao darvozaboni o‘ziga haykal so‘ramoqda!Bugun, 23:16Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdi, Lamin Yamaldan tarixiy gol!Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdi, Lamin Yamaldan tarixiy gol!Bugun, 23:08Frenkie de Jong Lionel Messi haqida: «U shunchaki mukammal futbolchi»Frenkie de Jong Lionel Messi haqida: «U shunchaki mukammal futbolchi»Bugun, 22:54Lucas Bergvall Tottenxemni tark etishga qaror qildi: Shvetsiyalik iqtidorga daʼvogarlar koʻpLucas Bergvall Tottenxemni tark etishga qaror qildi: Shvetsiyalik iqtidorga daʼvogarlar koʻpBugun, 22:54Fransisku Konseysau: Portugaliya terma jamoasida hech kim toʻpni Ronaldoga berishga majbur emasFransisku Konseysau: Portugaliya terma jamoasida hech kim toʻpni Ronaldoga berishga majbur emasBugun, 22:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi