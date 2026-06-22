Oyarsabal benefisi: U — Saudiyaga qarshi bahsning eng yaxshi futbolchisi!
JCH–2026 guruh bosqichining 2-turi doirasida bo‘lib o‘tgan Ispaniya va Saudiya Arabistoni o‘rtasidagi bahs haqiqiy «Qizil furiya»ning shousiga aylanib ketdi. AQSHning Atlanta shahridagi muhtasham «Mercedes-Benz Stadium» maydonida ispaniyaliklar raqiblarini 4:0 hisobida ayab o‘tirishmadi.
Ushbu uchrashuvning shubhasiz eng yorqin qahramoni esa hujumchi Mikel Oyarsabal bo‘ldi! U maydonda ko‘rsatgan dahshatli mahorati evaziga haqli ravishda bahsning eng yaxshi futbolchisi (Man of the Match) deb topildi.
Oyarsabaldan super klass: Dubl va assist!
Mikel Oyarsabal Saudiya Arabistoni himoyasini tom ma’noda parokanda qilib yubordi. Hujumchi jamoasining deyarli barcha golli vaziyatlarida bosh rolni ijro etdi:
10-daqiqa: Yosh yulduz Lamin Yamalning goliga ajoyib tarzda assistentlik qildi.
21-daqiqa: Raqib darvozasini aniq nishonga olib, hisobni yirik ko‘rinishga keltirdi.
24-daqiqa: Oradan hech qancha vaqt o‘tmay, o‘zining ikkinchi golini urdi va uchrashuv taqdirini amalda hal qilib qo‘ydi.
Uchrashuvdagi to‘rtinchi gol qanday urildi?
Ispaniyaning yirik g‘alabasini ta’minlagan qolgan gol ham e’tiborga loyiq. To‘purarlik qobiliyatini namoyish etgan Lamin Yamal raqib darvozasini ishg‘ol etgan bo‘lsa, uchrashuvdagi to‘rtinchi to‘p Saudiya Arabistoni himoyachisi Ali Al Tambakti tomonidan baxtsiz hodisa tufayli o‘z darvozasiga (avtogol) yo‘llandi.
Oldinda bizni nima kutmoqda? (Pley-off yo‘llanmasi)
Ispaniya milliy jamoasi muxlislari endi e’tiborni guruhdagi hal qiluvchi so‘nggi turga qaratishadi:
So‘nggi tur bahsi: 27 iyun kuni Ispaniya kuchli Urugvay terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
JCH–2026 guruh bosqichi bahslari aynan 27 iyunga qadar davom etadi.
Muhim ma’lumot: Bu yilgi Jahon chempionati formati muxlislar uchun ancha qiziqarli. Pley-off (nimchorak final) bosqichiga har bir guruhdan eng yaxshi 2 ta jamoa to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘l oladi. Shuningdek, o‘z guruhida 3-o‘rinni egallagan eng yaxshi 8 ta jamoada ham keyingi bosqichga chiqish imkoniyati saqlanib qoladi. Dinamika dahshatli, kuzatishda davom etamiz!
…