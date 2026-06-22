Oyarsabal benefisi: U — Saudiyaga qarshi bahsning eng yaxshi futbolchisi!

·22·Sport
Oyarsabal benefisi: U — Saudiyaga qarshi bahsning eng yaxshi futbolchisi!

JCH–2026 guruh bosqichining 2-turi doirasida bo‘lib o‘tgan Ispaniya va Saudiya Arabistoni o‘rtasidagi bahs haqiqiy «Qizil furiya»ning shousiga aylanib ketdi. AQSHning Atlanta shahridagi muhtasham «Mercedes-Benz Stadium» maydonida ispaniyaliklar raqiblarini 4:0 hisobida ayab o‘tirishmadi.

Ushbu uchrashuvning shubhasiz eng yorqin qahramoni esa hujumchi Mikel Oyarsabal bo‘ldi! U maydonda ko‘rsatgan dahshatli mahorati evaziga haqli ravishda bahsning eng yaxshi futbolchisi (Man of the Match) deb topildi.

Oyarsabaldan super klass: Dubl va assist!

Mikel Oyarsabal Saudiya Arabistoni himoyasini tom ma’noda parokanda qilib yubordi. Hujumchi jamoasining deyarli barcha golli vaziyatlarida bosh rolni ijro etdi:

  • 10-daqiqa: Yosh yulduz Lamin Yamalning goliga ajoyib tarzda assistentlik qildi.

  • 21-daqiqa: Raqib darvozasini aniq nishonga olib, hisobni yirik ko‘rinishga keltirdi.

  • 24-daqiqa: Oradan hech qancha vaqt o‘tmay, o‘zining ikkinchi golini urdi va uchrashuv taqdirini amalda hal qilib qo‘ydi.

Uchrashuvdagi to‘rtinchi gol qanday urildi?

Ispaniyaning yirik g‘alabasini ta’minlagan qolgan gol ham e’tiborga loyiq. To‘purarlik qobiliyatini namoyish etgan Lamin Yamal raqib darvozasini ishg‘ol etgan bo‘lsa, uchrashuvdagi to‘rtinchi to‘p Saudiya Arabistoni himoyachisi Ali Al Tambakti tomonidan baxtsiz hodisa tufayli o‘z darvozasiga (avtogol) yo‘llandi.

Oldinda bizni nima kutmoqda? (Pley-off yo‘llanmasi)

Ispaniya milliy jamoasi muxlislari endi e’tiborni guruhdagi hal qiluvchi so‘nggi turga qaratishadi:

  • So‘nggi tur bahsi: 27 iyun kuni Ispaniya kuchli Urugvay terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

  • JCH–2026 guruh bosqichi bahslari aynan 27 iyunga qadar davom etadi.

Muhim ma’lumot: Bu yilgi Jahon chempionati formati muxlislar uchun ancha qiziqarli. Pley-off (nimchorak final) bosqichiga har bir guruhdan eng yaxshi 2 ta jamoa to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘l oladi. Shuningdek, o‘z guruhida 3-o‘rinni egallagan eng yaxshi 8 ta jamoada ham keyingi bosqichga chiqish imkoniyati saqlanib qoladi. Dinamika dahshatli, kuzatishda davom etamiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

De la Fuyente bugungi yirik g‘alaba va keyingi rejalari haqida gapirdiDe la Fuyente bugungi yirik g‘alaba va keyingi rejalari haqida gapirdiBugun, 01:08Barselona hujumchi qidirmoqda: Benjamin Sesko va Julian Alvarez kataloniyaliklar radaridaBarselona hujumchi qidirmoqda: Benjamin Sesko va Julian Alvarez kataloniyaliklar radaridaBugun, 00:59Maktab partasidan JCH sahnasigacha: Lamin Yamalning ushalgan sehrli orzusi!Maktab partasidan JCH sahnasigacha: Lamin Yamalning ushalgan sehrli orzusi!Bugun, 00:52Joze Mourinyo Real Madridda inqilob boshladi: Jamoa transfer siyosati butunlay oʻzgardiJoze Mourinyo Real Madridda inqilob boshladi: Jamoa transfer siyosati butunlay oʻzgardiBugun, 00:34Liverpul Kertis Jons transferi boʻyicha Inter taklifini rad etdiLiverpul Kertis Jons transferi boʻyicha Inter taklifini rad etdiKecha, 23:51Vinisius Junior 500-o‘yinini gol va assist bilan nishonladiVinisius Junior 500-o‘yinini gol va assist bilan nishonladiKecha, 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi