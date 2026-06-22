Barselona hujumchi qidirmoqda: Benjamin Sesko va Julian Alvarez kataloniyaliklar radarida
Ispaniyaning Barselona klubi yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini kuchaytirish maqsadida yangi markaziy hujumchi qidirish ishlarini jadallashtirdi. Jamoani tark etishi kutilayotgan Robert Lewandowski oʻrniga munosib nomzod topish Hansi Flick boshqaruvidagi murabbiylar shtabi uchun ustuvor vazifaga aylangan. Hozirda kataloniyaliklarning asosiy nishoni Atletiko Madrid yulduzi Julian Alvarez boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Marca nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Barselona sport direktori Deko argentinalik hujumchini transfer roʻyxatining eng yuqori pogʻonasiga joylashtirgan. Biroq Atletiko Madrid oʻzining asosiy toʻpurarini ichki raqibiga sotishga mutlaqo qarshi chiqmoqda. Madridliklar hatto 100 million yevrodan ortiq taklifni ham rad etishgani muzokaralar nihoyatda murakkab kechayotganidan dalolat beradi.
Julian Alvarez oʻtgan mavsumda Manchester Siti safidan Atletiko Madridga 75 million yevro evaziga koʻchib oʻtgan edi. U poytaxt klubi safida 106 ta oʻyinda maydonga tushib, 49 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Ayniqsa, Chempionlar ligasidagi samaradorligi (15 oʻyinda 10 ta gol) Barselona rahbariyatida katta qiziqish uygʻotgan. Ammo transfer narxi va klublararo munosabatlar bu kelishuvga toʻsqinlik qilishi mumkin.
Muqobil variant: Benjamin SeskoAgar Julian Alvarez transferi amalga oshmasa, Barselona zaxira rejasiga oʻtadi. Goal.com xabariga koʻra, bu roʻyxatda Manchester Yunayted hujumchisi Benjamin Sesko asosiy oʻrinni egallab turibdi. Sloveniyalik iqtidor egasi 2025-yilda RB Leipzig klubidan Angliyaga 76,5 million yevro evaziga koʻchib oʻtgan edi. U oʻzining debyut mavsumida "qizil iblislar" safida 32 ta oʻyinda 12 ta gol urishga erishdi.
Hansi Flick jamoa hujum chizigʻini Lamine Yamal, Raphinha va Ferran Torres kabi yulduzlar bilan birga shakllantira oladigan universal hujumchini qidirmoqda. Benjamin Sesko oʻzining jismoniy holati va texnik mahorati bilan aynan nemis mutaxassisi talablariga mos kelishi aytilmoqda. Shuningdek, kataloniyaliklar Borussiya Dortmund hujumchisi Serhou Guirassy va Karl Etta Eyong nomzodlarini ham koʻrib chiqmoqda.
Hansi Flick yaqinda bergan intervyusida jamoaning hujumdagi muammolari haqida toʻxtalib oʻtdi: "Bizga jamoaviy oʻyinga tezda moslasha oladigan va muntazam gol uradigan hujumchi kerak. Bizda aniq rejalar bor, endi transfer bozoridagi vaziyatni kutishimiz lozim. Bu oson boʻlmaydi, lekin biz qoʻlimizdan kelganicha harakat qilamiz".
Barselona rahbariyati moliyaviy qiyinchiliklarga qaramay, Chempionlar ligasida gʻoliblik uchun kurasha oladigan tarkib yigʻishni maqsad qilgan. Kelgusi haftalarda klubning transfer siyosati va qaysi hujumchi bilan shartnoma imzolanishi oydinlashadi. Hozircha Benjamin Sesko va Julian Alvarez oʻrtasidagi tanlov klubning moliyaviy imkoniyatlari va Atletiko Madridning yakuniy qaroriga bogʻliq boʻlib qolmoqda.
…