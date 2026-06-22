Barselona hujumchi qidirmoqda: Benjamin Sesko va Julian Alvarez kataloniyaliklar radarida

·54·Sport
Barselona hujumchi qidirmoqda: Benjamin Sesko va Julian Alvarez kataloniyaliklar radarida

Ispaniyaning Barselona klubi yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini kuchaytirish maqsadida yangi markaziy hujumchi qidirish ishlarini jadallashtirdi. Jamoani tark etishi kutilayotgan Robert Lewandowski oʻrniga munosib nomzod topish Hansi Flick boshqaruvidagi murabbiylar shtabi uchun ustuvor vazifaga aylangan. Hozirda kataloniyaliklarning asosiy nishoni Atletiko Madrid yulduzi Julian Alvarez boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Marca nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Barselona sport direktori Deko argentinalik hujumchini transfer roʻyxatining eng yuqori pogʻonasiga joylashtirgan. Biroq Atletiko Madrid oʻzining asosiy toʻpurarini ichki raqibiga sotishga mutlaqo qarshi chiqmoqda. Madridliklar hatto 100 million yevrodan ortiq taklifni ham rad etishgani muzokaralar nihoyatda murakkab kechayotganidan dalolat beradi.

Julian Alvarez oʻtgan mavsumda Manchester Siti safidan Atletiko Madridga 75 million yevro evaziga koʻchib oʻtgan edi. U poytaxt klubi safida 106 ta oʻyinda maydonga tushib, 49 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Ayniqsa, Chempionlar ligasidagi samaradorligi (15 oʻyinda 10 ta gol) Barselona rahbariyatida katta qiziqish uygʻotgan. Ammo transfer narxi va klublararo munosabatlar bu kelishuvga toʻsqinlik qilishi mumkin.

Muqobil variant: Benjamin Sesko

Agar Julian Alvarez transferi amalga oshmasa, Barselona zaxira rejasiga oʻtadi. Goal.com xabariga koʻra, bu roʻyxatda Manchester Yunayted hujumchisi Benjamin Sesko asosiy oʻrinni egallab turibdi. Sloveniyalik iqtidor egasi 2025-yilda RB Leipzig klubidan Angliyaga 76,5 million yevro evaziga koʻchib oʻtgan edi. U oʻzining debyut mavsumida "qizil iblislar" safida 32 ta oʻyinda 12 ta gol urishga erishdi.

Hansi Flick jamoa hujum chizigʻini Lamine Yamal, Raphinha va Ferran Torres kabi yulduzlar bilan birga shakllantira oladigan universal hujumchini qidirmoqda. Benjamin Sesko oʻzining jismoniy holati va texnik mahorati bilan aynan nemis mutaxassisi talablariga mos kelishi aytilmoqda. Shuningdek, kataloniyaliklar Borussiya Dortmund hujumchisi Serhou Guirassy va Karl Etta Eyong nomzodlarini ham koʻrib chiqmoqda.

Hansi Flick yaqinda bergan intervyusida jamoaning hujumdagi muammolari haqida toʻxtalib oʻtdi: "Bizga jamoaviy oʻyinga tezda moslasha oladigan va muntazam gol uradigan hujumchi kerak. Bizda aniq rejalar bor, endi transfer bozoridagi vaziyatni kutishimiz lozim. Bu oson boʻlmaydi, lekin biz qoʻlimizdan kelganicha harakat qilamiz".

Barselona rahbariyati moliyaviy qiyinchiliklarga qaramay, Chempionlar ligasida gʻoliblik uchun kurasha oladigan tarkib yigʻishni maqsad qilgan. Kelgusi haftalarda klubning transfer siyosati va qaysi hujumchi bilan shartnoma imzolanishi oydinlashadi. Hozircha Benjamin Sesko va Julian Alvarez oʻrtasidagi tanlov klubning moliyaviy imkoniyatlari va Atletiko Madridning yakuniy qaroriga bogʻliq boʻlib qolmoqda.

BarselonaTransferBenjamin SeskoJulian AlvarezFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ueyn Runi Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda: «Uning harakatlari meni jilmayishga majbur qiladi»Ueyn Runi Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda: «Uning harakatlari meni jilmayishga majbur qiladi»Bugun, 01:16De la Fuyente bugungi yirik g‘alaba va keyingi rejalari haqida gapirdiDe la Fuyente bugungi yirik g‘alaba va keyingi rejalari haqida gapirdiBugun, 01:08Maktab partasidan JCH sahnasigacha: Lamin Yamalning ushalgan sehrli orzusi!Maktab partasidan JCH sahnasigacha: Lamin Yamalning ushalgan sehrli orzusi!Bugun, 00:52Oyarsabal benefisi: U — Saudiyaga qarshi bahsning eng yaxshi futbolchisi!Oyarsabal benefisi: U — Saudiyaga qarshi bahsning eng yaxshi futbolchisi!Bugun, 00:45Joze Mourinyo Real Madridda inqilob boshladi: Jamoa transfer siyosati butunlay oʻzgardiJoze Mourinyo Real Madridda inqilob boshladi: Jamoa transfer siyosati butunlay oʻzgardiBugun, 00:34Liverpul Kertis Jons transferi boʻyicha Inter taklifini rad etdiLiverpul Kertis Jons transferi boʻyicha Inter taklifini rad etdiKecha, 23:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi