Maykl Ouen Krishtianu Ronalduni tanqidlardan himoya qildi: U hali oʻz soʻzini aytadi
Portugaliya terma jamoasining Kongo DRga qarshi oʻyindagi kutilmagan durang natijasi (1:1) ortidan jamoa sardori Krishtianu Ronaldu yana tanqidlar markazida qoldi. Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Maykl Ouen esa 41 yoshli yulduz atrofidagi salbiy fikrlarga qoʻshilmasligini bildirib, uni himoya qilib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Lionel Messi Jazoirga qarshi bahsda het-trik qayd etib, Argentinaning gʻalabasini taʼminlagan bir paytda, Ronalduning nursiz oʻyini koʻpchilikda savollar uygʻotdi. Biroq Ouenning fikricha, Ronalduni oʻyinning umumiy jarayonida koʻrinmayotganlikda ayblash notoʻgʻri, chunki u allaqachon oʻz ampluasini oʻzgartirib boʻlgan.
Ronalduning yangi roli va tanqidlarDaily Mail nashri uchun yozgan maqolasida Maykl Ouen shunday deydi: "Lionel Messining Portugaliya oʻyinidan bir kun avval het-trik qilgani Ronalduning zarariga ishladi, ammo men unga nisbatan aytilayotgan tanqidlarni qabul qilmayman. Krishtianu soʻnggi yillarda oʻyin uslubini butunlay oʻzgartirdi va jarima maydonchasi ichidagi haqiqiy 'ovchi'ga aylandi".
Ekspertning taʼkidlashicha, muxlislar Ronaldudan maydonning barcha nuqtalarida faollik kutishmoqda, ammo uning asosiy vazifasi — hal qiluvchi pallada gol urishdir. "U hech qachon, ayniqsa faoliyatining soʻnggi bosqichida, oʻyin qurishda faol ishtirok etadigan futbolchi boʻlmagan. Agar u gol urmasa, uni ayblash juda oson boʻlib qoladi", — deya qoʻshimcha qildi Ouen.
Oʻzbekistonga qarshi bahs va kutilmalarKrishtianu Ronaldu hozirda yirik turnirlardagi 10 oʻyinlik golsiz seriyasini davom ettirmoqda. Shunga qaramay, Ouen portugaliyalik hujumchi tez orada oʻzining "qotillik" instinktini namoyish etishiga ishonchi komil. Uning fikricha, Ronaldu tanqidchilarga javob berish uchun navbatdagi imkoniyatdan unumli foydalanadi.
Goal.com xabariga koʻra, Portugaliya terma jamoasining navbatdagi raqibi Oʻzbekiston boʻladi. Roberto Martinez shogirdlari K guruhidagi vaziyatni oʻnglash uchun ushbu bahsda gʻalaba qozonishlari shart. Ouen esa Ronalduning aynan Oʻzbekiston bilan oʻyinda het-trik qayd etib, barchani jim qilishiga shubha qilmayapti.
Oʻzbekiston terma jamoasi uchun ushbu uchrashuv nafaqat guruhdagi ochkolar, balki jahon futboli afsonasiga qarshi munosib qarshilik koʻrsatish nuqtai nazaridan ham tarixiy ahamiyatga ega. Butun dunyo nigohi seshanba kuni boʻlib oʻtadigan ushbu bahsga va Krishtianu Ronalduning golsiz seriyasiga chek qoʻyish-qoʻymasligiga qaratiladi.
…