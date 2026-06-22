Maykl Ouen Krishtianu Ronalduni tanqidlardan himoya qildi: U hali oʻz soʻzini aytadi

·0·Sport
Maykl Ouen Krishtianu Ronalduni tanqidlardan himoya qildi: U hali oʻz soʻzini aytadi

Portugaliya terma jamoasining Kongo DRga qarshi oʻyindagi kutilmagan durang natijasi (1:1) ortidan jamoa sardori Krishtianu Ronaldu yana tanqidlar markazida qoldi. Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Maykl Ouen esa 41 yoshli yulduz atrofidagi salbiy fikrlarga qoʻshilmasligini bildirib, uni himoya qilib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Lionel Messi Jazoirga qarshi bahsda het-trik qayd etib, Argentinaning gʻalabasini taʼminlagan bir paytda, Ronalduning nursiz oʻyini koʻpchilikda savollar uygʻotdi. Biroq Ouenning fikricha, Ronalduni oʻyinning umumiy jarayonida koʻrinmayotganlikda ayblash notoʻgʻri, chunki u allaqachon oʻz ampluasini oʻzgartirib boʻlgan.

Ronalduning yangi roli va tanqidlar

Daily Mail nashri uchun yozgan maqolasida Maykl Ouen shunday deydi: "Lionel Messining Portugaliya oʻyinidan bir kun avval het-trik qilgani Ronalduning zarariga ishladi, ammo men unga nisbatan aytilayotgan tanqidlarni qabul qilmayman. Krishtianu soʻnggi yillarda oʻyin uslubini butunlay oʻzgartirdi va jarima maydonchasi ichidagi haqiqiy 'ovchi'ga aylandi".

Ekspertning taʼkidlashicha, muxlislar Ronaldudan maydonning barcha nuqtalarida faollik kutishmoqda, ammo uning asosiy vazifasi — hal qiluvchi pallada gol urishdir. "U hech qachon, ayniqsa faoliyatining soʻnggi bosqichida, oʻyin qurishda faol ishtirok etadigan futbolchi boʻlmagan. Agar u gol urmasa, uni ayblash juda oson boʻlib qoladi", — deya qoʻshimcha qildi Ouen.

Oʻzbekistonga qarshi bahs va kutilmalar

Krishtianu Ronaldu hozirda yirik turnirlardagi 10 oʻyinlik golsiz seriyasini davom ettirmoqda. Shunga qaramay, Ouen portugaliyalik hujumchi tez orada oʻzining "qotillik" instinktini namoyish etishiga ishonchi komil. Uning fikricha, Ronaldu tanqidchilarga javob berish uchun navbatdagi imkoniyatdan unumli foydalanadi.

Goal.com xabariga koʻra, Portugaliya terma jamoasining navbatdagi raqibi Oʻzbekiston boʻladi. Roberto Martinez shogirdlari K guruhidagi vaziyatni oʻnglash uchun ushbu bahsda gʻalaba qozonishlari shart. Ouen esa Ronalduning aynan Oʻzbekiston bilan oʻyinda het-trik qayd etib, barchani jim qilishiga shubha qilmayapti.

Oʻzbekiston terma jamoasi uchun ushbu uchrashuv nafaqat guruhdagi ochkolar, balki jahon futboli afsonasiga qarshi munosib qarshilik koʻrsatish nuqtai nazaridan ham tarixiy ahamiyatga ega. Butun dunyo nigohi seshanba kuni boʻlib oʻtadigan ushbu bahsga va Krishtianu Ronalduning golsiz seriyasiga chek qoʻyish-qoʻymasligiga qaratiladi.

Krishtianu RonalduPortugaliyaLionel MessiMaykl OuenOʻzbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal Jahon chempionatidagi debyut golini urdi: Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdiLamine Yamal Jahon chempionatidagi debyut golini urdi: Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdiBugun, 01:31Ueyn Runi Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda: «Uning harakatlari meni jilmayishga majbur qiladi»Ueyn Runi Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda: «Uning harakatlari meni jilmayishga majbur qiladi»Bugun, 01:16De la Fuyente bugungi yirik g‘alaba va keyingi rejalari haqida gapirdiDe la Fuyente bugungi yirik g‘alaba va keyingi rejalari haqida gapirdiBugun, 01:08Barselona hujumchi qidirmoqda: Benjamin Sesko va Julian Alvarez kataloniyaliklar radaridaBarselona hujumchi qidirmoqda: Benjamin Sesko va Julian Alvarez kataloniyaliklar radaridaBugun, 00:59Maktab partasidan JCH sahnasigacha: Lamin Yamalning ushalgan sehrli orzusi!Maktab partasidan JCH sahnasigacha: Lamin Yamalning ushalgan sehrli orzusi!Bugun, 00:52Oyarsabal benefisi: U — Saudiyaga qarshi bahsning eng yaxshi futbolchisi!Oyarsabal benefisi: U — Saudiyaga qarshi bahsning eng yaxshi futbolchisi!Bugun, 00:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi