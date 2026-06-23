O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan terma jamoamiz Xyustonga yetib keldi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekiston milliy terma jamoasi Portugaliyaga qarshi uchrashuv o‘tkazish uchun Xyuston shahriga yetib keldi.
Jamoamiz endi bo‘lajak bahs oldidan so‘nggi tayyorgarlik mashg‘ulotlarini shu yerda o‘tkazadi. O‘zbekiston va Portugaliya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv 23 iyun kuni bo‘lib o‘tadi.
Bahs Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…