Fayzullayev: O‘zbek ekanimdan va terma jamoa uchun o‘ynayotganimdan faxrlanaman

·73·Sport
Fayzullayev: O‘zbek ekanimdan va terma jamoa uchun o‘ynayotganimdan faxrlanaman

O‘zbekiston milliy terma jamoasi futbolchisi Abbosbek Fayzullayev JCH-2026 guruh bosqichining ikkinchi turida Portugaliyaga qarshi o‘tkazilgan uchrashuvdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdi.

«Oq bo‘rilar» mazkur bahsda 0:5 hisobida imkoniyatni boy berdi. Fayzullayevning ta’kidlashicha, uchrashuv juda og‘ir kechgan va yakuniy natija futbolchilar kutganidek bo‘lmagan.

«Bugungi o‘yin juda qiyin o‘tdi. Hisob biz xohlagandek bo‘lmadi. Bundan juda xafamiz, chunki maydonda boshqacha o‘ynashni istagandik», — dedi u.

Abbosbek Portugaliya ushbu bahsda ustunroq harakat qilganini tan oldi. Uning fikricha, raqibning yuqori saviyasi va individual mahorati maydonda o‘z aksini topgan.

«To‘g‘risini aytish kerak, Portugaliya bizdan yaxshiroq o‘ynadi va buni maydonda isbotladi. Shunga qaramay, biz oxirigacha harakat qildik», — deya ta’kidladi futbolchi.

Fayzullayev milliy jamoada mag‘lubiyat haqida uzoq o‘ylab o‘tirish uchun vaqt yo‘qligini aytdi. Endi barcha e’tibor guruh bosqichining so‘nggi turida Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi o‘tadigan hal qiluvchi bahsga qaratilishi kerak.

«Bizda ko‘p vaqt yo‘q. Bu o‘yinni unutib, Kongo DRga qarshi uchrashuvga diqqatimizni qaratishimiz lozim. Chunki oldimizda juda muhim bahs turibdi», — dedi u.

Futbolchining so‘zlariga ko‘ra, O‘zbekistonning hali ham guruhdan chiqish imkoniyati mavjud. Shu sabab Kongo DRga qarshi o‘yin turnirdagi eng muhim uchrashuvga aylanadi.

«Hali guruhdan chiqish imkoniyatimiz bor. Bu guruhdagi eng muhim o‘yin bo‘ladi. Xudo xohlasa, unda g‘alaba qozonishimiz kerak», — deya qo‘shimcha qildi Fayzullayev.

Abbosbek Aziz G‘aniyev tomonidan urilgan, ammo hakam qarori bilan bekor qilingan gol haqida ham to‘xtaldi. Uning fikricha, ushbu gol hisoblanganida, uchrashuvning keyingi borishi boshqacha tus olishi mumkin edi.

«G‘aniyevning goli hisoblanganida, o‘yin boshqacha bo‘lardi. Chunki o‘sha gol motivatsiyamizni oshirgandi. Lekin hakamlar to‘g‘ri qaror qabul qilgan bo‘lsa, ularga shikoyatim yo‘q», — dedi futbolchi.

Fayzullayev O‘zbekiston uchrashuv davomida ko‘plab xavfli vaziyatlar yarata olmaganini ham tan oldi. U bunda Portugaliya futbolchilarining mahorati va raqib yarimhimoya chizig‘ining yuqori saviyasi muhim rol o‘ynaganini qayd etdi.

«Bugun ko‘p vaziyat yarata olmadik. Raqib hujumchilarining darajasi katta rol o‘ynadi. Biz dunyodagi eng kuchli yarimhimoya chiziqlaridan biriga ega terma jamoaga qarshi o‘ynadik», — dedi Abbosbek.

Uning ta’kidlashicha, shunday kuchli raqibga qarshi bahs O‘zbekiston futbolchilari uchun katta tajriba bo‘ldi. Biroq endi ortga qarab o‘tirmasdan, so‘nggi turga tayyorgarlik ko‘rish zarur.

«Bu biz uchun katta tajriba bo‘ldi. Ammo bu o‘yin haqida o‘ylashga vaqt yo‘q. Endi oxirgi uchrashuvga tayyorlanamiz», — dedi u.

Fayzullayev suhbat yakunida milliy terma jamoa sharafini himoya qilish o‘zi uchun katta faxr ekanini alohida ta’kidladi.

«Bir narsani aytmoqchiman: men o‘zbek ekanimdan va terma jamoa sharafini himoya qilayotganimdan faxrlanaman. G‘alaba qozongan o‘yinlarda ham, mag‘lub bo‘lgan bahslarda ham barchamiz O‘zbekiston uchun o‘ynaymiz», — dedi Abbosbek Fayzullayev.

Endi O‘zbekiston milliy terma jamoasi Kongo DRga qarshi hal qiluvchi uchrashuvga tayyorgarlik ko‘radi. «Oq bo‘rilar» ushbu bahsda g‘alaba qozonib, keyingi bosqichga chiqish imkoniyatini saqlab qolish uchun maydonga tushadi.

O'zbekistonPortugaliyaAbbosbek FayzullayevDemokratik Respublika KongoAziz Ganiyev
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«O‘zbekiston kuchsizlik qildi» — Portugaliyalik mashhur agent...«O‘zbekiston kuchsizlik qildi» — Portugaliyalik mashhur agent...Bugun, 12:30Behruz Karimov Portugaliyaga qarshi o‘yinda mundial rekordchisiga aylandiBehruz Karimov Portugaliyaga qarshi o‘yinda mundial rekordchisiga aylandiBugun, 12:29Ravshan Ermatov Portugaliyadan uchralgan mag‘lubiyatga munosabat bildirdiRavshan Ermatov Portugaliyadan uchralgan mag‘lubiyatga munosabat bildirdiBugun, 12:12Lionel Messidan koʻp ovoz toʻplagan yulduz: Mbekezeli Mbokazi jahon futbolini hayratda qoldirmoqdaLionel Messidan koʻp ovoz toʻplagan yulduz: Mbekezeli Mbokazi jahon futbolini hayratda qoldirmoqdaBugun, 12:11Portugaliyadan og‘riqli mag‘lubiyat va Kannavaro sha’niga aytilgan keskin tanqidlarPortugaliyadan og‘riqli mag‘lubiyat va Kannavaro sha’niga aytilgan keskin tanqidlarBugun, 12:06Cristiano Ronaldo tarixiy natijadan soʻng Lionel Messi haqidagi savolga keskin javob berdiCristiano Ronaldo tarixiy natijadan soʻng Lionel Messi haqidagi savolga keskin javob berdiBugun, 11:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...