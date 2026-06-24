Fayzullayev: O‘zbek ekanimdan va terma jamoa uchun o‘ynayotganimdan faxrlanaman
O‘zbekiston milliy terma jamoasi futbolchisi Abbosbek Fayzullayev JCH-2026 guruh bosqichining ikkinchi turida Portugaliyaga qarshi o‘tkazilgan uchrashuvdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdi.
«Oq bo‘rilar» mazkur bahsda 0:5 hisobida imkoniyatni boy berdi. Fayzullayevning ta’kidlashicha, uchrashuv juda og‘ir kechgan va yakuniy natija futbolchilar kutganidek bo‘lmagan.
«Bugungi o‘yin juda qiyin o‘tdi. Hisob biz xohlagandek bo‘lmadi. Bundan juda xafamiz, chunki maydonda boshqacha o‘ynashni istagandik», — dedi u.
Abbosbek Portugaliya ushbu bahsda ustunroq harakat qilganini tan oldi. Uning fikricha, raqibning yuqori saviyasi va individual mahorati maydonda o‘z aksini topgan.
«To‘g‘risini aytish kerak, Portugaliya bizdan yaxshiroq o‘ynadi va buni maydonda isbotladi. Shunga qaramay, biz oxirigacha harakat qildik», — deya ta’kidladi futbolchi.
Fayzullayev milliy jamoada mag‘lubiyat haqida uzoq o‘ylab o‘tirish uchun vaqt yo‘qligini aytdi. Endi barcha e’tibor guruh bosqichining so‘nggi turida Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi o‘tadigan hal qiluvchi bahsga qaratilishi kerak.
«Bizda ko‘p vaqt yo‘q. Bu o‘yinni unutib, Kongo DRga qarshi uchrashuvga diqqatimizni qaratishimiz lozim. Chunki oldimizda juda muhim bahs turibdi», — dedi u.
Futbolchining so‘zlariga ko‘ra, O‘zbekistonning hali ham guruhdan chiqish imkoniyati mavjud. Shu sabab Kongo DRga qarshi o‘yin turnirdagi eng muhim uchrashuvga aylanadi.
«Hali guruhdan chiqish imkoniyatimiz bor. Bu guruhdagi eng muhim o‘yin bo‘ladi. Xudo xohlasa, unda g‘alaba qozonishimiz kerak», — deya qo‘shimcha qildi Fayzullayev.
Abbosbek Aziz G‘aniyev tomonidan urilgan, ammo hakam qarori bilan bekor qilingan gol haqida ham to‘xtaldi. Uning fikricha, ushbu gol hisoblanganida, uchrashuvning keyingi borishi boshqacha tus olishi mumkin edi.
«G‘aniyevning goli hisoblanganida, o‘yin boshqacha bo‘lardi. Chunki o‘sha gol motivatsiyamizni oshirgandi. Lekin hakamlar to‘g‘ri qaror qabul qilgan bo‘lsa, ularga shikoyatim yo‘q», — dedi futbolchi.
Fayzullayev O‘zbekiston uchrashuv davomida ko‘plab xavfli vaziyatlar yarata olmaganini ham tan oldi. U bunda Portugaliya futbolchilarining mahorati va raqib yarimhimoya chizig‘ining yuqori saviyasi muhim rol o‘ynaganini qayd etdi.
«Bugun ko‘p vaziyat yarata olmadik. Raqib hujumchilarining darajasi katta rol o‘ynadi. Biz dunyodagi eng kuchli yarimhimoya chiziqlaridan biriga ega terma jamoaga qarshi o‘ynadik», — dedi Abbosbek.
Uning ta’kidlashicha, shunday kuchli raqibga qarshi bahs O‘zbekiston futbolchilari uchun katta tajriba bo‘ldi. Biroq endi ortga qarab o‘tirmasdan, so‘nggi turga tayyorgarlik ko‘rish zarur.
«Bu biz uchun katta tajriba bo‘ldi. Ammo bu o‘yin haqida o‘ylashga vaqt yo‘q. Endi oxirgi uchrashuvga tayyorlanamiz», — dedi u.
Fayzullayev suhbat yakunida milliy terma jamoa sharafini himoya qilish o‘zi uchun katta faxr ekanini alohida ta’kidladi.
«Bir narsani aytmoqchiman: men o‘zbek ekanimdan va terma jamoa sharafini himoya qilayotganimdan faxrlanaman. G‘alaba qozongan o‘yinlarda ham, mag‘lub bo‘lgan bahslarda ham barchamiz O‘zbekiston uchun o‘ynaymiz», — dedi Abbosbek Fayzullayev.
Endi O‘zbekiston milliy terma jamoasi Kongo DRga qarshi hal qiluvchi uchrashuvga tayyorgarlik ko‘radi. «Oq bo‘rilar» ushbu bahsda g‘alaba qozonib, keyingi bosqichga chiqish imkoniyatini saqlab qolish uchun maydonga tushadi.
…