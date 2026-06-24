Jahon chempionatida janjal: Karlush Keyrush va Jud Bellingem oʻrtasida nima sodir boʻldi?

·85·Sport
Jahon chempionatida janjal: Karlush Keyrush va Jud Bellingem oʻrtasida nima sodir boʻldi?

2026-yilgi Jahon chempionati guruh bosqichi doirasidagi Angliya va Gana terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv (0:0) nafaqat maydondagi kurashlar, balki kutilmagan mojarolar bilan ham yodda qoladigan boʻldi. Bahsning tanaffus vaqtida angliyalik yulduz Jud Bellingem va Gana bosh murabbiyi Karlush Keyrush oʻrtasida keskin daxanaki jang yuzaga keldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Voqea birinchi boʻlim yakunlanishi arafasida, Jud Bellingem Gana zaxira oʻrindigʻi yaqinida Jerome Opokuga nisbatan qoʻpol oʻyin koʻrsatganidan soʻng boshlandi. Bu holat tajribali mutaxassis Karlush Keyrushning gʻazabini qoʻzgʻatdi. Vaziyat shu darajaga yetdiki, Bellinghamni jamoadoshi Morgan Rogers va Gana vakillari murabbiydan uzoqlashtirishga majbur boʻlishdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, tomonlar oʻzaro haqoratli soʻzlarni ham ishlatishgan.

Karlush Keyrushning munosabati

Oʻyindan soʻng oʻtkazilgan matbuot anjumanida Gana ustozi sodir boʻlgan voqeaga oydinlik kiritdi. Uning soʻzlariga koʻra, mojaro Bellinghamning nooʻrin soʻzlari sababli avj olgan. "U yomon soʻzlar bilan munosabat bildirdi, hammasi shundan boshlandi. Mening niyatim unga qoʻpol harakati uchun biroz tinchlanishini aytish edi. Bu vaziyatda unga ikkinchi sariq yoki hatto qizil kartochka koʻrsatilishi mumkin edi, chunki u mening futbolchimga nisbatan juda xavfli oʻynadi", — dedi 73 yoshli mutaxassis.

Keyrush, shuningdek, futbol bu hissiyotlar oʻyini ekanini taʼkidlab, Bellinghamning soʻzlarini "hayot kitobiga kirmaydigan iboralar" deb atadi. "Futbol — bu jasur insonlar uchun, smokinda raqsga tushadiganlar uchun emas. Biz professionalmiz va bu hissiyotlar maydonning oʻzida qoldi", — deya qoʻshimcha qildi sobiq Real Madrid ustozi.

Tomas Tuxel oʻz shogirdini himoya qildi

Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel esa ushbu toʻqnashuvga nisbatan birmuncha xotirjam munosabat bildirdi. Germaniyalik mutaxassis raqib jamoa oʻz futbolchilarining asabiga tegishga muvaffaq boʻlgani haqidagi taxminlarni rad etdi. Tuxelning fikricha, Jud Bellingem shunchaki oʻzini va jamoa manfaatlarini himoya qilgan.

"Hech kim bizning asabimizga teggani yoʻq. Bu normal holat. Hissiyotlar almashinuvi yuz berdi va Jude oʻzini koʻrsatdi. Tanaffusda kiyim almashtirish xonasida juda xotirjam edik. Biz hissiyotlar oʻyinning bir qismi ekanini bilamiz, ammo bizga yordam bermaydigan narsalarga chalgʻishni istamaymiz", — dedi Tuxel.

Uchrashuv yakuniga koʻra, Angliya 4 ochko bilan "L" guruhida peshqadamlikni saqlab turibdi. Gana ham xuddi shuncha ochko bilan ikkinchi oʻrinda bormoqda. Xorvatiya Panama ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng uchinchi oʻringa koʻtarilib oldi. Endilikda "Uch sherlar" keyingi bosqichga chiqish masalasini hal qilish uchun soʻnggi turda Panama bilan bahsda magʻlub boʻlmasliklari kifoya qiladi.

Jahon ChempionatiJud BellingemKarlush KeyrushAngliyaGana
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem: "Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi unvoniga loyiq emasdim"Jud Bellingem: "Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi unvoniga loyiq emasdim"Bugun, 13:57Neymar safga qaytdi: Karlo Anchelotti Braziliya yulduzining holati haqida ma’lumot berdiNeymar safga qaytdi: Karlo Anchelotti Braziliya yulduzining holati haqida ma’lumot berdiBugun, 13:54JCH-2026. Angliya – Gana (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)JCH-2026. Angliya – Gana (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)Bugun, 13:25Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yindan so‘ng tanqidlarga javob qaytardiRonaldu O‘zbekiston bilan o‘yindan so‘ng tanqidlarga javob qaytardiBugun, 13:14Angliya terma jamoasida turgʻunlik: Tomas Tuxel Gana bilan durangdan soʻng tanqidlar ostidaAngliya terma jamoasida turgʻunlik: Tomas Tuxel Gana bilan durangdan soʻng tanqidlar ostidaBugun, 13:12Kolumbiya muddatidan oldin pley-offga chiqdi: Daniel Munoz jamoasiga gʻalaba keltirdiKolumbiya muddatidan oldin pley-offga chiqdi: Daniel Munoz jamoasiga gʻalaba keltirdiBugun, 13:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...