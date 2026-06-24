Jahon chempionatida janjal: Karlush Keyrush va Jud Bellingem oʻrtasida nima sodir boʻldi?
2026-yilgi Jahon chempionati guruh bosqichi doirasidagi Angliya va Gana terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv (0:0) nafaqat maydondagi kurashlar, balki kutilmagan mojarolar bilan ham yodda qoladigan boʻldi. Bahsning tanaffus vaqtida angliyalik yulduz Jud Bellingem va Gana bosh murabbiyi Karlush Keyrush oʻrtasida keskin daxanaki jang yuzaga keldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Voqea birinchi boʻlim yakunlanishi arafasida, Jud Bellingem Gana zaxira oʻrindigʻi yaqinida Jerome Opokuga nisbatan qoʻpol oʻyin koʻrsatganidan soʻng boshlandi. Bu holat tajribali mutaxassis Karlush Keyrushning gʻazabini qoʻzgʻatdi. Vaziyat shu darajaga yetdiki, Bellinghamni jamoadoshi Morgan Rogers va Gana vakillari murabbiydan uzoqlashtirishga majbur boʻlishdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, tomonlar oʻzaro haqoratli soʻzlarni ham ishlatishgan.
Karlush Keyrushning munosabatiOʻyindan soʻng oʻtkazilgan matbuot anjumanida Gana ustozi sodir boʻlgan voqeaga oydinlik kiritdi. Uning soʻzlariga koʻra, mojaro Bellinghamning nooʻrin soʻzlari sababli avj olgan. "U yomon soʻzlar bilan munosabat bildirdi, hammasi shundan boshlandi. Mening niyatim unga qoʻpol harakati uchun biroz tinchlanishini aytish edi. Bu vaziyatda unga ikkinchi sariq yoki hatto qizil kartochka koʻrsatilishi mumkin edi, chunki u mening futbolchimga nisbatan juda xavfli oʻynadi", — dedi 73 yoshli mutaxassis.
Keyrush, shuningdek, futbol bu hissiyotlar oʻyini ekanini taʼkidlab, Bellinghamning soʻzlarini "hayot kitobiga kirmaydigan iboralar" deb atadi. "Futbol — bu jasur insonlar uchun, smokinda raqsga tushadiganlar uchun emas. Biz professionalmiz va bu hissiyotlar maydonning oʻzida qoldi", — deya qoʻshimcha qildi sobiq Real Madrid ustozi.
Tomas Tuxel oʻz shogirdini himoya qildiAngliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel esa ushbu toʻqnashuvga nisbatan birmuncha xotirjam munosabat bildirdi. Germaniyalik mutaxassis raqib jamoa oʻz futbolchilarining asabiga tegishga muvaffaq boʻlgani haqidagi taxminlarni rad etdi. Tuxelning fikricha, Jud Bellingem shunchaki oʻzini va jamoa manfaatlarini himoya qilgan.
"Hech kim bizning asabimizga teggani yoʻq. Bu normal holat. Hissiyotlar almashinuvi yuz berdi va Jude oʻzini koʻrsatdi. Tanaffusda kiyim almashtirish xonasida juda xotirjam edik. Biz hissiyotlar oʻyinning bir qismi ekanini bilamiz, ammo bizga yordam bermaydigan narsalarga chalgʻishni istamaymiz", — dedi Tuxel.
Uchrashuv yakuniga koʻra, Angliya 4 ochko bilan "L" guruhida peshqadamlikni saqlab turibdi. Gana ham xuddi shuncha ochko bilan ikkinchi oʻrinda bormoqda. Xorvatiya Panama ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng uchinchi oʻringa koʻtarilib oldi. Endilikda "Uch sherlar" keyingi bosqichga chiqish masalasini hal qilish uchun soʻnggi turda Panama bilan bahsda magʻlub boʻlmasliklari kifoya qiladi.
…