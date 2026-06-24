«O‘zbekiston kuchsizlik qildi» — Portugaliyalik mashhur agent...

·0·Sport
«O‘zbekiston kuchsizlik qildi» — Portugaliyalik mashhur agent...

Xyustonda bo‘lib o‘tgan va Portugaliya terma jamoasining O‘zbekiston ustidan 5:0 hisobidagi yirik g‘alabasi bilan yakunlangan bahs xorijlik mutaxassislar tomonidan ham faol muhokama qilinmoqda. Taniqli portugaliyalik futbol agenti Paulu Barboza Metaratings.ru saytiga bergan intervyusida uchrashuv haqidagi o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi va vakillarimizning o‘yiniga baho berdi.

Ronaldudan dubl va «K» guruhidagi ikkinchi o‘rin

Ushbu muhim g‘alaba evaziga portugallar o‘z ochkolarini 4 taga yetkazib, so‘nggi tur oldidan «K» kvarteti turnir jadvalida ikkinchi o‘rinni egallab turibdi.

Uchrashuvda raqib tarkibida jamoa sardori Krishtianu Ronaldu dublga erishgan bo‘lsa, Rafael Leau va Nunu Mendesh bittadan gol muallifiga aylanishdi. Shuningdek, vaziyatlardan birida vakilimiz Abduvohid Ne’matov afsuski o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi (avtogol).

«O‘zbekiston avvalgi uchrashuvdagidan ko‘ra zaifroq o‘yin ko‘rsatishdi»

Paulu Barbozaning fikricha, Portugaliya bu safar yaxshiroq harakat qilgan bo‘lsa-da, bunga ko‘proq O‘zbekiston terma jamoasining kuchsiz o‘yini imkon yaratib bergan:

«Bugun biz Kongo bilan o‘yinga qaraganda biroz yaxshiroq harakat qildik, ammo O‘zbekiston kuchsizlik qildi. Ular avvalgi uchrashuvdagidan ko‘ra zaifroq o‘yin ko‘rsatishdi. Nima bo‘lgan taqdirda ham, g‘alaba qozonganimiz yaxshi bo‘ldi. Ronaldu ikkita gol urdi, bu hujumchi uchun juda ijobiy holat. Bizda hujum chizig‘ida turli xil variantlar mavjud».

Kolumbiya bilan o‘yinda bunchalik oson bo‘lmaydi

Yirik g‘alabaga qaramay, portugaliyalik ekspert ortiqcha xotirjamlikka berilmaslikni va katta xulosalar chiqarishga shoshilmaslikni tavsiya qildi. Sababi, oldinda ularni ancha jiddiy raqib kutmoqda:

«Bu g‘alaba Kolumbiya bilan bahs oldidan bizni birinchi o‘ringa olib chiqdi, biroq men katta xulosalar chiqarishga shoshilmagan bo‘lardim. Kolumbiya bilan o‘yinda bunchalik oson bo‘lmaydi, chunki bu mutlaqo boshqa daraja».

Xulosa o‘rnida aytadigan bo‘lsak, raqiblar g‘alaba qozongan bo‘lsa-da, bizning o‘yinimizdagi zaif nuqtalarni yaqqol sezishgan. Terma jamoamiz ushbu tanqidiy fikrlardan to‘g‘ri xulosa chiqarib, DR Kongoga qarshi bo‘lajak hal qiluvchi bahsda mutlaqo boshqacha futbol ko‘rsatadi deb umid qilamiz.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Behruz Karimov Portugaliyaga qarshi o‘yinda mundial rekordchisiga aylandiBehruz Karimov Portugaliyaga qarshi o‘yinda mundial rekordchisiga aylandiBugun, 12:29Ravshan Ermatov Portugaliyadan uchralgan mag‘lubiyatga munosabat bildirdiRavshan Ermatov Portugaliyadan uchralgan mag‘lubiyatga munosabat bildirdiBugun, 12:12Lionel Messidan koʻp ovoz toʻplagan yulduz: Mbekezeli Mbokazi jahon futbolini hayratda qoldirmoqdaLionel Messidan koʻp ovoz toʻplagan yulduz: Mbekezeli Mbokazi jahon futbolini hayratda qoldirmoqdaBugun, 12:11Portugaliyadan og‘riqli mag‘lubiyat va Kannavaro sha’niga aytilgan keskin tanqidlarPortugaliyadan og‘riqli mag‘lubiyat va Kannavaro sha’niga aytilgan keskin tanqidlarBugun, 12:06Cristiano Ronaldo tarixiy natijadan soʻng Lionel Messi haqidagi savolga keskin javob berdiCristiano Ronaldo tarixiy natijadan soʻng Lionel Messi haqidagi savolga keskin javob berdiBugun, 11:58Fayzullayev: O‘zbek ekanimdan va terma jamoa uchun o‘ynayotganimdan faxrlanamanFayzullayev: O‘zbek ekanimdan va terma jamoa uchun o‘ynayotganimdan faxrlanamanBugun, 11:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...