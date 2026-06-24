«O‘zbekiston kuchsizlik qildi» — Portugaliyalik mashhur agent...
Xyustonda bo‘lib o‘tgan va Portugaliya terma jamoasining O‘zbekiston ustidan 5:0 hisobidagi yirik g‘alabasi bilan yakunlangan bahs xorijlik mutaxassislar tomonidan ham faol muhokama qilinmoqda. Taniqli portugaliyalik futbol agenti Paulu Barboza Metaratings.ru saytiga bergan intervyusida uchrashuv haqidagi o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi va vakillarimizning o‘yiniga baho berdi.
Ronaldudan dubl va «K» guruhidagi ikkinchi o‘rin
Ushbu muhim g‘alaba evaziga portugallar o‘z ochkolarini 4 taga yetkazib, so‘nggi tur oldidan «K» kvarteti turnir jadvalida ikkinchi o‘rinni egallab turibdi.
Uchrashuvda raqib tarkibida jamoa sardori Krishtianu Ronaldu dublga erishgan bo‘lsa, Rafael Leau va Nunu Mendesh bittadan gol muallifiga aylanishdi. Shuningdek, vaziyatlardan birida vakilimiz Abduvohid Ne’matov afsuski o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi (avtogol).
«O‘zbekiston avvalgi uchrashuvdagidan ko‘ra zaifroq o‘yin ko‘rsatishdi»
Paulu Barbozaning fikricha, Portugaliya bu safar yaxshiroq harakat qilgan bo‘lsa-da, bunga ko‘proq O‘zbekiston terma jamoasining kuchsiz o‘yini imkon yaratib bergan:
«Bugun biz Kongo bilan o‘yinga qaraganda biroz yaxshiroq harakat qildik, ammo O‘zbekiston kuchsizlik qildi. Ular avvalgi uchrashuvdagidan ko‘ra zaifroq o‘yin ko‘rsatishdi. Nima bo‘lgan taqdirda ham, g‘alaba qozonganimiz yaxshi bo‘ldi. Ronaldu ikkita gol urdi, bu hujumchi uchun juda ijobiy holat. Bizda hujum chizig‘ida turli xil variantlar mavjud».
Kolumbiya bilan o‘yinda bunchalik oson bo‘lmaydi
Yirik g‘alabaga qaramay, portugaliyalik ekspert ortiqcha xotirjamlikka berilmaslikni va katta xulosalar chiqarishga shoshilmaslikni tavsiya qildi. Sababi, oldinda ularni ancha jiddiy raqib kutmoqda:
«Bu g‘alaba Kolumbiya bilan bahs oldidan bizni birinchi o‘ringa olib chiqdi, biroq men katta xulosalar chiqarishga shoshilmagan bo‘lardim. Kolumbiya bilan o‘yinda bunchalik oson bo‘lmaydi, chunki bu mutlaqo boshqa daraja».
Xulosa o‘rnida aytadigan bo‘lsak, raqiblar g‘alaba qozongan bo‘lsa-da, bizning o‘yinimizdagi zaif nuqtalarni yaqqol sezishgan. Terma jamoamiz ushbu tanqidiy fikrlardan to‘g‘ri xulosa chiqarib, DR Kongoga qarshi bo‘lajak hal qiluvchi bahsda mutlaqo boshqacha futbol ko‘rsatadi deb umid qilamiz.
…