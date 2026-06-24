Nima uchun ayollar qarishdan qo‘rqishadi?

·20·Foydali
Nima uchun ayollar qarishdan qo‘rqishadi?

Foto: foma.ru

Qarish — har bir inson hayotining tabiiy qismi. Shunga qaramay, ko‘plab ayollar yosh o‘tishi, tashqi ko‘rinish o‘zgarishi va avvalgi jozibadorlikni yo‘qotishdan xavotirlanadi. Bu qo‘rquv faqat ajinlar yoki soch oqarishi bilan bog‘liq emas. Uning ortida jamiyat bosimi, o‘zini boshqalar bilan taqqoslash, qadrsizlanishdan qo‘rqish va hayotdagi imkoniyatlar kamayib qolishi haqidagi xavotirlar yotadi.

Ayollarga yoshlikdanoq go‘zallik, yosh ko‘rinish va jozibadorlik katta ahamiyatga ega ekani singdiriladi. Reklama, kino, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyatda ko‘pincha yoshlik muvaffaqiyat, muhabbat va baxt ramzi sifatida ko‘rsatiladi.

Natijada ayol yoshi o‘tayotganini sezganida, tashqi ko‘rinishdagi oddiy o‘zgarishlarni shaxsiy qadri pasayayotgandek qabul qilishi mumkin.

Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlarda doimo mukammal ko‘rinadigan suratlarni tomosha qilish insonning o‘z tanasiga bo‘lgan munosabatiga ta’sir qiladi. Filtrlar, kosmetik muolajalar va qayta ishlangan tasvirlar haqiqiy hayotda mavjud bo‘lmagan standartlarni yaratadi.

Ayol o‘zini ana shu sun’iy mezonlar bilan taqqoslaganda, tabiiy qarish jarayonini kamchilik sifatida qabul qila boshlaydi.

Qarishdan qo‘rqishning yana bir sababi — e’tibor va muhabbatdan mahrum bo‘lish xavotiri. Ayrim ayollar yoshi o‘tishi bilan turmush o‘rtog‘i, yaqinlari yoki atrofdagilarning munosabati o‘zgarib qolishidan qo‘rqadi.

Ularda: «Endi meni avvalgidek sevishmaydimi?», «Men hali ham jozibadormanmi?», «Mening o‘rnimni yoshroq inson egallaydimi?» kabi savollar paydo bo‘lishi mumkin.

Bu yerda muammo yoshda emas, balki insonning o‘z qadrini faqat tashqi ko‘rinishi va boshqalarning e’tibori bilan o‘lchashidadir.

Agar ayol o‘zini faqat go‘zalligi, yoshligi yoki boshqalarning maqtovi orqali qadrlasa, har bir yangi ajin unga jiddiy yo‘qotishdek tuyuladi. Aksincha, o‘z qadrini bilimi, tajribasi, mehribonligi, aqli va shaxsiy yutuqlari bilan bog‘lagan inson yosh o‘tishini boshqacha qabul qiladi.

Qarish ba’zan vaqtning o‘tib ketayotganini ham eslatadi. Inson ortiga qarab, amalga oshmagan orzularini, kechiktirilgan rejalarini yoki boy berilgan imkoniyatlarini eslashi mumkin.

Shunda qo‘rquv tashqi ko‘rinishdan emas, balki: «Men hayotimni to‘liq yashadimmi?», «Nimaga ulgurmadim?», «Endi kech emasmi?» degan ichki savollardan kelib chiqadi.

Aslida yosh o‘tishi imkoniyatlar tugashini anglatmaydi. Aksincha, ko‘p ayollar aynan yetuklik davrida o‘zini yaxshiroq anglaydi, nima istashini tushunadi va boshqalarning fikriga kamroq bog‘liq bo‘lib qoladi.

Tajriba insonga kim bilan munosabat qurish, nimadan voz kechish va o‘z chegaralarini qanday himoya qilishni o‘rgatadi. Yoshlikda yetishmagan ishonch va xotirjamlik keyingi yillarda paydo bo‘lishi mumkin.

Qarishdan qo‘rqishni kamaytirish uchun avvalo o‘zingizga berilayotgan ichki savollarni kuzatish muhim. Siz haqiqatan yosh o‘tishidan qo‘rqyapsizmi yoki qadrsiz qolishdanmi? Tanangiz o‘zgarishidanmi yoki hayotingizda mazmun kamayishidanmi?

Qo‘rquvning haqiqiy sababi aniqlansa, unga qarshi kurashish ham osonlashadi.

Tanaga g‘amxo‘rlik qilish, sog‘lom ovqatlanish, harakatlanish va dam olish tashqi ko‘rinishni saqlash uchungina emas, o‘zini yaxshi his qilish uchun kerak. Biroq o‘zini sevishni faqat kosmetik muolajalar yoki vazn bilan bog‘lab qo‘ymaslik lozim.

Ayolning go‘zalligi faqat yuz tuzilishida emas. Uning qarashida, muomalasida, o‘zini tutishida, ishonchida va hayotga bo‘lgan munosabatida ham namoyon bo‘ladi.

Qarish — yo‘qotish emas, o‘zgarishdir. Inson ba’zi narsalarni ortda qoldiradi, ammo ularning o‘rniga tajriba, onglilik, erkinlik va ichki kuchga ega bo‘ladi.

Yoshlikning o‘ziga xos go‘zalligi bor. Lekin yetuklikning ham yoshlikda bo‘lmaydigan chuqurligi, xotirjamligi va jozibasi mavjud.

Ayol o‘zini faqat yoshligi uchun emas, butun shaxsiyati uchun qadrlay boshlaganida qarish qo‘rqinchli jarayon bo‘lishdan to‘xtaydi. Chunki vaqt yuzda iz qoldirishi mumkin, ammo u insonga aql, tajriba va o‘zini anglash qobiliyatini ham beradi.

Foma
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

23 iyun kuni tug‘ilganlar: Ongli tavakkalchilik, joziba va yuksak intellekt sohiblari!23 iyun kuni tug‘ilganlar: Ongli tavakkalchilik, joziba va yuksak intellekt sohiblari!Kecha, 19:14Nega baxtdan uzoqlashyapmiz va yechim nimada?Nega baxtdan uzoqlashyapmiz va yechim nimada?Kecha, 16:43Ajdodlarimiz dasturlari bizdagi pul oqimiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?Ajdodlarimiz dasturlari bizdagi pul oqimiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?Kecha, 16:19Barcha burjlar uchun haftalik xabar:: Pul, o‘z-o‘zini qadrlash va yangi imkoniyatlarBarcha burjlar uchun haftalik xabar:: Pul, o‘z-o‘zini qadrlash va yangi imkoniyatlarKecha, 16:19Boshqalar ta’sirida qaror qabul qilayotganingizni qanday aniqlash mumkin?Boshqalar ta’sirida qaror qabul qilayotganingizni qanday aniqlash mumkin?Kecha, 09:24O‘zini sevish falsafasi: Balandparvoz so‘zlardan kundalik amaliyotga...O‘zini sevish falsafasi: Balandparvoz so‘zlardan kundalik amaliyotga...22.06, 18:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?
Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?
Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?
Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?
Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?
AirPods va quloqchinlardan uzoq foydalanish xavflimi?
AirPods va quloqchinlardan uzoq foydalanish xavflimi?