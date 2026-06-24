Nima uchun ayollar qarishdan qo‘rqishadi?
Foto: foma.ru
Qarish — har bir inson hayotining tabiiy qismi. Shunga qaramay, ko‘plab ayollar yosh o‘tishi, tashqi ko‘rinish o‘zgarishi va avvalgi jozibadorlikni yo‘qotishdan xavotirlanadi. Bu qo‘rquv faqat ajinlar yoki soch oqarishi bilan bog‘liq emas. Uning ortida jamiyat bosimi, o‘zini boshqalar bilan taqqoslash, qadrsizlanishdan qo‘rqish va hayotdagi imkoniyatlar kamayib qolishi haqidagi xavotirlar yotadi.
Ayollarga yoshlikdanoq go‘zallik, yosh ko‘rinish va jozibadorlik katta ahamiyatga ega ekani singdiriladi. Reklama, kino, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyatda ko‘pincha yoshlik muvaffaqiyat, muhabbat va baxt ramzi sifatida ko‘rsatiladi.
Natijada ayol yoshi o‘tayotganini sezganida, tashqi ko‘rinishdagi oddiy o‘zgarishlarni shaxsiy qadri pasayayotgandek qabul qilishi mumkin.
Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlarda doimo mukammal ko‘rinadigan suratlarni tomosha qilish insonning o‘z tanasiga bo‘lgan munosabatiga ta’sir qiladi. Filtrlar, kosmetik muolajalar va qayta ishlangan tasvirlar haqiqiy hayotda mavjud bo‘lmagan standartlarni yaratadi.
Ayol o‘zini ana shu sun’iy mezonlar bilan taqqoslaganda, tabiiy qarish jarayonini kamchilik sifatida qabul qila boshlaydi.
Qarishdan qo‘rqishning yana bir sababi — e’tibor va muhabbatdan mahrum bo‘lish xavotiri. Ayrim ayollar yoshi o‘tishi bilan turmush o‘rtog‘i, yaqinlari yoki atrofdagilarning munosabati o‘zgarib qolishidan qo‘rqadi.
Ularda: «Endi meni avvalgidek sevishmaydimi?», «Men hali ham jozibadormanmi?», «Mening o‘rnimni yoshroq inson egallaydimi?» kabi savollar paydo bo‘lishi mumkin.
Bu yerda muammo yoshda emas, balki insonning o‘z qadrini faqat tashqi ko‘rinishi va boshqalarning e’tibori bilan o‘lchashidadir.
Agar ayol o‘zini faqat go‘zalligi, yoshligi yoki boshqalarning maqtovi orqali qadrlasa, har bir yangi ajin unga jiddiy yo‘qotishdek tuyuladi. Aksincha, o‘z qadrini bilimi, tajribasi, mehribonligi, aqli va shaxsiy yutuqlari bilan bog‘lagan inson yosh o‘tishini boshqacha qabul qiladi.
Qarish ba’zan vaqtning o‘tib ketayotganini ham eslatadi. Inson ortiga qarab, amalga oshmagan orzularini, kechiktirilgan rejalarini yoki boy berilgan imkoniyatlarini eslashi mumkin.
Shunda qo‘rquv tashqi ko‘rinishdan emas, balki: «Men hayotimni to‘liq yashadimmi?», «Nimaga ulgurmadim?», «Endi kech emasmi?» degan ichki savollardan kelib chiqadi.
Aslida yosh o‘tishi imkoniyatlar tugashini anglatmaydi. Aksincha, ko‘p ayollar aynan yetuklik davrida o‘zini yaxshiroq anglaydi, nima istashini tushunadi va boshqalarning fikriga kamroq bog‘liq bo‘lib qoladi.
Tajriba insonga kim bilan munosabat qurish, nimadan voz kechish va o‘z chegaralarini qanday himoya qilishni o‘rgatadi. Yoshlikda yetishmagan ishonch va xotirjamlik keyingi yillarda paydo bo‘lishi mumkin.
Qarishdan qo‘rqishni kamaytirish uchun avvalo o‘zingizga berilayotgan ichki savollarni kuzatish muhim. Siz haqiqatan yosh o‘tishidan qo‘rqyapsizmi yoki qadrsiz qolishdanmi? Tanangiz o‘zgarishidanmi yoki hayotingizda mazmun kamayishidanmi?
Qo‘rquvning haqiqiy sababi aniqlansa, unga qarshi kurashish ham osonlashadi.
Tanaga g‘amxo‘rlik qilish, sog‘lom ovqatlanish, harakatlanish va dam olish tashqi ko‘rinishni saqlash uchungina emas, o‘zini yaxshi his qilish uchun kerak. Biroq o‘zini sevishni faqat kosmetik muolajalar yoki vazn bilan bog‘lab qo‘ymaslik lozim.
Ayolning go‘zalligi faqat yuz tuzilishida emas. Uning qarashida, muomalasida, o‘zini tutishida, ishonchida va hayotga bo‘lgan munosabatida ham namoyon bo‘ladi.
Qarish — yo‘qotish emas, o‘zgarishdir. Inson ba’zi narsalarni ortda qoldiradi, ammo ularning o‘rniga tajriba, onglilik, erkinlik va ichki kuchga ega bo‘ladi.
Yoshlikning o‘ziga xos go‘zalligi bor. Lekin yetuklikning ham yoshlikda bo‘lmaydigan chuqurligi, xotirjamligi va jozibasi mavjud.
Ayol o‘zini faqat yoshligi uchun emas, butun shaxsiyati uchun qadrlay boshlaganida qarish qo‘rqinchli jarayon bo‘lishdan to‘xtaydi. Chunki vaqt yuzda iz qoldirishi mumkin, ammo u insonga aql, tajriba va o‘zini anglash qobiliyatini ham beradi.
…