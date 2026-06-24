Lionel Messidan koʻp ovoz toʻplagan yulduz: Mbekezeli Mbokazi jahon futbolini hayratda qoldirmoqda

·0·Sport
Lionel Messidan koʻp ovoz toʻplagan yulduz: Mbekezeli Mbokazi jahon futbolini hayratda qoldirmoqda

AQSHning MLS chempionatida kutilmagan voqelik yuz berdi: Chicago Fire jamoasining 20 yoshli himoyachisi Mbekezeli Mbokazi yulduzlar oʻrtasidagi soʻrovnomada Lionel Messidan koʻra koʻproq ovoz toʻplashga muvaffaq boʻldi. Bu natija nafaqat Shimoliy Amerika, balki jahon futbol jamoatchiligi eʼtiborini ham Janubiy afrikalik iqtidorga qaratdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mbokazi MLSdagi oʻzining debyut mavsumidayoq All-Star (Yulduzlar oʻyini) tarkibidan joy oldi. Goal.com nashrining xabar berishicha, yosh himoyachi bunday yuksak eʼtirofga loyiq koʻrilgan ilk mavsumidayoq sakkiz karra “Oltin toʻp” sohibi Lionel Messini ovozlar soni boʻyicha ortda qoldirgan. Bu esa uning nafaqat maydondagi harakatlari, balki muxlislar oʻrtasidagi nufuzi ham jadal oʻsib borayotganidan dalolat beradi.

Janubiy afrikalik afsonaviy futbolchi Doktor Khumalo ushbu muvaffaqiyatga munosabat bildirar ekan, Mbokazini oʻz mamlakatining haqiqiy “elchisi” deb atadi. Khumalo 30 yil avval MLSda yulduzlar tarkibiga kirgan soʻnggi Janubiy afrikalik edi. Uning taʼkidlashicha, bugungi MLS 1990-yillardagidan ancha kuchli va tijoriy jihatdan jozibador brendga aylangan.

Janubiy Afrika futbolining yangi davri

Mbokazi AQSHga 2025-yilning dekabrida Orlando Pirates klubidan koʻchib oʻtgan edi. Uning Chicago Fire bilan imzolagan toʻrt yillik shartnomasi oʻzini toʻla oqlamoqda. Hozirda futbolchi nafaqat klub darajasida, balki Janubiy Afrika terma jamoasi safida JCh-2026 saralash oʻyinlarida ham faol ishtirok etmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, Mbokazining muvaffaqiyati ortida uning Orlando Pirates akademiyasida olgan qatʼiy intizomi va tarbiyasi yotibdi. MLS kabi yulduzlar bilan toʻla ligada, ayniqsa Lionel Messi, Heung-min Son va Thomas Muller kabi nomlar toʻp surayotgan muhitda bunday yoshda yetakchilikni qoʻlga olish kamdan-kam uchraydigan hodisadir.

Ayni paytda AQSHda Mbokazidan tashqari yana bir qator Janubiy afrikalik futbolchilar, jumladan, Puso Dithejane, Bongokuhle Hlongwane va Olwethu Makhanya kabi oʻyinchilar ham toʻp surmoqda. Biroq aynan Mbokazi oʻzining ishonchli oʻyini va xarizmasi bilan barchadan ajralib turibdi. Uning kelajakda dunyoning eng kuchli himoyachilaridan biriga aylanishi uchun barcha imkoniyatlar yetarli ekani aytilmoqda.

Ushbu yutuq nafaqat futbolchining shaxsiy natijasi, balki Janubiy Afrika futbol maktabining jahon arenasidagi nufuzini oshirishga xizmat qiladi. Lionel Messi kabi afsonalar bilan bir ligada raqobatlashish va muxlislar mehrini qozonish Mbokazi uchun katta faoliyatning debochasi boʻlishi kutilmoqda.

MLSLionel MessiMbekezeli MbokaziChicago FireFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ravshan Ermatov Portugaliyadan uchralgan mag‘lubiyatga munosabat bildirdiRavshan Ermatov Portugaliyadan uchralgan mag‘lubiyatga munosabat bildirdiBugun, 12:12Portugaliyadan og‘riqli mag‘lubiyat va Kannavaro sha’niga aytilgan keskin tanqidlarPortugaliyadan og‘riqli mag‘lubiyat va Kannavaro sha’niga aytilgan keskin tanqidlarBugun, 12:06Cristiano Ronaldo tarixiy natijadan soʻng Lionel Messi haqidagi savolga keskin javob berdiCristiano Ronaldo tarixiy natijadan soʻng Lionel Messi haqidagi savolga keskin javob berdiBugun, 11:58Fayzullayev: O‘zbek ekanimdan va terma jamoa uchun o‘ynayotganimdan faxrlanamanFayzullayev: O‘zbek ekanimdan va terma jamoa uchun o‘ynayotganimdan faxrlanamanBugun, 11:30Ronalduning opasi xeyterlarga keskin javob qaytardiRonalduning opasi xeyterlarga keskin javob qaytardiBugun, 11:23Eldor Shomurodov: Yirik mag‘lubiyat uchun muxlislardan uzr so‘raymiz (video)Eldor Shomurodov: Yirik mag‘lubiyat uchun muxlislardan uzr so‘raymiz (video)Bugun, 11:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...