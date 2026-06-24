Lionel Messidan koʻp ovoz toʻplagan yulduz: Mbekezeli Mbokazi jahon futbolini hayratda qoldirmoqda
AQSHning MLS chempionatida kutilmagan voqelik yuz berdi: Chicago Fire jamoasining 20 yoshli himoyachisi Mbekezeli Mbokazi yulduzlar oʻrtasidagi soʻrovnomada Lionel Messidan koʻra koʻproq ovoz toʻplashga muvaffaq boʻldi. Bu natija nafaqat Shimoliy Amerika, balki jahon futbol jamoatchiligi eʼtiborini ham Janubiy afrikalik iqtidorga qaratdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mbokazi MLSdagi oʻzining debyut mavsumidayoq All-Star (Yulduzlar oʻyini) tarkibidan joy oldi. Goal.com nashrining xabar berishicha, yosh himoyachi bunday yuksak eʼtirofga loyiq koʻrilgan ilk mavsumidayoq sakkiz karra “Oltin toʻp” sohibi Lionel Messini ovozlar soni boʻyicha ortda qoldirgan. Bu esa uning nafaqat maydondagi harakatlari, balki muxlislar oʻrtasidagi nufuzi ham jadal oʻsib borayotganidan dalolat beradi.
Janubiy afrikalik afsonaviy futbolchi Doktor Khumalo ushbu muvaffaqiyatga munosabat bildirar ekan, Mbokazini oʻz mamlakatining haqiqiy “elchisi” deb atadi. Khumalo 30 yil avval MLSda yulduzlar tarkibiga kirgan soʻnggi Janubiy afrikalik edi. Uning taʼkidlashicha, bugungi MLS 1990-yillardagidan ancha kuchli va tijoriy jihatdan jozibador brendga aylangan.
Janubiy Afrika futbolining yangi davriMbokazi AQSHga 2025-yilning dekabrida Orlando Pirates klubidan koʻchib oʻtgan edi. Uning Chicago Fire bilan imzolagan toʻrt yillik shartnomasi oʻzini toʻla oqlamoqda. Hozirda futbolchi nafaqat klub darajasida, balki Janubiy Afrika terma jamoasi safida JCh-2026 saralash oʻyinlarida ham faol ishtirok etmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, Mbokazining muvaffaqiyati ortida uning Orlando Pirates akademiyasida olgan qatʼiy intizomi va tarbiyasi yotibdi. MLS kabi yulduzlar bilan toʻla ligada, ayniqsa Lionel Messi, Heung-min Son va Thomas Muller kabi nomlar toʻp surayotgan muhitda bunday yoshda yetakchilikni qoʻlga olish kamdan-kam uchraydigan hodisadir.
Ayni paytda AQSHda Mbokazidan tashqari yana bir qator Janubiy afrikalik futbolchilar, jumladan, Puso Dithejane, Bongokuhle Hlongwane va Olwethu Makhanya kabi oʻyinchilar ham toʻp surmoqda. Biroq aynan Mbokazi oʻzining ishonchli oʻyini va xarizmasi bilan barchadan ajralib turibdi. Uning kelajakda dunyoning eng kuchli himoyachilaridan biriga aylanishi uchun barcha imkoniyatlar yetarli ekani aytilmoqda.
Ushbu yutuq nafaqat futbolchining shaxsiy natijasi, balki Janubiy Afrika futbol maktabining jahon arenasidagi nufuzini oshirishga xizmat qiladi. Lionel Messi kabi afsonalar bilan bir ligada raqobatlashish va muxlislar mehrini qozonish Mbokazi uchun katta faoliyatning debochasi boʻlishi kutilmoqda.
…