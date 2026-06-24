Xiaomi oʻzining ilk NAS maʼlumotlar omborini taqdim etdi: Narxlar va imkoniyatlar

·0·Texno
Xiaomi oʻzining ilk NAS maʼlumotlar omborini taqdim etdi: Narxlar va imkoniyatlar

Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻz ekotizimidagi muhim boʻshliqni toʻldirib, kompaniya tarixidagi ilk tarmoq maʼlumotlar ombori — Xiaomi Smart Storage qurilmasini rasman eʼlon qildi. Kompaniya rahbari Lu Veybing ushbu yangilikni brend ekotizimining yangi va strategik aʼzosi sifatida tanishtirdi. Qurilma uy sharoitida shaxsiy bulutli tizim yaratish va barcha gadjetlardagi maʼlumotlarni markazlashtirilgan holda saqlash imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirda Xiaomi Mall va Xiaomi Youpin kraudfanding platformalarida ushbu qurilmaga oldindan buyurtma berish jarayoni boshlangan. Xiaomi Smart Storage foydalanuvchilarga nafaqat katta hajmdagi fayllarni saqlash, balki kompaniyaning boshqa aqlli qurilmalari bilan uzviy integratsiyani ham vaʼda qilmoqda. Bu, ayniqsa, koʻp miqdorda foto va video kontent yaratuvchi foydalanuvchilar uchun qulay yechim boʻlishi kutilmoqda.

Texnik imkoniyatlar va sigʻim

Yangi NAS qurilmasi turli ehtiyojlar uchun bir nechta modifikatsiyalarda taklif etilmoqda. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, qurilmaning narxlari uning xotira sigʻimiga qarab quyidagicha belgilangan:

  • 4 TB hajmli versiya — 340 dollar;
  • 8 TB hajmli versiya — 425 dollar;
  • 16 TB hajmli versiya — 690 dollar.
Qurilmaning asosiy ustunliklaridan biri uning universal formatlarni qoʻllab-quvvatlashidir. Maʼlum qilinishicha, Xiaomi Smart Storage 2,5 dyuymli hamda 3,5 dyuymli SATA qattiq disklarini (HDD) qabul qila oladi. Bu foydalanuvchilarga kelajakda xotirani mustaqil ravishda yangilash yoki kengaytirish imkonini beradi.

Kross-platformali integratsiya

Xiaomi oʻzining yangi mahsulotini barcha ommabop operatsion tizimlar bilan moslashtirgan. Qurilma Android, iOS, Windows, macOS va hatto Linux tizimlarida ishlovchi gadjetlar bilan toʻliq integratsiyalashadi. Bu esa uy tarmogʻidagi iPhone, MacBook yoki Windows kompyuterlaridan turib fayllarga birdek tezkor kirishni taʼminlaydi.

Tahlilchilarning taʼkidlashicha, ushbu mahsulotning bozordagi debyuti Xiaomi 15 Ultra (baʼzi manbalarda 17 Ultra deb koʻrsatilgan) flagman smartfoni taqdimoti bilan bir vaqtga toʻgʻri kelmoqda. Bu strategiya foydalanuvchilarga yuqori sifatli 8K video va RAW formatdagi suratlarni toʻgʻridan-toʻgʻri uy omboriga yuklash imkonini berishga qaratilgan.

Oʻzbekiston bozorida Xiaomi mahsulotlarining ommaviyligini hisobga olsak, Xiaomi Smart Storage mahalliy foydalanuvchilar, ayniqsa, xorijiy bulutli xizmatlarga (masalan, Google Drive yoki iCloud) oylik obuna toʻlashni istamaydiganlar uchun ajoyib muqobil boʻlishi mumkin. Hozircha qurilmaning global bozorga chiqish sanasi ochiqlanmagan boʻlsa-da, uning texnik xususiyatlari raqobatchilardan qolishmasligi koʻrinib turibdi.

XiaomiNASSmart StorageTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Redmi K90 Ultra namoyish etildi: 8500 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiRedmi K90 Ultra namoyish etildi: 8500 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiBugun, 11:52“Soyuz MS-29” fazo kemasi sinovdan oʻtkazildi: Quyosh panellari parvozga tayyor“Soyuz MS-29” fazo kemasi sinovdan oʻtkazildi: Quyosh panellari parvozga tayyorBugun, 11:26Sunʼiy intellekt bozoridagi pufak va mislsiz oʻsish: Investorlar yangi davr xatarlaridan ogohlantirmoqdaSunʼiy intellekt bozoridagi pufak va mislsiz oʻsish: Investorlar yangi davr xatarlaridan ogohlantirmoqdaBugun, 11:24SpaceXAI sunʼiy intellekt loyihalari uchun dunyodagi eng yirik suv tozalash inshootini quradiSpaceXAI sunʼiy intellekt loyihalari uchun dunyodagi eng yirik suv tozalash inshootini quradiBugun, 10:54NASA va Boeing muammolar girdobida: Starliner kemasining parvozi yana ortga surildiNASA va Boeing muammolar girdobida: Starliner kemasining parvozi yana ortga surildiBugun, 09:22MKSga navbatdagi ekspeditsiya: Soyuz MS-29 ekipaji parvozga tayyor deb topildiMKSga navbatdagi ekspeditsiya: Soyuz MS-29 ekipaji parvozga tayyor deb topildiBugun, 08:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi