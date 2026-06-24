Xiaomi oʻzining ilk NAS maʼlumotlar omborini taqdim etdi: Narxlar va imkoniyatlar
Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻz ekotizimidagi muhim boʻshliqni toʻldirib, kompaniya tarixidagi ilk tarmoq maʼlumotlar ombori — Xiaomi Smart Storage qurilmasini rasman eʼlon qildi. Kompaniya rahbari Lu Veybing ushbu yangilikni brend ekotizimining yangi va strategik aʼzosi sifatida tanishtirdi. Qurilma uy sharoitida shaxsiy bulutli tizim yaratish va barcha gadjetlardagi maʼlumotlarni markazlashtirilgan holda saqlash imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirda Xiaomi Mall va Xiaomi Youpin kraudfanding platformalarida ushbu qurilmaga oldindan buyurtma berish jarayoni boshlangan. Xiaomi Smart Storage foydalanuvchilarga nafaqat katta hajmdagi fayllarni saqlash, balki kompaniyaning boshqa aqlli qurilmalari bilan uzviy integratsiyani ham vaʼda qilmoqda. Bu, ayniqsa, koʻp miqdorda foto va video kontent yaratuvchi foydalanuvchilar uchun qulay yechim boʻlishi kutilmoqda.
Texnik imkoniyatlar va sigʻimYangi NAS qurilmasi turli ehtiyojlar uchun bir nechta modifikatsiyalarda taklif etilmoqda. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, qurilmaning narxlari uning xotira sigʻimiga qarab quyidagicha belgilangan:
- 4 TB hajmli versiya — 340 dollar;
- 8 TB hajmli versiya — 425 dollar;
- 16 TB hajmli versiya — 690 dollar.
Kross-platformali integratsiyaXiaomi oʻzining yangi mahsulotini barcha ommabop operatsion tizimlar bilan moslashtirgan. Qurilma Android, iOS, Windows, macOS va hatto Linux tizimlarida ishlovchi gadjetlar bilan toʻliq integratsiyalashadi. Bu esa uy tarmogʻidagi iPhone, MacBook yoki Windows kompyuterlaridan turib fayllarga birdek tezkor kirishni taʼminlaydi.
Tahlilchilarning taʼkidlashicha, ushbu mahsulotning bozordagi debyuti Xiaomi 15 Ultra (baʼzi manbalarda 17 Ultra deb koʻrsatilgan) flagman smartfoni taqdimoti bilan bir vaqtga toʻgʻri kelmoqda. Bu strategiya foydalanuvchilarga yuqori sifatli 8K video va RAW formatdagi suratlarni toʻgʻridan-toʻgʻri uy omboriga yuklash imkonini berishga qaratilgan.
Oʻzbekiston bozorida Xiaomi mahsulotlarining ommaviyligini hisobga olsak, Xiaomi Smart Storage mahalliy foydalanuvchilar, ayniqsa, xorijiy bulutli xizmatlarga (masalan, Google Drive yoki iCloud) oylik obuna toʻlashni istamaydiganlar uchun ajoyib muqobil boʻlishi mumkin. Hozircha qurilmaning global bozorga chiqish sanasi ochiqlanmagan boʻlsa-da, uning texnik xususiyatlari raqobatchilardan qolishmasligi koʻrinib turibdi.
…