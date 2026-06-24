JCH-2026. Panama — Xorvatiya 0:1 (kiritilgan golni tomosha qiling)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahon chempionati L guruhida Panama - Xorvatiya o‘yini bo‘lib o‘tdi. Torontodagi «Bi-Em-O Fild» stadionidagi bahs taqdirini Ante Budimirning aniq zarbasi hal qildi. Futbolchi 54-daqiqadagi harakati bilan Xorvatiyaga g‘alaba va muhim 3 ochkoni keltirdi.
JCH-2026. 2-tur
Panama — Xorvatiya 0:1
Gol: Ante Budimir 54'
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…