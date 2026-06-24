Huawei kompaniyasining yangi rekordi: Mate 80 seriyasi sotuvlari 7 milliondan oshdi
Xitoyning texnologik giganti Huawei oʻzining smartfonlar bozoridagi mavqeini mustahkamlashda davom etmoqda. Kompaniyaning soʻnggi flagman liniyasi — Huawei Mate 80 seriyasi qisqa muddat ichida bozorda haqiqiy shov-shuvga sabab boʻldi va sotuvlar boʻyicha kutilganidan yuqori natijalarni koʻrsatmoqda. Bu muvaffaqiyat brendning oʻz vatanida va xalqaro maydonda qayta tiklanayotgan qudratidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
RDObservation tahliliy agentligi maʼlumotlariga koʻra, Huawei Mate 80 seriyasining umumiy yetkazib berish hajmi allaqachon 7 million donalik dovondan oʻtib ketgan. 2026-yilning 24-haftasi (8–14-iyun kunlari) yakuniga koʻra, sotilgan qurilmalar soni 6,97 millionni tashkil etgan edi. Hozirgi oʻsish dinamikasini hisobga olgan holda, ekspertlar ushbu koʻrsatkich bugungi kunda 7 milliondan ancha yuqorilab ketganini taʼkidlashmoqda.
Sotuvlar surʼatining jadallashishiEʼtiborli jihati shundaki, Huawei Mate 80 liniyasiga boʻlgan talab vaqt oʻtishi bilan kamayish oʻrniga, aksincha, ortib bormoqda. Raqamlarga nazar tashlaydigan boʻlsak, 22-haftada 198 400 dona smartfon sotilgan boʻlsa, 23-haftada bu koʻrsatkich 211 400 donaga yetdi. 24-haftaga kelib esa haftalik sotuvlar hajmi qariyb 270 000 donani tashkil etdi. Bunday oʻsish surʼati yangi flagmanlarning foydalanuvchilar orasida naqadar ommalashganini koʻrsatadi.
Mutaxassislarning prognozlariga koʻra, agar hozirgi surʼatlar saqlanib qolsa va yaqin oylarda turli chegirmalar eʼlon qilinsa, Mate 80 seriyasi umumiy hisobda 8–9 million dona sotilishi kutilmoqda. Eng optimistik ssenariylarda esa bu koʻrsatkich 10 millionlik marraga yaqinlashishi mumkin. Bu esa Huawei uchun soʻnggi yillardagi eng muvaffaqiyatli natijalardan biri boʻladi.
Narxlar siyosati va kelajakdagi xatarlarBiroq, bu muvaffaqiyatli yurishga Huawei kompaniyasining narxlar siyosatidagi oʻzgarishlar taʼsir qilishi mumkin. Kompaniya 1-iyuldan boshlab oʻz qurilmalari narxlariga tuzatishlar kiritishini eʼlon qildi. Hozircha bu oʻzgarishlar aynan qaysi modellarga, jumladan, yangi Mate 80 seriyasiga ham tegishli boʻlishi yoki yoʻqligi haqida aniq maʼlumotlar mavjud emas.
Agar yangi flagmanlar narxi oshadigan boʻlsa, bu xaridorlarning qiziqishini biroz soʻndirishi va sotuvlar surʼatini pasaytirishi mumkin. Shunga qaramay, Huawei oʻzining innovatsion yechimlari va mustaqil dasturiy taʼminoti bilan bozorda oʻz oʻrnini mustahkam saqlab turibdi. Oʻzbekiston bozorida ham Huawei flagmanlari anʼanaviy ravishda yuqori texnologiyalarni qadrlaydigan foydalanuvchilar orasida oʻz nufuziga ega.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Huawei Mate 80 seriyasi kompaniyaning eng muvaffaqiyatli loyihalaridan biriga aylandi. ixbt.com xabariga koʻra, ushbu smartfonlar nafaqat texnik xususiyatlari, balki bozor konʼyunkturasiga moslashuvchanligi bilan ham ajralib turibdi. Kelgusi oylar ushbu seriya uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi.
…