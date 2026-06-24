Huawei kompaniyasining yangi rekordi: Mate 80 seriyasi sotuvlari 7 milliondan oshdi

·52·Texno
Huawei kompaniyasining yangi rekordi: Mate 80 seriyasi sotuvlari 7 milliondan oshdi

Xitoyning texnologik giganti Huawei oʻzining smartfonlar bozoridagi mavqeini mustahkamlashda davom etmoqda. Kompaniyaning soʻnggi flagman liniyasi — Huawei Mate 80 seriyasi qisqa muddat ichida bozorda haqiqiy shov-shuvga sabab boʻldi va sotuvlar boʻyicha kutilganidan yuqori natijalarni koʻrsatmoqda. Bu muvaffaqiyat brendning oʻz vatanida va xalqaro maydonda qayta tiklanayotgan qudratidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

RDObservation tahliliy agentligi maʼlumotlariga koʻra, Huawei Mate 80 seriyasining umumiy yetkazib berish hajmi allaqachon 7 million donalik dovondan oʻtib ketgan. 2026-yilning 24-haftasi (8–14-iyun kunlari) yakuniga koʻra, sotilgan qurilmalar soni 6,97 millionni tashkil etgan edi. Hozirgi oʻsish dinamikasini hisobga olgan holda, ekspertlar ushbu koʻrsatkich bugungi kunda 7 milliondan ancha yuqorilab ketganini taʼkidlashmoqda.

Sotuvlar surʼatining jadallashishi

Eʼtiborli jihati shundaki, Huawei Mate 80 liniyasiga boʻlgan talab vaqt oʻtishi bilan kamayish oʻrniga, aksincha, ortib bormoqda. Raqamlarga nazar tashlaydigan boʻlsak, 22-haftada 198 400 dona smartfon sotilgan boʻlsa, 23-haftada bu koʻrsatkich 211 400 donaga yetdi. 24-haftaga kelib esa haftalik sotuvlar hajmi qariyb 270 000 donani tashkil etdi. Bunday oʻsish surʼati yangi flagmanlarning foydalanuvchilar orasida naqadar ommalashganini koʻrsatadi.

Mutaxassislarning prognozlariga koʻra, agar hozirgi surʼatlar saqlanib qolsa va yaqin oylarda turli chegirmalar eʼlon qilinsa, Mate 80 seriyasi umumiy hisobda 8–9 million dona sotilishi kutilmoqda. Eng optimistik ssenariylarda esa bu koʻrsatkich 10 millionlik marraga yaqinlashishi mumkin. Bu esa Huawei uchun soʻnggi yillardagi eng muvaffaqiyatli natijalardan biri boʻladi.

Narxlar siyosati va kelajakdagi xatarlar

Biroq, bu muvaffaqiyatli yurishga Huawei kompaniyasining narxlar siyosatidagi oʻzgarishlar taʼsir qilishi mumkin. Kompaniya 1-iyuldan boshlab oʻz qurilmalari narxlariga tuzatishlar kiritishini eʼlon qildi. Hozircha bu oʻzgarishlar aynan qaysi modellarga, jumladan, yangi Mate 80 seriyasiga ham tegishli boʻlishi yoki yoʻqligi haqida aniq maʼlumotlar mavjud emas.

Agar yangi flagmanlar narxi oshadigan boʻlsa, bu xaridorlarning qiziqishini biroz soʻndirishi va sotuvlar surʼatini pasaytirishi mumkin. Shunga qaramay, Huawei oʻzining innovatsion yechimlari va mustaqil dasturiy taʼminoti bilan bozorda oʻz oʻrnini mustahkam saqlab turibdi. Oʻzbekiston bozorida ham Huawei flagmanlari anʼanaviy ravishda yuqori texnologiyalarni qadrlaydigan foydalanuvchilar orasida oʻz nufuziga ega.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Huawei Mate 80 seriyasi kompaniyaning eng muvaffaqiyatli loyihalaridan biriga aylandi. ixbt.com xabariga koʻra, ushbu smartfonlar nafaqat texnik xususiyatlari, balki bozor konʼyunkturasiga moslashuvchanligi bilan ham ajralib turibdi. Kelgusi oylar ushbu seriya uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi.

HuaweiMate 80SmartfonTexnologiyaRekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Telegram Hindistonda yana ish boshladi: Google Play doʻkoniga ilova qaytdiTelegram Hindistonda yana ish boshladi: Google Play doʻkoniga ilova qaytdiBugun, 13:56Xiaomi oʻzining ilk NAS maʼlumotlar omborini taqdim etdi: Narxlar va imkoniyatlarXiaomi oʻzining ilk NAS maʼlumotlar omborini taqdim etdi: Narxlar va imkoniyatlarBugun, 12:22Redmi K90 Ultra namoyish etildi: 8500 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiRedmi K90 Ultra namoyish etildi: 8500 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiBugun, 11:52“Soyuz MS-29” fazo kemasi sinovdan oʻtkazildi: Quyosh panellari parvozga tayyor“Soyuz MS-29” fazo kemasi sinovdan oʻtkazildi: Quyosh panellari parvozga tayyorBugun, 11:26Sunʼiy intellekt bozoridagi pufak va mislsiz oʻsish: Investorlar yangi davr xatarlaridan ogohlantirmoqdaSunʼiy intellekt bozoridagi pufak va mislsiz oʻsish: Investorlar yangi davr xatarlaridan ogohlantirmoqdaBugun, 11:24SpaceXAI sunʼiy intellekt loyihalari uchun dunyodagi eng yirik suv tozalash inshootini quradiSpaceXAI sunʼiy intellekt loyihalari uchun dunyodagi eng yirik suv tozalash inshootini quradiBugun, 10:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi