Portugaliyadan og‘riqli mag‘lubiyat va Kannavaro sha’niga aytilgan keskin tanqidlar

·56·Sport
Portugaliyadan og‘riqli mag‘lubiyat va Kannavaro sha’niga aytilgan keskin tanqidlar

Mundialdagi ishtirokimiz, afsuski, biz kutganday boshlanmadi. Jahon chempionatining «K» guruhi 2-turida Portugaliya terma jamoasidan qabul qilib olingan yirik (0:5) mag‘lubiyat nafaqat muxlislarni, balki soha mutaxassislarini ham chuqur o‘ylantirib qo‘ydi. Ketma-ket ikkita mag‘lubiyatdan so‘ng, italiyalik bosh murabbiy Fabio Kannavaro shogirdlari turnir jadvalida so‘nggi o‘ringa tushib qolishdi. Endi vakillarimizni oldinda DR Kongoga qarshi hayot-mamot bahsi kutmoqda.

Bu orada O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) milliy terma jamoalar bo‘limi sobiq direktori Azizbek Haydarov o‘yin haqida juda keskin va ochiq fikrlarni bildirdi. Uning tanqidi nafaqat futbolchilarning yo‘l qo‘ygan qo‘pol xatolariga, balki bosh murabbiyning taktikasi va jamoaga kerakligiga ham qaratilgan.

«Himoyachilarimiz to‘p olib qo‘yish o‘rniga suratga tushish bilan band bo‘lishdi»

Azizbek Haydarovning fikricha, uchrashuv taqdirini o‘yin boshidagi tushunarsiz va individual xatolar hal qilib bergan. Ayniqsa, birinchi va ikkinchi gol o‘tkazib yuborilgan vaziyatlar sobiq rahbarning qattiq e’tiroziga sabab bo‘ldi:

«Biz bu o‘yinni boy berdik. To‘g‘risini aytsam, Fabio Kannavaro nimaga erishmoqchi bo‘lganini umuman tushunmadim. Birinchi gol o‘tkazib yuborilgan vaziyatda himoyachilarimiz himoyalanish va to‘pni olib qo‘yish bilan emas, balki suratga tushish yoki boshqa xohlagan ish bilan band bo‘lishdi. Jahon chempionatida bunday gollarni o‘tkazib yuborish mutlaqo mumkin emas.»

Ekspert terma jamoa yetakchilaridan biri Abbosbek Fayzullayevning harakatini ham keskin tanqid ostiga oldi:

«Ikkinchi vaziyatda esa Abbosbek Fayzullayev to‘pdan qochdi. Uning nima uchun bunday qilganini umuman tushunmadim. Mening bilishimcha, shu paytgacha futbol to‘pi tekkani uchun hech kim o‘lib qolmagan. Bunday darajadagi musobaqada har bir vaziyatda oxirigacha kurashish kerak.»

Haydarovning ta’kidlashicha, Portugaliya kabi kuchli raqiblar bunday sovg‘alarni hech qachon kechirmaydi. Tezkor gollardan keyin jamoa ruhan singan va o‘yinga qayta olmagan, oqibatda darvozamizdan yana uchta to‘p olib chiqishga majbur bo‘lganmiz.

Kannavaroga to‘lanayotgan millionlar o‘zini oqlayaptimi?

Mag‘lubiyatning eng katta soyasi, tabiiyki, bosh murabbiy Fabio Kannavaro ustiga tushmoqda. Haydarov xorijlik qimmatbaho mutaxassisni olib kelish g‘oyasini ochiqchasiga shubha ostiga oldi va mahalliy murabbiylar variantini ilgari surdi:

  • Ruhiy sinish: Birinchi goldan keyin jamoada ishonch yo‘qoldi va o‘yinni o‘nglashning iloji bo‘lmadi. Bunday darajada 1-daqiqadan to so‘nggi soniyagacha maksimal diqqat kerak edi.

  • Mentalitet masalasi: Qimmatbaho chet ellik murabbiy o‘rniga o‘zimizning ichki muhitni, futbolchilar xarakterini va o‘zbek futbolini ichidan yaxshi biladigan mahalliy mutaxassislarga ishonch bildirish foydaliroq bo‘lardi.

«To‘g‘risini aytsam, Fabio Kannavaroni O‘zbekiston terma jamoasiga nima uchun taklif qilishganini umuman tushunmayapman. Unga shuncha pul to‘lashdan ne naf? Bu mablag‘ evaziga jamoani futbolimizni, futbolchilarimizni va mentalitetimizni yaxshi biladigan o‘zimizning mutaxassislarga topshirsa bo‘lardi.»

Endi nima bo‘ladi?

Vaziyat qanchalik og‘ir bo‘lmasin, imkoniyat hali butunlay yo‘qolgani yo‘q. Oldinda bizni DR Kongoga qarshi guruhdagi so‘nggi va eng muhim hal qiluvchi bahs kutmoqda. Pley-off yo‘llanmasidan umid uzmaslik uchun vakillarimiz ushbu uchrashuvda faqat va faqat g‘alaba uchun maydonga tushishlari shart.

Muxlislar sifatida xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqarilishini va yigitlar keyingi bahsda haqiqiy xarakter ko‘rsatishlarini kutib qolamiz!

PortugaliyaFabio CannavaroO'zbekiston Futbol AssotsiatsiyasiAzizbek HaydarovAbbosbek Fayzullaev
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«O‘zbekiston kuchsizlik qildi» — Portugaliyalik mashhur agent...«O‘zbekiston kuchsizlik qildi» — Portugaliyalik mashhur agent...Bugun, 12:30Behruz Karimov Portugaliyaga qarshi o‘yinda mundial rekordchisiga aylandiBehruz Karimov Portugaliyaga qarshi o‘yinda mundial rekordchisiga aylandiBugun, 12:29Ravshan Ermatov Portugaliyadan uchralgan mag‘lubiyatga munosabat bildirdiRavshan Ermatov Portugaliyadan uchralgan mag‘lubiyatga munosabat bildirdiBugun, 12:12Lionel Messidan koʻp ovoz toʻplagan yulduz: Mbekezeli Mbokazi jahon futbolini hayratda qoldirmoqdaLionel Messidan koʻp ovoz toʻplagan yulduz: Mbekezeli Mbokazi jahon futbolini hayratda qoldirmoqdaBugun, 12:11Cristiano Ronaldo tarixiy natijadan soʻng Lionel Messi haqidagi savolga keskin javob berdiCristiano Ronaldo tarixiy natijadan soʻng Lionel Messi haqidagi savolga keskin javob berdiBugun, 11:58Fayzullayev: O‘zbek ekanimdan va terma jamoa uchun o‘ynayotganimdan faxrlanamanFayzullayev: O‘zbek ekanimdan va terma jamoa uchun o‘ynayotganimdan faxrlanamanBugun, 11:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...