Portugaliyadan og‘riqli mag‘lubiyat va Kannavaro sha’niga aytilgan keskin tanqidlar
Mundialdagi ishtirokimiz, afsuski, biz kutganday boshlanmadi. Jahon chempionatining «K» guruhi 2-turida Portugaliya terma jamoasidan qabul qilib olingan yirik (0:5) mag‘lubiyat nafaqat muxlislarni, balki soha mutaxassislarini ham chuqur o‘ylantirib qo‘ydi. Ketma-ket ikkita mag‘lubiyatdan so‘ng, italiyalik bosh murabbiy Fabio Kannavaro shogirdlari turnir jadvalida so‘nggi o‘ringa tushib qolishdi. Endi vakillarimizni oldinda DR Kongoga qarshi hayot-mamot bahsi kutmoqda.
Bu orada O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) milliy terma jamoalar bo‘limi sobiq direktori Azizbek Haydarov o‘yin haqida juda keskin va ochiq fikrlarni bildirdi. Uning tanqidi nafaqat futbolchilarning yo‘l qo‘ygan qo‘pol xatolariga, balki bosh murabbiyning taktikasi va jamoaga kerakligiga ham qaratilgan.
«Himoyachilarimiz to‘p olib qo‘yish o‘rniga suratga tushish bilan band bo‘lishdi»
Azizbek Haydarovning fikricha, uchrashuv taqdirini o‘yin boshidagi tushunarsiz va individual xatolar hal qilib bergan. Ayniqsa, birinchi va ikkinchi gol o‘tkazib yuborilgan vaziyatlar sobiq rahbarning qattiq e’tiroziga sabab bo‘ldi:
«Biz bu o‘yinni boy berdik. To‘g‘risini aytsam, Fabio Kannavaro nimaga erishmoqchi bo‘lganini umuman tushunmadim. Birinchi gol o‘tkazib yuborilgan vaziyatda himoyachilarimiz himoyalanish va to‘pni olib qo‘yish bilan emas, balki suratga tushish yoki boshqa xohlagan ish bilan band bo‘lishdi. Jahon chempionatida bunday gollarni o‘tkazib yuborish mutlaqo mumkin emas.»
Ekspert terma jamoa yetakchilaridan biri Abbosbek Fayzullayevning harakatini ham keskin tanqid ostiga oldi:
«Ikkinchi vaziyatda esa Abbosbek Fayzullayev to‘pdan qochdi. Uning nima uchun bunday qilganini umuman tushunmadim. Mening bilishimcha, shu paytgacha futbol to‘pi tekkani uchun hech kim o‘lib qolmagan. Bunday darajadagi musobaqada har bir vaziyatda oxirigacha kurashish kerak.»
Haydarovning ta’kidlashicha, Portugaliya kabi kuchli raqiblar bunday sovg‘alarni hech qachon kechirmaydi. Tezkor gollardan keyin jamoa ruhan singan va o‘yinga qayta olmagan, oqibatda darvozamizdan yana uchta to‘p olib chiqishga majbur bo‘lganmiz.
Kannavaroga to‘lanayotgan millionlar o‘zini oqlayaptimi?
Mag‘lubiyatning eng katta soyasi, tabiiyki, bosh murabbiy Fabio Kannavaro ustiga tushmoqda. Haydarov xorijlik qimmatbaho mutaxassisni olib kelish g‘oyasini ochiqchasiga shubha ostiga oldi va mahalliy murabbiylar variantini ilgari surdi:
Ruhiy sinish: Birinchi goldan keyin jamoada ishonch yo‘qoldi va o‘yinni o‘nglashning iloji bo‘lmadi. Bunday darajada 1-daqiqadan to so‘nggi soniyagacha maksimal diqqat kerak edi.
Mentalitet masalasi: Qimmatbaho chet ellik murabbiy o‘rniga o‘zimizning ichki muhitni, futbolchilar xarakterini va o‘zbek futbolini ichidan yaxshi biladigan mahalliy mutaxassislarga ishonch bildirish foydaliroq bo‘lardi.
«To‘g‘risini aytsam, Fabio Kannavaroni O‘zbekiston terma jamoasiga nima uchun taklif qilishganini umuman tushunmayapman. Unga shuncha pul to‘lashdan ne naf? Bu mablag‘ evaziga jamoani futbolimizni, futbolchilarimizni va mentalitetimizni yaxshi biladigan o‘zimizning mutaxassislarga topshirsa bo‘lardi.»
Endi nima bo‘ladi?
Vaziyat qanchalik og‘ir bo‘lmasin, imkoniyat hali butunlay yo‘qolgani yo‘q. Oldinda bizni DR Kongoga qarshi guruhdagi so‘nggi va eng muhim hal qiluvchi bahs kutmoqda. Pley-off yo‘llanmasidan umid uzmaslik uchun vakillarimiz ushbu uchrashuvda faqat va faqat g‘alaba uchun maydonga tushishlari shart.
Muxlislar sifatida xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqarilishini va yigitlar keyingi bahsda haqiqiy xarakter ko‘rsatishlarini kutib qolamiz!
…