Kongoda noma’lum kasallik tarqaldi: 14 kishi hayotdan ko‘z yumdi

·45·Dunyo
Kongoda noma’lum kasallik tarqaldi: 14 kishi hayotdan ko‘z yumdi

Kongo Demokratik Respublikasi (KDR) g‘arbiy hududlarida kelib chiqishi hozircha aniqlanmagan xavfli kasallik sabab 14 kishi vafot etdi. Bu haqda mahalliy deputat Jak Ilungu ma’lumotlariga tayanib, Okapi radiosi xabar tarqatdi.

Ma’lum qilinishicha, kasallik Kvilu provinsiyasining Bulungu hududida joylashgan bir nechta qishloqlarda keng tarqala boshlagan. So‘nggi ikki hafta davomida ushbu kasallik bilan bog‘liq bir qator o‘lim holatlari qayd etilgan. Yuzaga kelgan vaziyat mahalliy aholi orasida jiddiy xavotir va keng ko‘lamli vahima keltirib chiqargan.

Oqibatda ko‘plab oilalar xavfsizlik maqsadida qo‘shni Idiofa hududi hamda unga tutash tumanlarga ommaviy ravishda ko‘chib ketishni boshlagan. Mahalliy aholi orasida kasallikning tez sur’atlarda tarqalayotgani katta tashvish uyg‘otmoqda.

Deputat Jak Ilunga hukumat idoralarini biotibbiyot tahlillarini o‘tkazish uchun zarur namunalarni yig‘ish maqsadida hududga sanitariya mutaxassislari guruhlarini zudlik bilan yuborish bo‘yicha tegishli choralar ko‘rishga chaqirdi. Shuningdek, provinsiyaning sobiq sog‘liqni saqlash rahbari Bena Mutuy ham noma’lum kasallik tarqalayotganini tasdiqladi. Uning ma’lum qilishicha, o‘lim holatlari soni qariyb 20 taga yetgan bo‘lishi mumkin.

Mutaxassislar ma’lumotiga ko‘ra, kasallikning asosiy belgilari orasida kuchli bosh og‘rig‘i, qayt qilish, qorin sohasidagi og‘riqlar hamda tizzalarda og‘riq sezilishi kuzatilmoqda. Eng xavotirlisi, dastlabki simptomlar paydo bo‘lganidan keyin bir sutka ichida o‘lim holati yuz berishi mumkinligi aytilmoqda.

Avvalroq Kongo Demokratik Respublikasi hududida ebola virusi tarqalgani rasman tasdiqlangan edi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) esa kasallikning tez sur’atlarda yoyilayotgani haqida ogohlantirgan. Shu munosabat bilan qo‘shni davlatlar KDR bilan chegaralarini vaqtincha yopgan, boshqa mamlakatlar esa aeroportlarda sanitariya-epidemiologiya nazoratini kuchaytirgan.

Shuningdek, 20 iyun kuni Isroilda ebola virusiga shubha qilingan birinchi bemor aniqlangani haqida xabar berilgan. BMTning so‘nggi ma’lumotlariga ko‘ra, Kongo Demokratik Respublikasida ebola kasalligining 1000 ta holati rasman qayd etilgan.

Democratic Republic of the CongoJacques IlungaBulunguWorld Health OrganizationIsrael
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask trillioner maqomini yo‘qotib, rekorddan tushdiIlon Mask trillioner maqomini yo‘qotib, rekorddan tushdiBugun, 13:05Ayiq bo‘lib ishlash uchun 15 ming dollar berishmoqdaAyiq bo‘lib ishlash uchun 15 ming dollar berishmoqdaBugun, 10:58Qirg‘iziston Qozog‘istonga yer almashish taklifi bilan chiqdiQirg‘iziston Qozog‘istonga yer almashish taklifi bilan chiqdiKecha, 22:40Qozog‘iston O‘zbekistondan pomidor importini bir haftaga chekladiQozog‘iston O‘zbekistondan pomidor importini bir haftaga chekladiKecha, 22:28Inson qoldiqlarini to‘plab ovqat tayyorlab yegan erkak ushlandiInson qoldiqlarini to‘plab ovqat tayyorlab yegan erkak ushlandiKecha, 21:34Ayollar yaratgan dunyoga ta’sirli kashfiyotlarAyollar yaratgan dunyoga ta’sirli kashfiyotlarKecha, 17:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi