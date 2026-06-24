Kongoda noma’lum kasallik tarqaldi: 14 kishi hayotdan ko‘z yumdi
Kongo Demokratik Respublikasi (KDR) g‘arbiy hududlarida kelib chiqishi hozircha aniqlanmagan xavfli kasallik sabab 14 kishi vafot etdi. Bu haqda mahalliy deputat Jak Ilungu ma’lumotlariga tayanib, Okapi radiosi xabar tarqatdi.
Ma’lum qilinishicha, kasallik Kvilu provinsiyasining Bulungu hududida joylashgan bir nechta qishloqlarda keng tarqala boshlagan. So‘nggi ikki hafta davomida ushbu kasallik bilan bog‘liq bir qator o‘lim holatlari qayd etilgan. Yuzaga kelgan vaziyat mahalliy aholi orasida jiddiy xavotir va keng ko‘lamli vahima keltirib chiqargan.
Oqibatda ko‘plab oilalar xavfsizlik maqsadida qo‘shni Idiofa hududi hamda unga tutash tumanlarga ommaviy ravishda ko‘chib ketishni boshlagan. Mahalliy aholi orasida kasallikning tez sur’atlarda tarqalayotgani katta tashvish uyg‘otmoqda.
Deputat Jak Ilunga hukumat idoralarini biotibbiyot tahlillarini o‘tkazish uchun zarur namunalarni yig‘ish maqsadida hududga sanitariya mutaxassislari guruhlarini zudlik bilan yuborish bo‘yicha tegishli choralar ko‘rishga chaqirdi. Shuningdek, provinsiyaning sobiq sog‘liqni saqlash rahbari Bena Mutuy ham noma’lum kasallik tarqalayotganini tasdiqladi. Uning ma’lum qilishicha, o‘lim holatlari soni qariyb 20 taga yetgan bo‘lishi mumkin.
Mutaxassislar ma’lumotiga ko‘ra, kasallikning asosiy belgilari orasida kuchli bosh og‘rig‘i, qayt qilish, qorin sohasidagi og‘riqlar hamda tizzalarda og‘riq sezilishi kuzatilmoqda. Eng xavotirlisi, dastlabki simptomlar paydo bo‘lganidan keyin bir sutka ichida o‘lim holati yuz berishi mumkinligi aytilmoqda.
Avvalroq Kongo Demokratik Respublikasi hududida ebola virusi tarqalgani rasman tasdiqlangan edi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) esa kasallikning tez sur’atlarda yoyilayotgani haqida ogohlantirgan. Shu munosabat bilan qo‘shni davlatlar KDR bilan chegaralarini vaqtincha yopgan, boshqa mamlakatlar esa aeroportlarda sanitariya-epidemiologiya nazoratini kuchaytirgan.
Shuningdek, 20 iyun kuni Isroilda ebola virusiga shubha qilingan birinchi bemor aniqlangani haqida xabar berilgan. BMTning so‘nggi ma’lumotlariga ko‘ra, Kongo Demokratik Respublikasida ebola kasalligining 1000 ta holati rasman qayd etilgan.
…