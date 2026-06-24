Behruz Karimov Portugaliyaga qarshi o‘yinda mundial rekordchisiga aylandi

·0·Sport
Behruz Karimov Portugaliyaga qarshi o‘yinda mundial rekordchisiga aylandi

2026 yilgi Jahon chempionati «K» guruhining ikkinchi turida Portugaliya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasida o‘tgan uchrashuvda mundiallar tarixiga oid yangi rekord qayd etildi.

Bahs vaqtida maydonda bir vaqtning o‘zida harakat qilgan Krishtianu Ronaldu va Behruzjon Karimov o‘rtasidagi yosh farqi Jahon chempionatlari tarixidagi eng katta ko‘rsatkich bo‘ldi.

O‘yin kuni Portugaliya hujumchisi Krishtianu Ronaldu 41 yosh, 4 oyu 18 kunlik edi. O‘zbekiston himoyachisi Behruzjon Karimov esa 18 yosh, 10 oyu 16 kunlik bo‘lgan. Ikki futbolchi o‘rtasidagi farq 22 yil 183 kunni tashkil etdi.

Avvalgi rekord 1994 yilgi Jahon chempionatida o‘rnatilgandi. O‘shanda Kamerun hujumchisi Roje Milla va Rossiya forvardi Vladimir Beschastnix o‘rtasidagi yosh farqi 21 yil 321 kun bo‘lgan.

Guruh bosqichining uchinchi turida Portugaliya 28 iyun kuni Kolumbiya bilan o‘ynaydi. O‘zbekiston terma jamoasi esa shu kuni Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi maydonga tushadi.

2026 yilgi mundial davomida O‘zbekiston bilan bog‘liq yana bir nechta rekord qayd etildi. Kolumbiyaga qarshi birinchi tur uchrashuviga rekord miqdorda chipta sotildi.

Shuningdek, O‘zbekistonning Jahon chempionatlaridagi ilk golini urgan Abbosbek Fayzullayev XXI asrda mundial bahslarida bosh bilan gol kiritgan eng past bo‘yli futbolchi bo‘ldi. Uning bo‘yi 167 santimetrni tashkil etadi.

O‘zbekistonPortugaliyaBehruz KarimovKrishtianu RonalduAbbosbek FayzullayevJahon chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ravshan Ermatov Portugaliyadan uchralgan mag‘lubiyatga munosabat bildirdiRavshan Ermatov Portugaliyadan uchralgan mag‘lubiyatga munosabat bildirdiBugun, 12:12Lionel Messidan koʻp ovoz toʻplagan yulduz: Mbekezeli Mbokazi jahon futbolini hayratda qoldirmoqdaLionel Messidan koʻp ovoz toʻplagan yulduz: Mbekezeli Mbokazi jahon futbolini hayratda qoldirmoqdaBugun, 12:11Portugaliyadan og‘riqli mag‘lubiyat va Kannavaro sha’niga aytilgan keskin tanqidlarPortugaliyadan og‘riqli mag‘lubiyat va Kannavaro sha’niga aytilgan keskin tanqidlarBugun, 12:06Cristiano Ronaldo tarixiy natijadan soʻng Lionel Messi haqidagi savolga keskin javob berdiCristiano Ronaldo tarixiy natijadan soʻng Lionel Messi haqidagi savolga keskin javob berdiBugun, 11:58Fayzullayev: O‘zbek ekanimdan va terma jamoa uchun o‘ynayotganimdan faxrlanamanFayzullayev: O‘zbek ekanimdan va terma jamoa uchun o‘ynayotganimdan faxrlanamanBugun, 11:30Ronalduning opasi xeyterlarga keskin javob qaytardiRonalduning opasi xeyterlarga keskin javob qaytardiBugun, 11:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...