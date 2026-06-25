Jurgen Klopp murabbiylikka qaytishi mumkinligiga shama qildi

·51·Sport
Jurgen Klopp murabbiylikka qaytishi mumkinligiga shama qildi

Liverpul jamoasining sobiq ustozi Jurgen Klopp yaqin kelajakda murabbiylik faoliyatiga qaytishi mumkinligi haqida qiziqarli fikrlar bildirdi. Dunyoning eng nufuzli mutaxassislaridan biri hisoblangan germaniyalik murabbiy hozirda Red Bull tizimida maʼmuriy lavozimda ishlayotgan boʻlsa-da, futbol jamoatchiligi uning maydon chetiga qaytishini intizorlik bilan kutmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Italiyaning nufuzli Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida Klopp oʻzining kelajakdagi rejalari va Real Madrid klubi bilan bogʻliq mish-mishlarga toʻxtalib oʻtdi. Jurnalistlarning Madrid jamoasidan hech qachon taklif tushganmi degan savoliga u oʻziga xos ehtiyotkorlik bilan javob qaytardi. Klopp professional sirlarni saqlash maqsadida bu boradagi savollarni chetlab oʻtdi.

Real Madrid va murabbiylik istiqbollari

Real Madrid haqidagi savollarga javob berar ekan, Klopp hozirda bu mavzuni muhokama qilish oʻrinsiz ekanini taʼkidladi. "Agar men hozir bu savolga javob bersam, shu paytgacha aytgan barcha gaplarim oʻchib ketadi. U yerda Jose bor va hammasi joyida. Shunday ekan, izoh bermayman", — deya javob qaytardi germaniyalik mutaxassis. Goal.com xabariga koʻra, Madrid klubi allaqachon Joze Mourinyo bilan 2029-yilgacha shartnoma imzolagan.

Shunga qaramay, murabbiylik faoliyatiga butunlay nuqta qoʻyganmi degan savolga Kloppning javobi koʻpchilikda umid uygʻotdi. "Men har kuni sport zalida mashgʻulot oʻtayapman... Hazilni chetga surib aytadigan boʻlsak, barchasini vaqt koʻrsatadi (we'll see)", — deya qoʻshimcha qildi u. Bu gaplar uning katta futbolga qaytish ehtimoli hali ham mavjudligidan dalolat beradi.

Yangi lavozim va boy tajriba

Hozirgi vaqtda Jurgen Klopp Red Bull kompaniyasining global futbol boʻlimi rahbari sifatida faoliyat yuritmoqda. 2025-yilning yanvaridan ish boshlagan mutaxassis RB Leipzig va Red Bull Salzburg kabi klublarning strategik rivojlanishi, skauting tizimi va murabbiylarga maslahat berish bilan shugʻullanmoqda. Uning ushbu kompaniya bilan shartnomasi 2029-yilgacha moʻljallangan.

Kloppning murabbiylik faoliyati gʻoyat sermazmun kechgan. U Borussiya Dortmund bilan ikki bor Bundesliga chempionligini qoʻlga kiritgan boʻlsa, Liverpul bilan Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasi gʻolibligiga erishgan. Aynan shu boy tajriba uni har qanday top-klub uchun orzu qilingan murabbiyga aylantiradi.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Kloppning qaytishi katta yangilik hisoblanadi, chunki uning "gegenpressing" uslubi va hissiyotlarga boy murabbiylik maktabi mamlakatimizda koʻplab muxlislarga ega. Hozircha u maʼmuriy boshqaruvda boʻlsa-da, uning har bir bayonoti jahon sport matbuoti diqqat markazida qolmoqda.

Jurgen KloppReal MadridLiverpulFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Antonio Conte yana Italiya terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaAntonio Conte yana Italiya terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaBugun, 17:53Chelsi kutilmagan yurish qildi: Londonliklar Inter nishonidagi himoyachini 55 million yevroga sotib olmoqdaChelsi kutilmagan yurish qildi: Londonliklar Inter nishonidagi himoyachini 55 million yevroga sotib olmoqdaBugun, 17:52Portugaliyalik agent Ronaldu haqida: «O‘zbekistondan keyin haqiqiy sinov boshlanadi»Portugaliyalik agent Ronaldu haqida: «O‘zbekistondan keyin haqiqiy sinov boshlanadi»Bugun, 17:52Pley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiPley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiBugun, 17:45Neymar JCH-2026dagi debyutidan so‘ng ko‘z yoshlarini tiya olmadi...Neymar JCH-2026dagi debyutidan so‘ng ko‘z yoshlarini tiya olmadi...Bugun, 17:44Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Bugun, 17:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi