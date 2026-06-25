Jurgen Klopp murabbiylikka qaytishi mumkinligiga shama qildi
Liverpul jamoasining sobiq ustozi Jurgen Klopp yaqin kelajakda murabbiylik faoliyatiga qaytishi mumkinligi haqida qiziqarli fikrlar bildirdi. Dunyoning eng nufuzli mutaxassislaridan biri hisoblangan germaniyalik murabbiy hozirda Red Bull tizimida maʼmuriy lavozimda ishlayotgan boʻlsa-da, futbol jamoatchiligi uning maydon chetiga qaytishini intizorlik bilan kutmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Italiyaning nufuzli Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida Klopp oʻzining kelajakdagi rejalari va Real Madrid klubi bilan bogʻliq mish-mishlarga toʻxtalib oʻtdi. Jurnalistlarning Madrid jamoasidan hech qachon taklif tushganmi degan savoliga u oʻziga xos ehtiyotkorlik bilan javob qaytardi. Klopp professional sirlarni saqlash maqsadida bu boradagi savollarni chetlab oʻtdi.
Real Madrid va murabbiylik istiqbollariReal Madrid haqidagi savollarga javob berar ekan, Klopp hozirda bu mavzuni muhokama qilish oʻrinsiz ekanini taʼkidladi. "Agar men hozir bu savolga javob bersam, shu paytgacha aytgan barcha gaplarim oʻchib ketadi. U yerda Jose bor va hammasi joyida. Shunday ekan, izoh bermayman", — deya javob qaytardi germaniyalik mutaxassis. Goal.com xabariga koʻra, Madrid klubi allaqachon Joze Mourinyo bilan 2029-yilgacha shartnoma imzolagan.
Shunga qaramay, murabbiylik faoliyatiga butunlay nuqta qoʻyganmi degan savolga Kloppning javobi koʻpchilikda umid uygʻotdi. "Men har kuni sport zalida mashgʻulot oʻtayapman... Hazilni chetga surib aytadigan boʻlsak, barchasini vaqt koʻrsatadi (we'll see)", — deya qoʻshimcha qildi u. Bu gaplar uning katta futbolga qaytish ehtimoli hali ham mavjudligidan dalolat beradi.
Yangi lavozim va boy tajribaHozirgi vaqtda Jurgen Klopp Red Bull kompaniyasining global futbol boʻlimi rahbari sifatida faoliyat yuritmoqda. 2025-yilning yanvaridan ish boshlagan mutaxassis RB Leipzig va Red Bull Salzburg kabi klublarning strategik rivojlanishi, skauting tizimi va murabbiylarga maslahat berish bilan shugʻullanmoqda. Uning ushbu kompaniya bilan shartnomasi 2029-yilgacha moʻljallangan.
Kloppning murabbiylik faoliyati gʻoyat sermazmun kechgan. U Borussiya Dortmund bilan ikki bor Bundesliga chempionligini qoʻlga kiritgan boʻlsa, Liverpul bilan Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasi gʻolibligiga erishgan. Aynan shu boy tajriba uni har qanday top-klub uchun orzu qilingan murabbiyga aylantiradi.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Kloppning qaytishi katta yangilik hisoblanadi, chunki uning "gegenpressing" uslubi va hissiyotlarga boy murabbiylik maktabi mamlakatimizda koʻplab muxlislarga ega. Hozircha u maʼmuriy boshqaruvda boʻlsa-da, uning har bir bayonoti jahon sport matbuoti diqqat markazida qolmoqda.
…