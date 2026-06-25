Neymar JCH-2026dagi debyutidan so‘ng ko‘z yoshlarini tiya olmadi...
Braziliya milliy jamoasi hujumchisi Neymar 2026 yilgi jahon chempionatidagi ilk o‘yinidan keyin o‘z hissiyotlari bilan o‘rtoqlashdi.
33 yoshli futbolchi guruh bosqichining 3-turidan o‘rin olgan Shotlandiyaga qarshi uchrashuvning 76-daqiqasida Mateus Kunya o‘rniga maydonga tushdi. Uzoq tanaffus va jarohatdan keyin yana mundial maydoniga qaytgan Neymar uchun bu daqiqalar alohida ahamiyat kasb etdi.
Futbolchining aytishicha, uchrashuvdan keyin u hissiyotlarini jilovlay olmagan.
«Ha, kiyinish xonasida yig‘ladim. Xudoga shukr, yana mamlakatimga yordam bera olyapman. Bundan juda baxtliman», — deya Neymarning so‘zlarini keltirdi taniqli insayder Fabritsio Romano.
Braziliya milliy jamoasi mazkur bahsda Shotlandiyani 3:0 hisobida ishonchli mag‘lub etdi. Vinisius Junior dubl qayd etgan bo‘lsa, yana bir golni Mateus Kunya urdi.
Ushbu g‘alabadan keyin Braziliya guruh bosqichini 7 ochko bilan birinchi o‘rinda yakunlab, pley-off bosqichiga yo‘l oldi.
Neymar esa jarohatdan tiklanganidan keyin JCH-2026dagi ilk daqiqalarini aynan Shotlandiyaga qarshi bahsda o‘tkazdi. Uning qaytishi pley-off oldidan Braziliya uchun muhim voqea bo‘ldi.
…