Neymar JCH-2026dagi debyutidan so‘ng ko‘z yoshlarini tiya olmadi...

·0·Sport
Neymar JCH-2026dagi debyutidan so‘ng ko‘z yoshlarini tiya olmadi...

Braziliya milliy jamoasi hujumchisi Neymar 2026 yilgi jahon chempionatidagi ilk o‘yinidan keyin o‘z hissiyotlari bilan o‘rtoqlashdi.

33 yoshli futbolchi guruh bosqichining 3-turidan o‘rin olgan Shotlandiyaga qarshi uchrashuvning 76-daqiqasida Mateus Kunya o‘rniga maydonga tushdi. Uzoq tanaffus va jarohatdan keyin yana mundial maydoniga qaytgan Neymar uchun bu daqiqalar alohida ahamiyat kasb etdi.

Futbolchining aytishicha, uchrashuvdan keyin u hissiyotlarini jilovlay olmagan.

«Ha, kiyinish xonasida yig‘ladim. Xudoga shukr, yana mamlakatimga yordam bera olyapman. Bundan juda baxtliman», — deya Neymarning so‘zlarini keltirdi taniqli insayder Fabritsio Romano.

Braziliya milliy jamoasi mazkur bahsda Shotlandiyani 3:0 hisobida ishonchli mag‘lub etdi. Vinisius Junior dubl qayd etgan bo‘lsa, yana bir golni Mateus Kunya urdi.

Ushbu g‘alabadan keyin Braziliya guruh bosqichini 7 ochko bilan birinchi o‘rinda yakunlab, pley-off bosqichiga yo‘l oldi.

Neymar esa jarohatdan tiklanganidan keyin JCH-2026dagi ilk daqiqalarini aynan Shotlandiyaga qarshi bahsda o‘tkazdi. Uning qaytishi pley-off oldidan Braziliya uchun muhim voqea bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiPley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiBugun, 17:45Real Madrid Niko Pas boʻyicha kutilmagan transfer rejasini amalga oshirmoqdaReal Madrid Niko Pas boʻyicha kutilmagan transfer rejasini amalga oshirmoqdaBugun, 17:37Yevropa skautlari Behruz Karimovni kuzatishda davom etmoqda!Yevropa skautlari Behruz Karimovni kuzatishda davom etmoqda!Bugun, 17:35Jurgen Klopp murabbiylikka qaytishi mumkinligiga shama qildiJurgen Klopp murabbiylikka qaytishi mumkinligiga shama qildiBugun, 16:57Garri Rednapp Angliya klublari akademiyalarini tanqid qildi: Yosh yulduzlar qayerga yoʻqoldi?Garri Rednapp Angliya klublari akademiyalarini tanqid qildi: Yosh yulduzlar qayerga yoʻqoldi?Bugun, 16:54Neymar Braziliya terma jamoasiga qaytdi: 981 kunlik tanaffusdan soʻng hissiyotli lahzalarNeymar Braziliya terma jamoasiga qaytdi: 981 kunlik tanaffusdan soʻng hissiyotli lahzalarBugun, 16:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi