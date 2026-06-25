Chelsi kutilmagan yurish qildi: Londonliklar Inter nishonidagi himoyachini 55 million yevroga sotib olmoqda

·0·Sport
Chelsi kutilmagan yurish qildi: Londonliklar Inter nishonidagi himoyachini 55 million yevroga sotib olmoqda

Londonning Chelsi klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli kelishuvga yaqin turibdi. "Aristokratlar" Milanning Inter klubi uzoq vaqtdan beri kuzatib yurgan Atalanta iqtidori Marco Palestra transferini oʻz foydasiga hal qildi. Goal.com nashri xabariga koʻra, 21 yoshli himoyachi uchun London klubi 55 million yevro (taxminan 47 million funt) toʻlashga tayyor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu transferning ahamiyatli jihati shundaki, Palestra Chelsi yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso davridagi ilk xarid boʻlishi kutilmoqda. Garchi klub rasmiy ravishda murabbiy oʻzgarishini eʼlon qilmagan boʻlsa-da, manbalar ispaniyalik mutaxassis ushbu transferga shaxsan rozilik berganini taʼkidlamoqda. Palestraning universalligi va ham oʻng, ham chap qanotda birdek ishonchli oʻynay olishi Alonsoning taktik sxemalariga toʻliq mos keladi.

Inter akademiyasidan Atalanta yulduzigacha

Marco Palestra 2005-yilda Milan yaqinidagi Buchchinasco shahrida tugʻilgan. Qizigʻi shundaki, u oʻz faoliyatini aynan Inter akademiyasida boshlagan, biroq oradan bir yil oʻtib Atalanta skautlari eʼtiboriga tushgan va Bergamo klubi safiga oʻtgan. Dastlab chap qanot yarim himoyachisi sifatida toʻp surgan futbolchi, 2021-22 yilgi mavsumda majburiyat yuzasidan oʻng qanot himoyasiga oʻtkazilgan va aynan shu pozitsiyada oʻzining eng yaxshi qirralarini namoyon etgan.

Oʻtgan mavsumni ijara asosida Kalyari jamoasida oʻtkazgan Palestra A Seriyaning eng yaxshi himoyachisi deb topildi. Uning yuqori tezligi, hujumlarga qoʻshilish qobiliyati va himoyadagi tartibli oʻyini Yevropaning koʻplab grandlari eʼtiborini tortdi. Ayniqsa, yoshlar darajasidagi bahslarda bir mavsumda 10 ta golli uzatmani amalga oshirgani uning hujumkorlik salohiyati naqadar yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Nega aynan Chelsi?

Chelsi rahbariyati soʻnggi yillarda yosh va istiqbolli futbolchilarga sarmoya kiritish strategiyasini davom ettirmoqda. Palestra kabi zamonaviy qanot himoyachisi jamoaning oʻyin uslubini sezilarli darajada kuchaytirishi mumkin. U ham uchta, ham toʻrtta himoyachidan iborat sxemalarda erkin harakat qila oladi, bu esa murabbiylar shtabi uchun keng taktik imkoniyatlar yaratadi.

Inter uzoq vaqt davomida oʻz tarbiyalanuvchisini ortga qaytarishga harakat qildi, biroq moliyaviy jihatdan Chelsi taklif qilgan summani qoplay olmadi. Londonliklar muzokaralarni tezlashtirib, italyan klubini transfer poygasida ortda qoldirishga muvaffaq boʻlishdi. Hozirda tomonlar shartnomaning soʻnggi bandlarini kelishib olishmoqda va yaqin kunlarda rasmiy eʼlon berilishi kutilmoqda.

Ushbu transfer A Seriya uchun ham katta yoʻqotish boʻlishi mumkin, chunki Palestra Italiya futbolining kelajakdagi asosiy yulduzlaridan biri sifatida koʻrilayotgan edi. Chelsi uchun esa bu nafaqat tarkibni kuchaytirish, balki raqobatchilardan iqtidorli oʻyinchilarni olib qoʻyish borasidagi navbatdagi muvaffaqiyatli yurish boʻldi.

ChelseaInterAtalantaMarco PalestraTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Antonio Conte yana Italiya terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaAntonio Conte yana Italiya terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaBugun, 17:53Portugaliyalik agent Ronaldu haqida: «O‘zbekistondan keyin haqiqiy sinov boshlanadi»Portugaliyalik agent Ronaldu haqida: «O‘zbekistondan keyin haqiqiy sinov boshlanadi»Bugun, 17:52Pley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiPley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiBugun, 17:45Neymar JCH-2026dagi debyutidan so‘ng ko‘z yoshlarini tiya olmadi...Neymar JCH-2026dagi debyutidan so‘ng ko‘z yoshlarini tiya olmadi...Bugun, 17:44Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Bugun, 17:39Real Madrid Niko Pas boʻyicha kutilmagan transfer rejasini amalga oshirmoqdaReal Madrid Niko Pas boʻyicha kutilmagan transfer rejasini amalga oshirmoqdaBugun, 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi