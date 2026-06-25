Chelsi kutilmagan yurish qildi: Londonliklar Inter nishonidagi himoyachini 55 million yevroga sotib olmoqda
Londonning Chelsi klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli kelishuvga yaqin turibdi. "Aristokratlar" Milanning Inter klubi uzoq vaqtdan beri kuzatib yurgan Atalanta iqtidori Marco Palestra transferini oʻz foydasiga hal qildi. Goal.com nashri xabariga koʻra, 21 yoshli himoyachi uchun London klubi 55 million yevro (taxminan 47 million funt) toʻlashga tayyor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu transferning ahamiyatli jihati shundaki, Palestra Chelsi yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso davridagi ilk xarid boʻlishi kutilmoqda. Garchi klub rasmiy ravishda murabbiy oʻzgarishini eʼlon qilmagan boʻlsa-da, manbalar ispaniyalik mutaxassis ushbu transferga shaxsan rozilik berganini taʼkidlamoqda. Palestraning universalligi va ham oʻng, ham chap qanotda birdek ishonchli oʻynay olishi Alonsoning taktik sxemalariga toʻliq mos keladi.
Inter akademiyasidan Atalanta yulduzigachaMarco Palestra 2005-yilda Milan yaqinidagi Buchchinasco shahrida tugʻilgan. Qizigʻi shundaki, u oʻz faoliyatini aynan Inter akademiyasida boshlagan, biroq oradan bir yil oʻtib Atalanta skautlari eʼtiboriga tushgan va Bergamo klubi safiga oʻtgan. Dastlab chap qanot yarim himoyachisi sifatida toʻp surgan futbolchi, 2021-22 yilgi mavsumda majburiyat yuzasidan oʻng qanot himoyasiga oʻtkazilgan va aynan shu pozitsiyada oʻzining eng yaxshi qirralarini namoyon etgan.
Oʻtgan mavsumni ijara asosida Kalyari jamoasida oʻtkazgan Palestra A Seriyaning eng yaxshi himoyachisi deb topildi. Uning yuqori tezligi, hujumlarga qoʻshilish qobiliyati va himoyadagi tartibli oʻyini Yevropaning koʻplab grandlari eʼtiborini tortdi. Ayniqsa, yoshlar darajasidagi bahslarda bir mavsumda 10 ta golli uzatmani amalga oshirgani uning hujumkorlik salohiyati naqadar yuqori ekanligidan dalolat beradi.
Nega aynan Chelsi?Chelsi rahbariyati soʻnggi yillarda yosh va istiqbolli futbolchilarga sarmoya kiritish strategiyasini davom ettirmoqda. Palestra kabi zamonaviy qanot himoyachisi jamoaning oʻyin uslubini sezilarli darajada kuchaytirishi mumkin. U ham uchta, ham toʻrtta himoyachidan iborat sxemalarda erkin harakat qila oladi, bu esa murabbiylar shtabi uchun keng taktik imkoniyatlar yaratadi.
Inter uzoq vaqt davomida oʻz tarbiyalanuvchisini ortga qaytarishga harakat qildi, biroq moliyaviy jihatdan Chelsi taklif qilgan summani qoplay olmadi. Londonliklar muzokaralarni tezlashtirib, italyan klubini transfer poygasida ortda qoldirishga muvaffaq boʻlishdi. Hozirda tomonlar shartnomaning soʻnggi bandlarini kelishib olishmoqda va yaqin kunlarda rasmiy eʼlon berilishi kutilmoqda.
Ushbu transfer A Seriya uchun ham katta yoʻqotish boʻlishi mumkin, chunki Palestra Italiya futbolining kelajakdagi asosiy yulduzlaridan biri sifatida koʻrilayotgan edi. Chelsi uchun esa bu nafaqat tarkibni kuchaytirish, balki raqobatchilardan iqtidorli oʻyinchilarni olib qoʻyish borasidagi navbatdagi muvaffaqiyatli yurish boʻldi.
…