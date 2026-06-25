Portugaliyalik agent Ronaldu haqida: «O‘zbekistondan keyin haqiqiy sinov boshlanadi»

·0·Sport
Portugaliyalik agent Ronaldu haqida: «O‘zbekistondan keyin haqiqiy sinov boshlanadi»

Portugaliyalik futbol agenti Paulu Barboza 2026 yilgi jahon chempionati guruh bosqichining ikkinchi turida o‘tkazilgan Portugaliya — O‘zbekiston uchrashuvidan keyin Krishtianu Ronaldu haqida keskin fikrlar bildirdi.

41 yoshli hujumchi mazkur bahsda dubl qayd etib, Portugaliyaning 5:0 hisobidagi yirik g‘alabasiga katta hissa qo‘shdi. Shuningdek, Ronaldu milliy jamoa safida jahon va Yevropa chempionatlaridagi 10 o‘yinlik golsiz seriyasiga chek qo‘ydi.

Uchrashuvdan keyin Krishtianu «Men qaytdim!» deya bayonot bergan edi. Biroq Paulu Barboza bu so‘zlarga shubha bilan munosabat bildirdi.

«O‘zbekistonga qarshi o‘yinda qaytdimi? Unda u avval qayerda edi? Oldingi 10 ta muhim uchrashuvda-chi? Men aynan jahon va Yevropa chempionatlaridagi bahslarni nazarda tutyapman.

O‘sha o‘yinlarda Krishtianu terma jamoaga gollari bilan jiddiy yordam bera olmadi. U 2022 yilgi jahon chempionati chorak finalida Marokashga, Yevro-2024 chorak finalida esa Fransiyaga qarshi gol urolmagan», — dedi agent.

Barboza Ronalduning O‘zbekistonga qarshi o‘yindagi muvaffaqiyatini e’tirof etgan bo‘lsa-da, uni oldinda ancha jiddiy sinovlar kutayotganini ta’kidladi.

«Endi u O‘zbekistonga qarshi o‘yinda qaytgan bo‘lib chiqyapti. Mayli, uning uchun xursandman. Lekin avvalgi yirik turnirlarni ham unutmaslik kerak. Endi Kolumbiyaga qarshi o‘yinni kutamiz», — dedi u.

Suhbat davomida agentdan Ronaldu uchun mazkur jahon chempionatida Lionel Messidan ko‘proq gol urish qanchalik muhim ekani so‘raldi. Ayni paytda Messi turnirda beshta gol urgan.

Barboza Krishtianuning shaxsiy ambitsiyalari barchaga ma’lum ekanini aytdi va uni Portugaliya afsonasi Eysebio bilan taqqosladi.

«Bizda Eysebio bo‘lgan. U faqat bitta jahon chempionatida ishtirok etib, 1966 yilda to‘qqizta gol urgan. Ronaldu kecha uni ortda qoldirdi va endi hisobida 10 ta gol bor. Ammo u bu natijaga oltita jahon chempionati davomida erishdi. Hamma narsa taqqoslanganda aniq ko‘rinadi», — dedi mutaxassis.

Paulu Barboza hozirgi natijalardan kelib chiqib, «Oltin to‘p» uchun asosiy da’vogarlar qatoriga Kilian Mbappe, Lionel Messi, Harri Keyn va Lamin Yamalni kiritdi. U Neymarning ham maydonga qaytganidan keyingi holatini kuzatish lozimligini aytdi.

Ronaldu mazkur ro‘yxatga kirishi mumkinmi, degan savolga esa agent salbiy javob berdi.

«Ushbu sovrin uchun Ronaldu jiddiy da’vogar bo‘ladi, deb o‘ylamayman. Albatta, futbolda har qanday voqea yuz berishi mumkin. Lekin guruhimizda endi O‘zbekiston darajasidagi raqiblar qolmadi. Uning keyingi o‘yinlarda ham gol ura olishi katta savol ostida», — dedi Barboza.

Hozirda Portugaliya 4 ochko bilan «K» guruhida ikkinchi o‘rinni egallab turibdi. Hisobida ochko bo‘lmagan O‘zbekiston esa so‘nggi pog‘onada bormoqda.

Guruh bosqichining hal qiluvchi turida Portugaliya Kolumbiyaga qarshi maydonga tushadi. O‘zbekiston milliy jamoasi esa Kongo Demokratik Respublikasi bilan kuch sinashadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiPley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiBugun, 17:45Neymar JCH-2026dagi debyutidan so‘ng ko‘z yoshlarini tiya olmadi...Neymar JCH-2026dagi debyutidan so‘ng ko‘z yoshlarini tiya olmadi...Bugun, 17:44Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Bugun, 17:39Real Madrid Niko Pas boʻyicha kutilmagan transfer rejasini amalga oshirmoqdaReal Madrid Niko Pas boʻyicha kutilmagan transfer rejasini amalga oshirmoqdaBugun, 17:37Yevropa skautlari Behruz Karimovni kuzatishda davom etmoqda!Yevropa skautlari Behruz Karimovni kuzatishda davom etmoqda!Bugun, 17:35Kongoliklar O‘zbekistonga qarshi o‘yinni «hayot-mamot bahsi» deb atadiKongoliklar O‘zbekistonga qarshi o‘yinni «hayot-mamot bahsi» deb atadiBugun, 17:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi