Samsung yangi Galaxy A27 5G smartfonini taqdim etdi: Snapdragon chipi va uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlash

·38·Texno
Samsung yangi Galaxy A27 5G smartfonini taqdim etdi: Snapdragon chipi va uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlash

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining oʻrta segmentdagi ommabop qurilmalari qatorini yangiladi. Kompaniya rasman Galaxy A27 5G smartfonini namoyish etdi. Mazkur model avvalgi avlod vakillaridan nafaqat tashqi koʻrinishi, balki ichki texnik imkoniyatlari bilan ham sezilarli darajada farq qiladi. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning uzoq yillar davomida dasturiy yangilanishlar bilan taʼminlanishida koʻrinadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfon 6,7 dyuymli Super AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, u 120 Hz kadr yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Samsung muhandislari bu gal dizaynga alohida eʼtibor qaratishgan: ekran atrofidagi hoshiyalar yupqalashgan, old kamera uchun esa eskirgan tomchisimon kesim oʻrniga zamonaviy dumaloq tirqish tanlangan. Bu oʻzgarish qurilmaga yanada premium koʻrinish bagʻishlagan.

Texnik yangiliklar va unumdorlik

Galaxy A27 5G modelining eng muhim yangilanishlaridan biri bu protsessor tanlovidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Samsung oʻzining xususiy Exynos chiplaridan voz kechib, 4 nanometrli Snapdragon 6 Gen 3 platformasiga oʻtgan. Bu oʻzgarish Galaxy A26 modelidagi Exynos 1380 chipiga nisbatan unumdorlikni 10–20 foizga oshirish imkonini beradi. Bu esa oʻyinlar va murakkab ilovalarda barqaror ishlashni taʼminlaydi.

Kamera tizimi borasida qurilma anʼanaviy uchlikni saqlab qolgan. Asosiy modul 50 megapikselli datchikdan iborat boʻlib, unga 5 megapikselli oʻta keng burchakli kamera va 2 megapikselli makro-obʼyektiv hamrohlik qiladi. Selfi ishqibozlari uchun esa 12 megapikselli old kamera koʻzda tutilgan. Garchi piksellar soni rekord darajada boʻlmasa-da, yangi protsessor tasvirlarni qayta ishlash sifatini yaxshilashi kutilmoqda.

Himoya darajasi va dasturiy taʼminot

Qurilmaning himoya tizimida biroz kutilmagan oʻzgarish yuz bergan. Galaxy A27 5G modeli IP64 standarti boʻyicha chang va suvdan himoyalangan. Bu oʻtgan yilgi IP67 standartiga nisbatan biroz pastroq koʻrsatkichdir, yaʼni smartfon endi suvga toʻliq tushib ketishga emas, koʻproq sachramalarga chidamli qilib ishlangan.

Biroq, Samsung foydalanuvchilarni dasturiy taʼminot masalasida xursand qildi. Kompaniya ushbu model uchun 6 yil davomida yirik Android yangilanishlarini va xuddi shuncha muddat xavfsizlik tizimi yangilanishlarini vaʼda qilmoqda. Bu oʻrta toifadagi smartfonlar uchun juda kam uchraydigan va foydalanuvchi uchun qurilmadan uzoq vaqt foydalanish imkonini beruvchi muhim omildir.

Smartfon sotuvlari 3-iyuldan boshlanishi rejalashtirilgan. Xaridorlar uchun bir nechta rang variantlari taklif etiladi:

  • Qora
  • Moviy
  • Och yashil
  • Och pushti

Xotira sigʻimi boʻyicha uch xil konfiguratsiya mavjud: 6/128 GB, 8/128 GB va 8/256 GB. Qurilma 5000 mA·sh sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan va 25 W quvvatda tezkor zaryadlanishni qoʻllab-quvvatlaydi. Hozircha Samsung yangi modelning aniq narxini eʼlon qilmagan boʻlsa-da, u yaqin kunlarda chakana savdo nuqtalarida paydo boʻlishi kutilmoqda.

SamsungGalaxy A27SmartfonTexnologiyaSnapdragon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo Reno16 seriyasi global bozorga chiqdi: 200 MP kamera va IP69K himoyasiOppo Reno16 seriyasi global bozorga chiqdi: 200 MP kamera va IP69K himoyasiBugun, 19:22AQSHda haydovchisiz avtomobillar uchun tormoz pedali talabi bekor qilinishi kutilmoqdaAQSHda haydovchisiz avtomobillar uchun tormoz pedali talabi bekor qilinishi kutilmoqdaBugun, 18:59Adobe kompaniyasi video va suratlarni yaxshilovchi Topaz Labs startapini sotib oldiAdobe kompaniyasi video va suratlarni yaxshilovchi Topaz Labs startapini sotib oldiBugun, 18:57Rossiyada haydovchisiz tramvaylar tarmogʻi kengaymoqda: yangi hududlar tajribaga qoʻshildiRossiyada haydovchisiz tramvaylar tarmogʻi kengaymoqda: yangi hududlar tajribaga qoʻshildiBugun, 18:50Tesla avtopilot tizimi boʻyicha yangi sud mojarosi: Kompaniya ayblovlarni rad etmoqdaTesla avtopilot tizimi boʻyicha yangi sud mojarosi: Kompaniya ayblovlarni rad etmoqdaBugun, 17:58Amazon Hindistonda sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 13 milliard dollar ajratadiAmazon Hindistonda sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 13 milliard dollar ajratadiBugun, 17:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi