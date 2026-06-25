Samsung yangi Galaxy A27 5G smartfonini taqdim etdi: Snapdragon chipi va uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlash
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining oʻrta segmentdagi ommabop qurilmalari qatorini yangiladi. Kompaniya rasman Galaxy A27 5G smartfonini namoyish etdi. Mazkur model avvalgi avlod vakillaridan nafaqat tashqi koʻrinishi, balki ichki texnik imkoniyatlari bilan ham sezilarli darajada farq qiladi. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning uzoq yillar davomida dasturiy yangilanishlar bilan taʼminlanishida koʻrinadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfon 6,7 dyuymli Super AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, u 120 Hz kadr yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Samsung muhandislari bu gal dizaynga alohida eʼtibor qaratishgan: ekran atrofidagi hoshiyalar yupqalashgan, old kamera uchun esa eskirgan tomchisimon kesim oʻrniga zamonaviy dumaloq tirqish tanlangan. Bu oʻzgarish qurilmaga yanada premium koʻrinish bagʻishlagan.
Texnik yangiliklar va unumdorlikGalaxy A27 5G modelining eng muhim yangilanishlaridan biri bu protsessor tanlovidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Samsung oʻzining xususiy Exynos chiplaridan voz kechib, 4 nanometrli Snapdragon 6 Gen 3 platformasiga oʻtgan. Bu oʻzgarish Galaxy A26 modelidagi Exynos 1380 chipiga nisbatan unumdorlikni 10–20 foizga oshirish imkonini beradi. Bu esa oʻyinlar va murakkab ilovalarda barqaror ishlashni taʼminlaydi.
Kamera tizimi borasida qurilma anʼanaviy uchlikni saqlab qolgan. Asosiy modul 50 megapikselli datchikdan iborat boʻlib, unga 5 megapikselli oʻta keng burchakli kamera va 2 megapikselli makro-obʼyektiv hamrohlik qiladi. Selfi ishqibozlari uchun esa 12 megapikselli old kamera koʻzda tutilgan. Garchi piksellar soni rekord darajada boʻlmasa-da, yangi protsessor tasvirlarni qayta ishlash sifatini yaxshilashi kutilmoqda.
Himoya darajasi va dasturiy taʼminotQurilmaning himoya tizimida biroz kutilmagan oʻzgarish yuz bergan. Galaxy A27 5G modeli IP64 standarti boʻyicha chang va suvdan himoyalangan. Bu oʻtgan yilgi IP67 standartiga nisbatan biroz pastroq koʻrsatkichdir, yaʼni smartfon endi suvga toʻliq tushib ketishga emas, koʻproq sachramalarga chidamli qilib ishlangan.
Biroq, Samsung foydalanuvchilarni dasturiy taʼminot masalasida xursand qildi. Kompaniya ushbu model uchun 6 yil davomida yirik Android yangilanishlarini va xuddi shuncha muddat xavfsizlik tizimi yangilanishlarini vaʼda qilmoqda. Bu oʻrta toifadagi smartfonlar uchun juda kam uchraydigan va foydalanuvchi uchun qurilmadan uzoq vaqt foydalanish imkonini beruvchi muhim omildir.
Smartfon sotuvlari 3-iyuldan boshlanishi rejalashtirilgan. Xaridorlar uchun bir nechta rang variantlari taklif etiladi:
- Qora
- Moviy
- Och yashil
- Och pushti
Xotira sigʻimi boʻyicha uch xil konfiguratsiya mavjud: 6/128 GB, 8/128 GB va 8/256 GB. Qurilma 5000 mA·sh sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan va 25 W quvvatda tezkor zaryadlanishni qoʻllab-quvvatlaydi. Hozircha Samsung yangi modelning aniq narxini eʼlon qilmagan boʻlsa-da, u yaqin kunlarda chakana savdo nuqtalarida paydo boʻlishi kutilmoqda.
…