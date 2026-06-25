Tesla avtopilot tizimi boʻyicha yangi sud mojarosi: Kompaniya ayblovlarni rad etmoqda

·0·Texno
Tesla avtopilot tizimi boʻyicha yangi sud mojarosi: Kompaniya ayblovlarni rad etmoqda

AQSHning Texas shtatida yuz bergan fojiali yoʻl-transport hodisasi ortidan Tesla kompaniyasi yana bir bor sud qarshisida javob beradigan boʻldi. 76 yoshli Marta Avila hayotiga zomin boʻlgan avtohalokat sababli uning oila aʼzolari elektromobil ishlab chiqaruvchisini texnik nuqsonlarda ayblab, daʼvo arizasi kiritdi. Ushbu voqea avtopilot tizimlarining xavfsizligi va haydovchining masʼuliyati borasidagi bahslarni yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Voqea tafsilotlariga koʻra, Tesla Model 3 avtomobili yuqori tezlikda harakatlanib, halokatga uchragan. Avtomobil haydovchisi Maykl Batler dastlabki koʻrsatmalarida hodisa vaqtida avtotransport vositasi yordamchi boshqaruv tizimi (Autopilot) nazoratida boʻlganini taʼkidlagan. Biroq, Tesla mutasaddilari va ekspertlar bu daʼvoni qatʼiyan rad etib, tizim oʻsha vaqtda faol boʻlmaganini maʼlum qilishdi.

Texnik nosozlikmi yoki inson omili?

Marhumaning qizi va turmush oʻrtogʻi tomonidan topshirilgan daʼvo arizasida nafaqat haydovchi Batler, balki Tesla kompaniyasi ham bevosita ayblanmoqda. Daʼvogarlarning fikricha, avtomobil konstruksiyasida jiddiy nuqsonlar mavjud boʻlib, ular favqulodda vaziyatlarda xavfsizlikni taʼminlay olmagan. Harris okrugi sherifi idorasi maʼlumotlariga koʻra, haydovchi mastlik holatida boʻlmagan va tergov bilan toʻliq hamkorlik qilgan.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, Tesla rahbari Elon Musk va kompaniyaning sunʼiy intellekt boʻlimi boshligʻi Ashok Elluswamy ushbu ayblovlarni tanqid ostiga oldi. Elon Musk ijtimoiy tarmoqlarda qilgan chiqishida, kameralar qayd etgan tezlikda (soatiga 117 km) Tesla avtopilot tizimi va toʻliq avtonom boshqaruv (FSD) funksiyalari bunday koʻrinishda ishlamasligini tushuntirib oʻtdi.

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, log-fayllar va bort kompyuteri maʼlumotlari haydovchi halokatdan biroz avval tizimni oʻzi oʻchirganini yoki boshqaruvni toʻliq oʻz qoʻliga olganini koʻrsatadi. Bu esa huquqiy jihatdan javobgarlikni kompaniyadan haydovchiga koʻchirishi mumkin. Shunga qaramay, AQSH sud amaliyotida bunday holatlar koʻpincha ishlab chiqaruvchining ham maʼlum darajada masʼuliyati borligi haqidagi qarorlar bilan yakunlanadi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Tesla modellari soni ortib borayotgan bir paytda, bunday texnik nizolar mahalliy haydovchilar uchun ham muhim dars boʻlishi lozim. Zamonaviy yordamchi tizimlar qanchalik mukammal boʻlmasin, ular haydovchini hushyorlikdan ozod etmaydi. Ushbu sud jarayoni kelajakda avtonom boshqaruv tizimlariga qoʻyiladigan xalqaro standartlarga oʻz taʼsirini koʻrsatishi kutilmoqda.

Hozirda sud ishi davom etmoqda va tomonlar oʻz dalillarini taqdim etishda davom etishmoqda. Agar Tesla oʻz tizimlarining benuqsonligini isbotlay olsa, bu kompaniya uchun navbatdagi gʻalaba boʻladi, aks holda elektromobil giganti millionlab dollar tovon puli toʻlashiga toʻgʻri kelishi mumkin.

TeslaElon MuskAvtopilotAvtohalokatTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazon Hindistonda sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 13 milliard dollar ajratadiAmazon Hindistonda sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 13 milliard dollar ajratadiBugun, 17:29Microsoft oʻz qarorini oʻzgartirdi: Windows 11 uchun 8 GB tezkor xotira yetarli deb topildiMicrosoft oʻz qarorini oʻzgartirdi: Windows 11 uchun 8 GB tezkor xotira yetarli deb topildiBugun, 17:23Samsung kutilmagan sovgʻa tayyorladi: Galaxy S8 va Note 8 uchun yangilanish chiqdiSamsung kutilmagan sovgʻa tayyorladi: Galaxy S8 va Note 8 uchun yangilanish chiqdiBugun, 16:57Dasturlashsiz veb-sayt: Yandex sunʼiy intellektga asoslangan Vibecraft servisini ishga tushirdiDasturlashsiz veb-sayt: Yandex sunʼiy intellektga asoslangan Vibecraft servisini ishga tushirdiBugun, 16:28Atom elektromobili krash-testlardan muvaffaqiyatli oʻtdi: Seriyali ishlab chiqarish yaqinAtom elektromobili krash-testlardan muvaffaqiyatli oʻtdi: Seriyali ishlab chiqarish yaqinBugun, 15:57Rossiya Cellebrite kompaniyasining cheklovlarini chetlab oʻtib, iPhone smartfonlarini buzib kirdiRossiya Cellebrite kompaniyasining cheklovlarini chetlab oʻtib, iPhone smartfonlarini buzib kirdiBugun, 15:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi