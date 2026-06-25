Tesla avtopilot tizimi boʻyicha yangi sud mojarosi: Kompaniya ayblovlarni rad etmoqda
AQSHning Texas shtatida yuz bergan fojiali yoʻl-transport hodisasi ortidan Tesla kompaniyasi yana bir bor sud qarshisida javob beradigan boʻldi. 76 yoshli Marta Avila hayotiga zomin boʻlgan avtohalokat sababli uning oila aʼzolari elektromobil ishlab chiqaruvchisini texnik nuqsonlarda ayblab, daʼvo arizasi kiritdi. Ushbu voqea avtopilot tizimlarining xavfsizligi va haydovchining masʼuliyati borasidagi bahslarni yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Voqea tafsilotlariga koʻra, Tesla Model 3 avtomobili yuqori tezlikda harakatlanib, halokatga uchragan. Avtomobil haydovchisi Maykl Batler dastlabki koʻrsatmalarida hodisa vaqtida avtotransport vositasi yordamchi boshqaruv tizimi (Autopilot) nazoratida boʻlganini taʼkidlagan. Biroq, Tesla mutasaddilari va ekspertlar bu daʼvoni qatʼiyan rad etib, tizim oʻsha vaqtda faol boʻlmaganini maʼlum qilishdi.
Texnik nosozlikmi yoki inson omili?Marhumaning qizi va turmush oʻrtogʻi tomonidan topshirilgan daʼvo arizasida nafaqat haydovchi Batler, balki Tesla kompaniyasi ham bevosita ayblanmoqda. Daʼvogarlarning fikricha, avtomobil konstruksiyasida jiddiy nuqsonlar mavjud boʻlib, ular favqulodda vaziyatlarda xavfsizlikni taʼminlay olmagan. Harris okrugi sherifi idorasi maʼlumotlariga koʻra, haydovchi mastlik holatida boʻlmagan va tergov bilan toʻliq hamkorlik qilgan.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, Tesla rahbari Elon Musk va kompaniyaning sunʼiy intellekt boʻlimi boshligʻi Ashok Elluswamy ushbu ayblovlarni tanqid ostiga oldi. Elon Musk ijtimoiy tarmoqlarda qilgan chiqishida, kameralar qayd etgan tezlikda (soatiga 117 km) Tesla avtopilot tizimi va toʻliq avtonom boshqaruv (FSD) funksiyalari bunday koʻrinishda ishlamasligini tushuntirib oʻtdi.
Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, log-fayllar va bort kompyuteri maʼlumotlari haydovchi halokatdan biroz avval tizimni oʻzi oʻchirganini yoki boshqaruvni toʻliq oʻz qoʻliga olganini koʻrsatadi. Bu esa huquqiy jihatdan javobgarlikni kompaniyadan haydovchiga koʻchirishi mumkin. Shunga qaramay, AQSH sud amaliyotida bunday holatlar koʻpincha ishlab chiqaruvchining ham maʼlum darajada masʼuliyati borligi haqidagi qarorlar bilan yakunlanadi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Tesla modellari soni ortib borayotgan bir paytda, bunday texnik nizolar mahalliy haydovchilar uchun ham muhim dars boʻlishi lozim. Zamonaviy yordamchi tizimlar qanchalik mukammal boʻlmasin, ular haydovchini hushyorlikdan ozod etmaydi. Ushbu sud jarayoni kelajakda avtonom boshqaruv tizimlariga qoʻyiladigan xalqaro standartlarga oʻz taʼsirini koʻrsatishi kutilmoqda.
Hozirda sud ishi davom etmoqda va tomonlar oʻz dalillarini taqdim etishda davom etishmoqda. Agar Tesla oʻz tizimlarining benuqsonligini isbotlay olsa, bu kompaniya uchun navbatdagi gʻalaba boʻladi, aks holda elektromobil giganti millionlab dollar tovon puli toʻlashiga toʻgʻri kelishi mumkin.
…