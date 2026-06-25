Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!

·54·Sport
Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!

Yangi mavsumda ham Turkiya Superligasida zafar quchishni, ham Yevropa Chempionlar ligasida muvaffaqiyatli ishtirok etishni maqsad qilgan «Fenerbahche» klubi hujum chizig‘ini chin ma’noda portlatmoqchi! Istanbulliklar jamoaning hujumkorligini oshirish va oldingi chiziqdagi raqobatni kuchaytirish uchun o‘tgan mavsumda Turkiya Superligasi to‘purari bo‘lgan hamyurtimiz Eldor Shomurodovni o‘zlarining bosh transfer nishoni sifatida belgilab olishdi.

Aqlbovar qilmas taklif: 3 ta yulduz + Naqd pul!

«Fenerbahche» klubi prezidenti Aziz Yildirim o‘zbek hujumchisiga shaxsan qiziqish bildirmoqda. Jamoa bosh murabbiyi Ismoil Kartal ham Eldorning nomzodini to‘liq ma’qullaganidan so‘ng, klub rahbariyati «Istanbul Bashakshehir» uchun umuman kutilmagan va dahshatli taklif tayyorladi.

Shomurodovni qo‘lga kiritish uchun «Fenerbahche» bir yo‘la uchta top-futbolchisini voz kechishga tayyor:

  • Chengiz Under (Turkiya milliy terma jamoasi a’zosi)

  • Chag‘lar Suyunju (Turkiya milliy terma jamoasi a’zosi)

  • Rodrigo Bekao (Braziliyalik tajribali himoyachi)

Bundan tashqari, Aziz Yildirim ushbu uch yulduzning ustiga «Bashakshehir»ni qoniqtiradigan darajada kattagina badal puli ham qo‘shib berishni rejalashtirgan. «Fenerbahche» rahbariyati Eldorni olish orqali hujumni kuchaytirish bilan birga, hozirgi tarkibdagi ayrim hujumchilardan voz kechib, jamoani qisqartirmoqchi.

Eldorning narxi osmonga uchdi: 5.8 milliondan 15 milliongacha!

Turkiyaning nufuzli sporx.com va fotomac.com.tr saytlarining xabar berishicha, Aziz Yildirim klub prezidentligi saylovi oldidan muxlislarga bergan va’dasini bajarish, ya’ni jamoaga Vedat Muriki va Eldor Shomurodov juftligini olib kelish uchun bor kuchini safarbar qilgan.

Biroq «Bashakshehir» o‘z to‘purarini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas. Zero, ular Eldorni «Roma»dan sotib olish uchun anchagina xarajat qilishgan edi.

Shomurodov transferi raqamlarda:

Transfer bosqichlari va holati

Summa (Yevroda)

O‘tgan yozdagi bir yillik ijara haqi

3 million €

«Roma»dan to‘liq sotib olish badali

2,8 million €

«Bashakshehir» sarflagan jami mablag‘

5,8 million €

Eldorning Transfermarktdagi hozirgi qiymati

7 million €

«Bashakshehir» so‘rayotgan yangi rekord narx

15 million €

Yakunlangan mavsumda raqiblar darvozasiga naqd 22 ta gol urgan Eldorning bozori ayni paytda juda qizigan. Avvaliga hujumchi uchun 10 million yevro so‘ragan «Bashakshehir» rahbariyati, unga bo‘lgan da’vogarlar soni ortib borayotganini ko‘rib, narxni birdaniga 15 million yevroga ko‘tarib oldi.

Muzokaralar hafta oxirida boshlanadi

Aziz Yildirim shu hafta oxirida «Istanbul Bashakshehir» xo‘jayini Gyoksel Gyumyushdag‘ bilan shaxsan uchrashib, ilk rasmiy taklifni o‘rtaga tashlaydi.

Lekin «Fenerbahche» bu yo‘lda jiddiy kurashishiga to‘g‘ri keladi. Chunki Eldor Shomurodovga Turkiyaning yana bir grandi «Trabzonspor» hamda Saudiya Arabistoni klublaridan ham juda jozibali va moliyaviy tomonlama baquvvat chorlovlar mavjud. Ko‘ramiz, hamyurtimiz yangi mavsumni qaysi grand safida boshlarkin? Navbatdagi yangiliklarni bizda kuzatib boring!

FenerbahçeEldor Shomurodovİstanbul BaşakşehirAziz YıldırımRoma
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alisher Qodirov O‘zbekiston terma jamoasi futbolchilarini keskin tanqid qildiAlisher Qodirov O‘zbekiston terma jamoasi futbolchilarini keskin tanqid qildiBugun, 09:43Yevropa skautlari Behruz Karimovni kuzatishda davom etmoqda!Yevropa skautlari Behruz Karimovni kuzatishda davom etmoqda!Bugun, 09:15Kongoliklar O‘zbekistonga qarshi o‘yinni «hayot-mamot bahsi» deb atadiKongoliklar O‘zbekistonga qarshi o‘yinni «hayot-mamot bahsi» deb atadiBugun, 09:07Anchelotti: «Braziliya endi haqiqiy jamoadek o‘ynayapti»Anchelotti: «Braziliya endi haqiqiy jamoadek o‘ynayapti»Bugun, 08:58Vinisius ketma-ket uchinchi marta eng yaxshi futbolchi bo‘ldiVinisius ketma-ket uchinchi marta eng yaxshi futbolchi bo‘ldiBugun, 08:54Marokash 3-turda Haitini mag‘lub etib guruhda 2-o‘rinni egalladi (video)Marokash 3-turda Haitini mag‘lub etib guruhda 2-o‘rinni egalladi (video)Bugun, 08:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»