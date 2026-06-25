Pley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchi

·1·Sport
Pley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchi

Futbol olamidagi eng hayajonli, asablarni titratadigan va dramalarga boy lahzalar — bu shubhasiz penaltilar seriyasidir. JCH-2026 guruh bosqichi yakunlanib, hayot-mamot o‘yinlari (pley-off) boshlanish arafasida turganda, FIFA kutilmagan va juda jiddiy yangilikni tayyorlamoqda.

Ma’lum bo‘lishicha, FIFA futbol qoidalarini belgilovchi oliy organ — Xalqaro futbol assotsiatsiyalari kengashi (IFAB) bilan penaltilar seriyasi tartibini o‘zgartirish bo‘yicha tezkor muzokaralar olib bormoqda. Eng hayratlanarlisi, ushbu o‘zgarish musobaqa allaqachon boshlanib ketganiga qaramay, aynan shu JCH-2026 pley-off bosqichidayoq kuchga kirishi mumkin!

Eskicha va yangicha tartib: Nima o‘zgaradi?

Agar siz shu paytgacha penaltilar seriyasi oldidan hakam odatda nega ikki marta tanga tashlashiga e’tibor bermagan bo‘lsangiz, quyidagi jadval orqali farqni osongina tushunib olasiz:

Hozirgi tartib (Ikkita qur’a)

FIFA taklif qilayotgan yangi tizim (Bitta qur’a)

1-tanga tashlash: Qaysi jamoa birinchi bo‘lib zarba berishini (yoki seriyani boshlab berishni) aniqlaydi.

Yagona qur’a: Tanga faqat bir marta tashlanadi. Unda g‘olib chiqqan jamoa sardori birinchi bo‘lib o‘z ustunligini tanlash huquqiga ega bo‘ladi.

2-tanga tashlash: Penaltilar seriyasi stadiondagi qaysi darvozaga tepilishini belgilaydi.

Qur’a g‘olibi yo birinchi/ikkinchi bo‘lib tepishni yoki seriya qaysi darvozada o‘tishini tanlaydi. Mag‘lub tomonga esa qolgan variant qoladi.

Nima uchun bu tizim joriy etilmoqda?

FIFA vakillarining ishonch bildirishicha, ushbu o‘zgarish penaltilar seriyasini yanada adolatli va strategik qiladi.

Amaldagi qoida bo‘yicha, ikkala qur’ada ham omadi kelgan jamoa ham o‘z muxlislari turgan darvozani, ham birinchi bo‘lib tepish imkoniyatini qo‘lga kiritib, raqibga ruhiy tomonlama juda katta bosim o‘tkazishi mumkin edi. Yangi tizimda esa qur’ada yutqazgan jamoa ham kamida bitta muhim tanlovga ega bo‘ladi.

Muhim fakt: Futbol qoidalariga rasmiy o‘zgartirish kiritish vakolati faqatgina IFAB tashkilotiga tegishli. Agar ular FIFAning ushbu tashabbusini yaqin kunlarda ma’qullashsa, JCH-2026 pley-off bahslaridanoq futbol tarixidagi yangicha qur’a tizimiga guvoh bo‘lamiz. Vaziyatni kuzatishda davom etamiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa skautlari Behruz Karimovni kuzatishda davom etmoqda!Yevropa skautlari Behruz Karimovni kuzatishda davom etmoqda!Bugun, 14:35Bugun «D», «E» va «F» guruhlarida hal qiluvchi o‘yinlar o‘tkaziladiBugun «D», «E» va «F» guruhlarida hal qiluvchi o‘yinlar o‘tkaziladiBugun, 14:34«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!Bugun, 14:34Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Bugun, 14:31Kongoliklar O‘zbekistonga qarshi o‘yinni «hayot-mamot bahsi» deb atadiKongoliklar O‘zbekistonga qarshi o‘yinni «hayot-mamot bahsi» deb atadiBugun, 14:31JCH-2026 qizimoqda: «Gol+pas» tizimida kimlar yetakchi?JCH-2026 qizimoqda: «Gol+pas» tizimida kimlar yetakchi?Bugun, 14:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi