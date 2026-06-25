Pley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchi
Futbol olamidagi eng hayajonli, asablarni titratadigan va dramalarga boy lahzalar — bu shubhasiz penaltilar seriyasidir. JCH-2026 guruh bosqichi yakunlanib, hayot-mamot o‘yinlari (pley-off) boshlanish arafasida turganda, FIFA kutilmagan va juda jiddiy yangilikni tayyorlamoqda.
Ma’lum bo‘lishicha, FIFA futbol qoidalarini belgilovchi oliy organ — Xalqaro futbol assotsiatsiyalari kengashi (IFAB) bilan penaltilar seriyasi tartibini o‘zgartirish bo‘yicha tezkor muzokaralar olib bormoqda. Eng hayratlanarlisi, ushbu o‘zgarish musobaqa allaqachon boshlanib ketganiga qaramay, aynan shu JCH-2026 pley-off bosqichidayoq kuchga kirishi mumkin!
Eskicha va yangicha tartib: Nima o‘zgaradi?
Agar siz shu paytgacha penaltilar seriyasi oldidan hakam odatda nega ikki marta tanga tashlashiga e’tibor bermagan bo‘lsangiz, quyidagi jadval orqali farqni osongina tushunib olasiz:
Hozirgi tartib (Ikkita qur’a)
FIFA taklif qilayotgan yangi tizim (Bitta qur’a)
1-tanga tashlash: Qaysi jamoa birinchi bo‘lib zarba berishini (yoki seriyani boshlab berishni) aniqlaydi.
Yagona qur’a: Tanga faqat bir marta tashlanadi. Unda g‘olib chiqqan jamoa sardori birinchi bo‘lib o‘z ustunligini tanlash huquqiga ega bo‘ladi.
2-tanga tashlash: Penaltilar seriyasi stadiondagi qaysi darvozaga tepilishini belgilaydi.
Qur’a g‘olibi yo birinchi/ikkinchi bo‘lib tepishni yoki seriya qaysi darvozada o‘tishini tanlaydi. Mag‘lub tomonga esa qolgan variant qoladi.
Nima uchun bu tizim joriy etilmoqda?
FIFA vakillarining ishonch bildirishicha, ushbu o‘zgarish penaltilar seriyasini yanada adolatli va strategik qiladi.
Amaldagi qoida bo‘yicha, ikkala qur’ada ham omadi kelgan jamoa ham o‘z muxlislari turgan darvozani, ham birinchi bo‘lib tepish imkoniyatini qo‘lga kiritib, raqibga ruhiy tomonlama juda katta bosim o‘tkazishi mumkin edi. Yangi tizimda esa qur’ada yutqazgan jamoa ham kamida bitta muhim tanlovga ega bo‘ladi.
Muhim fakt: Futbol qoidalariga rasmiy o‘zgartirish kiritish vakolati faqatgina IFAB tashkilotiga tegishli. Agar ular FIFAning ushbu tashabbusini yaqin kunlarda ma’qullashsa, JCH-2026 pley-off bahslaridanoq futbol tarixidagi yangicha qur’a tizimiga guvoh bo‘lamiz. Vaziyatni kuzatishda davom etamiz!
…