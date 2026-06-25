Real Madrid Niko Pas boʻyicha kutilmagan transfer rejasini amalga oshirmoqda
Ispaniyaning Real Madrid klubi oʻz tarbiyalanuvchisi, hozirda Italiyaning Komo jamoasida porlayotgan Niko Pas borasida noodatiy transfer strategiyasini ishlab chiqdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Madrid grandi futbolchini 9 million yevro evaziga qayta sotib olish huquqidan foydalanish niyatida. Biroq, bu harakat futbolchini tarkibda olib qolish uchun emas, balki katta foyda evaziga qayta sotish maqsadida amalga oshirilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, Real Madrid rahbariyati bugun Italiya klubi mutasaddilari bilan uchrashib, shartnomadagi maxsus bandni faollashtirishi kutilmoqda. Madridliklar 21 yoshli yarim himoyachini arzon narxda qaytarib olgach, uni darhol Komo jamoasining oʻziga 60 million yevro evaziga sotishni taklif qiladi. Bu esa transfer bozoridagi oʻziga xos moliyaviy yurish sifatida baholanmoqda.
Komo uchun qiyin tanlovItaliya klubi oʻz yetakchisini saqlab qolish uchun rekord darajadagi mablagʻ sarflashi yoki u bilan xayrlashishiga toʻgʻri keladi. Agar Komo ushbu 60 million yevrolik taklifni rad etsa, Real Madrid futbolchini boshqa xaridorlarga pullashni rejalashtirgan. Hozirda Niko Pasga Italiyaning Inter klubi hamda Angliya Premer-ligasining bir qator boy jamoalari jiddiy qiziqish bildirmoqda.
Niko Pas oʻtgan mavsumda A Seriyada haqiqiy sensatsiyaga aylandi. U chempionat doirasida 12 ta gol urib, 6 ta golli uzatmani amalga oshirdi va jamoasining tarixiy natija — kuchli toʻrtlikka kirib, Chempionlar ligasiga yoʻllanma olishida asosiy rolni oʻynadi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, u penaltisiz urilgan gollar va darvozaga yoʻllangan aniq zarbalar boʻyicha Italiya chempionatidagi barcha yarim himoyachilarni ortda qoldirgan.
Moliyaviy va sport nuqtayi nazariKomo klubi egalari — boyligi 40 milliard dollardan oshadigan Robert Budi Hartono oilasi hozirda qiyin tanlov qarshisida turibdi. Klub oʻzining debyut Chempionlar ligasi mavsumi oldidan yetakchi futbolchisini saqlab qolishni istaydi, biroq 60 million yevrolik narx jamoa budjeti uchun katta sinov boʻlishi mumkin. Fabrizio Romano xabariga koʻra, muzokaralar natijasi klubning kelgusi mavsumdagi ambitsiyalarini belgilab beradi.
Niko Pasning ajoyib oʻyinlari nafaqat klublar, balki Argentina terma jamoasi murabbiylarining ham eʼtiboridan chetda qolmadi. U allaqachon milliy terma jamoada 10 ta oʻyin oʻtkazishga ulgurdi va hozirda jahon chempionati saralash bosqichi uchun qaydnomaga kiritilgan. Real Madrid uchun bu transfer oʻz akademiyasi tarbiyalanuvchisidan maksimal darajada foyda olish imkoniyatidir, chunki futbolchi 2024-yil avgustida atigi 6 million yevro evaziga Italiyaga yoʻl olgan edi.
…