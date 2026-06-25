Real Madrid Niko Pas boʻyicha kutilmagan transfer rejasini amalga oshirmoqda

·26·Sport
Real Madrid Niko Pas boʻyicha kutilmagan transfer rejasini amalga oshirmoqda

Ispaniyaning Real Madrid klubi oʻz tarbiyalanuvchisi, hozirda Italiyaning Komo jamoasida porlayotgan Niko Pas borasida noodatiy transfer strategiyasini ishlab chiqdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Madrid grandi futbolchini 9 million yevro evaziga qayta sotib olish huquqidan foydalanish niyatida. Biroq, bu harakat futbolchini tarkibda olib qolish uchun emas, balki katta foyda evaziga qayta sotish maqsadida amalga oshirilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, Real Madrid rahbariyati bugun Italiya klubi mutasaddilari bilan uchrashib, shartnomadagi maxsus bandni faollashtirishi kutilmoqda. Madridliklar 21 yoshli yarim himoyachini arzon narxda qaytarib olgach, uni darhol Komo jamoasining oʻziga 60 million yevro evaziga sotishni taklif qiladi. Bu esa transfer bozoridagi oʻziga xos moliyaviy yurish sifatida baholanmoqda.

Komo uchun qiyin tanlov

Italiya klubi oʻz yetakchisini saqlab qolish uchun rekord darajadagi mablagʻ sarflashi yoki u bilan xayrlashishiga toʻgʻri keladi. Agar Komo ushbu 60 million yevrolik taklifni rad etsa, Real Madrid futbolchini boshqa xaridorlarga pullashni rejalashtirgan. Hozirda Niko Pasga Italiyaning Inter klubi hamda Angliya Premer-ligasining bir qator boy jamoalari jiddiy qiziqish bildirmoqda.

Niko Pas oʻtgan mavsumda A Seriyada haqiqiy sensatsiyaga aylandi. U chempionat doirasida 12 ta gol urib, 6 ta golli uzatmani amalga oshirdi va jamoasining tarixiy natija — kuchli toʻrtlikka kirib, Chempionlar ligasiga yoʻllanma olishida asosiy rolni oʻynadi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, u penaltisiz urilgan gollar va darvozaga yoʻllangan aniq zarbalar boʻyicha Italiya chempionatidagi barcha yarim himoyachilarni ortda qoldirgan.

Moliyaviy va sport nuqtayi nazari

Komo klubi egalari — boyligi 40 milliard dollardan oshadigan Robert Budi Hartono oilasi hozirda qiyin tanlov qarshisida turibdi. Klub oʻzining debyut Chempionlar ligasi mavsumi oldidan yetakchi futbolchisini saqlab qolishni istaydi, biroq 60 million yevrolik narx jamoa budjeti uchun katta sinov boʻlishi mumkin. Fabrizio Romano xabariga koʻra, muzokaralar natijasi klubning kelgusi mavsumdagi ambitsiyalarini belgilab beradi.

Niko Pasning ajoyib oʻyinlari nafaqat klublar, balki Argentina terma jamoasi murabbiylarining ham eʼtiboridan chetda qolmadi. U allaqachon milliy terma jamoada 10 ta oʻyin oʻtkazishga ulgurdi va hozirda jahon chempionati saralash bosqichi uchun qaydnomaga kiritilgan. Real Madrid uchun bu transfer oʻz akademiyasi tarbiyalanuvchisidan maksimal darajada foyda olish imkoniyatidir, chunki futbolchi 2024-yil avgustida atigi 6 million yevro evaziga Italiyaga yoʻl olgan edi.

Real MadridKomoNiko PasTransferA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Antonio Conte yana Italiya terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaAntonio Conte yana Italiya terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaBugun, 17:53Chelsi kutilmagan yurish qildi: Londonliklar Inter nishonidagi himoyachini 55 million yevroga sotib olmoqdaChelsi kutilmagan yurish qildi: Londonliklar Inter nishonidagi himoyachini 55 million yevroga sotib olmoqdaBugun, 17:52Portugaliyalik agent Ronaldu haqida: «O‘zbekistondan keyin haqiqiy sinov boshlanadi»Portugaliyalik agent Ronaldu haqida: «O‘zbekistondan keyin haqiqiy sinov boshlanadi»Bugun, 17:52Pley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiPley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiBugun, 17:45Neymar JCH-2026dagi debyutidan so‘ng ko‘z yoshlarini tiya olmadi...Neymar JCH-2026dagi debyutidan so‘ng ko‘z yoshlarini tiya olmadi...Bugun, 17:44Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Bugun, 17:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi