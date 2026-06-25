Buyuk Britaniyada yoqilgʻi narxi nega Yevropaning boshqa davlatlaridan qimmat?

·0·Avto
Buyuk Britaniyada yoqilgʻi narxi nega Yevropaning boshqa davlatlaridan qimmat?

Buyuk Britaniyadagi avtomobil egalari bugungi kunda Yevropaning koʻplab boshqa mamlakatlariga qaraganda yoqilgʻi uchun sezilarli darajada koʻproq mablagʻ sarflashga majbur boʻlmoqda. RAC tashkiloti maʼlumotlariga koʻra, ayni paytda Britaniyada bir litr benzin oʻrtacha 156 pensni tashkil etmoqda, vaholanki bu koʻrsatkich Kiprda 136 pens, Ispaniyada 130 pens va Maltada bor-yoʻgʻi 116 pensga tengdir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ushbu farq oddiy haydovchilar hamyoniga jiddiy zarba bermoqda. Masalan, oddiy oilaviy avtomobilning 55 litrlik bakini benzin bilan toʻldirish britaniyaliklar uchun qariyb 87 funt sterlingga, dizel yoqilgʻisi bilan esa 100 funt sterlingdan qimmatga tushmoqda. Sharqiy Yevropada, xususan Polshada haydovchilar bir litr benzin uchun 122 pens, Bolgariyada esa 131 pens toʻlayotgan bir paytda, Britaniyadagi narxlar oʻrtasidagi tafovut koʻplab savollarni keltirib chiqarmoqda.

Soliq siyosati va narxlarning shakllanishi

Ekspertlarning taʼkidlashicha, barcha Yevropa davlatlari xom neftni jahon bozoridan deyarli bir xil narxda sotib oladi va oʻxshash geosiyosiy muammolarga duch keladi. Shunday ekan, narxlardagi bunday katta farqning asosiy sababi davlat soliq siyosatiga borib taqaladi. AA mutaxassisi Luke Bosdetning tushuntirishicha, ayrim davlatlar asosiy soliq yukini avtomobilga egalik qilishga (yillik yigʻimlar) qaratsa, boshqalari uni bevosita yoqilgʻi isteʼmoliga, yaʼni aksiz soligʻiga yuklaydi.

Hozirgi vaqtda Britaniyada sotilayotgan har bir litr benzin narxining 79 pensi, yaʼni yarmidan koʻpi toʻgʻridan-toʻgʻri davlat gʻazinasiga soliq va QQS (Qoʻshilgan qiymat soligʻi) koʻrinishida tushadi. Taqqoslash uchun, Ispaniyada yoqilgʻining oʻzi va sotuvchi marjasi Britaniya bilan bir xil (taxminan 76 pens) boʻlsa-da, u yerdagi soliq yuki 79 pens emas, balki 53 pensni tashkil qiladi. Aynan shu 26 penslik farq yakuniy narxda oʻz aksini topmoqda.

Ijtimoiy himoya va davlat nazorati

Janubiy va Sharqiy Yevropa mamlakatlarida, jumladan Polsha va Bolgariyada yoqilgʻi narxining arzonligi faqat soliqlar bilan emas, balki hukumatning ijtimoiy siyosati bilan ham bogʻliq. RAC Foundation direktori Steve Goodingning soʻzlariga koʻra, aholi daromadlari nisbatan past boʻlgan mamlakatlarda davlat yoqilgʻi narxini sunʼiy ravishda ushlab turish uchun subsidiyalar ajratadi yoki davlat tasarrufidagi neftni qayta ishlash zavodlari orqali narxlarni nazorat qiladi.

Qiziqarli jihati shundaki, Britaniya haydovchilari oʻzlarini eng koʻp soliq toʻlayotgan qatlam deb hisoblasa-da, Yevropada vaziyat bundan ham ogʻirroq boʻlgan hududlar mavjud. Masalan, Niderlandiyada bir litr benzin narxi 193 pensga yetgan boʻlsa, dizel 182 pensdan sotilmoqda. Fiskal tadqiqotlar instituti (IFS) iqtisodchisi Stuart Adamning qayd etishicha, Britaniya hozirda narxlar boʻyicha Yevropada oʻrta pogʻonalarni egallab turibdi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, yoqilgʻi narxining shakllanishi faqatgina jahon bozoridagi neft narxiga emas, balki har bir mamlakatning ichki iqtisodiy strategiyasiga bogʻliq. Oʻzbekiston sharoitida ham yoqilgʻi narxlari liberallashuvi va soliq stavkalarining oʻzgarishi xalqaro tajribaga tayanadi, biroq Britaniya misoli shuni koʻrsatadiki, soliq yuki kamaymaguncha narxlar pasayishi qiyin kechadi.

AvtomobilYoqilgʻiIqtisodiyotYevropaBenzin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elektromobillar inqilobi: Yarim qattiq va qattiq holatdagi akkumulyatorlar farqi nimada?Elektromobillar inqilobi: Yarim qattiq va qattiq holatdagi akkumulyatorlar farqi nimada?Bugun, 16:55JCB vodorodli avtomobillar oʻrtasida jahon rekordinioʻrnatishga tayyorlanmoqdaJCB vodorodli avtomobillar oʻrtasida jahon rekordinioʻrnatishga tayyorlanmoqdaBugun, 15:58O‘zbekistonda elektromobillar soni jadal o‘sishda davom etmoqdaO‘zbekistonda elektromobillar soni jadal o‘sishda davom etmoqdaBugun, 15:51Issiq havo va elektromobillar: Renault 4 misolida batareya samaradorligi tahliliIssiq havo va elektromobillar: Renault 4 misolida batareya samaradorligi tahliliBugun, 14:58Vauxhall brendi saqlab qolinadi: Stellantis britancha modellarga koʻproq erkinlik beradiVauxhall brendi saqlab qolinadi: Stellantis britancha modellarga koʻproq erkinlik beradiBugun, 12:54BMW M3 Touring yangi davrga qadam qoʻymoqda: Neue Klasse oilasida universal saqlab qolinadiBMW M3 Touring yangi davrga qadam qoʻymoqda: Neue Klasse oilasida universal saqlab qolinadiBugun, 10:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi