Besh yoshli bola tufayli 15 ga yaqin iPhone kuyib ketdi

·0·Dunyo
Besh yoshli bola tufayli 15 ga yaqin iPhone kuyib ketdi

Xitoyning Shenchjen shahrida besh yoshli bola tasodifan yong‘in chiqarib, o‘nlab mobil telefonlarni yoqib yubordi. Bu haqda South China Morning Post xabar qildi.

Ma’lum bo‘lishicha, bolaning otasi Peng mobil telefonlar do‘konini boshqaradi va sotuvdagi ayrim qurilmalarni uyida saqlardi. Hodisa bola nosoz uzaytirgichdan chiqayotgan uchqunlarni ko‘rib, ular bilan sochiqni yoqishga uringanidan keyin sodir bo‘lgan.

Natijada olov tez tarqalib, qariyb 30 ta telefonni yo‘q qilgan. Ularning yarmidan ko‘pi iPhone smartfonlari bo‘lib, jami zarar 200 ming yuandan (taxminan 29,5 ming dollar) oshgan.

Pengning aytishicha, u hodisa vaqtida uxlab yotgan bo‘lgan. Tutun hididan uyg‘onib, yong‘inni o‘chirishga muvaffaq bo‘lgan, ammo ustaxona va mehmonxonaning bir qismiga jiddiy zarar yetgan.

Quvonarlisi, bolaga jarohat yetmagan. Ota hodisadan keyin o‘g‘liga o‘t bilan o‘ynashish xavfli ekanini tushuntirgan va kelajakda bunday holat takrorlanmasligiga umid bildirgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qo‘ylarni bo‘ridan asraydigan tikanli kostyum bahslarga sabab bo‘lmoqda!Qo‘ylarni bo‘ridan asraydigan tikanli kostyum bahslarga sabab bo‘lmoqda!Bugun, 16:35Ebola epidemiyasi boshlanganidan beri Afrikadan tashqaridagi ilk kasallanish holati qayd etildiEbola epidemiyasi boshlanganidan beri Afrikadan tashqaridagi ilk kasallanish holati qayd etildiBugun, 16:04London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldiLondon osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldiBugun, 16:00Kuzatuv kamerasi noodatiy o‘g‘irlikni tasvirga oldiKuzatuv kamerasi noodatiy o‘g‘irlikni tasvirga oldiBugun, 14:26Rossiyada migrantlar pul o‘tkazmalariga 3 foizlik komissiya taklif qilindiRossiyada migrantlar pul o‘tkazmalariga 3 foizlik komissiya taklif qilindiBugun, 14:10Miyadagi “yovuzlik”ni aniqlash mumkinmi? Suddagi bahsli ishMiyadagi “yovuzlik”ni aniqlash mumkinmi? Suddagi bahsli ishBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda