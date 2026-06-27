Luis Suarez dunyoning eng yaxshi hujumchisini tanladi: Nega u Erling Xolanddan koʻra Harry Kaneni afzal koʻradi?
Futbol olamining afsonaviy hujumchilaridan biri, oʻz vaqtida Barselona va Liverpul safida porlagan Luis Suarez zamonamizning eng kuchli markaziy hujumchilari haqida oʻz fikrlarini bildirdi. Urugvaylik yulduz bugungi kunda toʻpurarlik poygasida yetakchilik qilayotgan Erling Xoland va Harry Kane oʻrtasidagi farqlarga toʻxtalib, oʻz tanlovini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundo Deportivo nashriga bergan intervyusida Luis Suarez Angliya terma jamoasi sardori Harry Kaneni Manchester Siti yulduzi Erling Xolanddan yuqoriroq baholashini taʼkidladi. Suarezning fikricha, garchi har ikki futbolchi ham fenomenal darajada boʻlsa-da, ularning oʻyin uslubi va jamoaga taʼsiri turlicha.
Taktik intellekt va jamoaviy oʻyinSuarezning soʻzlariga koʻra, Harry Kane maydonni koʻrish qobiliyati va jamoadoshlari bilan bogʻlamlar hosil qilish borasida tengsizdir. "Menda ikki yoki uchta sevimli hujumchi bor. Haaland jarima maydonchasi ichida oʻta xavfli 'toʻqqizlik', lekin jamoa u uchun oʻynashi kerak. Men esa Harry Kaneni afzal koʻraman. U jamoaning qolgan aʼzolari bilan ancha yaxshi bogʻlanadi", — deydi urugvaylik hujumchi.
Luis Suarez Kanening oʻyinni oʻqish qobiliyatini alohida eʼtirof etdi. Uning taʼkidlashicha, Kane nafaqat gol uradi, balki jamoadoshlarining harakatlarini oldindan sezib, ularga boʻsh hududlar yaratib beradi. "U oʻyinni boshqacha tushunadi. Uning harakatlari jamoadoshlarining qarshi harakatlariga asoslangan. Menga futbolning mana shunday mayda detallari juda yoqadi", — deya qoʻshimcha qildi u.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Suarez oʻzining vatandoshi Darwin Nunez haqida ham toʻxtalib oʻtgan. Liverpulni tark etib, Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubiga yoʻl olgan Nunez haqida gapirar ekan, afsonaviy hujumchi yosh futbolchiga psixologik maslahatlar berdi. Suarezning fikricha, Nunez avvalo oʻz mentalitetini kuchaytirishi lozim.
"Darwinning sifatlari ajoyib. U kuchli, tezkor va katta quvvatga ega. Agar u oʻz ustida ishlashda davom etsa va ruhan kuchli boʻlsa, u men yoqtirgan eng yuqori darajadagi hujumchiga aylanishi mumkin. Unda hali oʻsish uchun joy va vaqt yetarli", — deydi Luis Suarez oʻz intervyusida.
Ushbu tahlillar shuni koʻrsatadiki, zamonaviy futbolda nafaqat urilgan gollar soni, balki futbolchining umumiy oʻyin tizimidagi oʻrni ham mutaxassislar tomonidan yuqori baholanmoqda. Suarez kabi tajribali hujumchining eʼtirofi Harry Kanening universal futbolchi ekanligini yana bir bor isbotlaydi.
…