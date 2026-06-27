Luis Suarez dunyoning eng yaxshi hujumchisini tanladi: Nega u Erling Xolanddan koʻra Harry Kaneni afzal koʻradi?

·26·Sport
Luis Suarez dunyoning eng yaxshi hujumchisini tanladi: Nega u Erling Xolanddan koʻra Harry Kaneni afzal koʻradi?

Futbol olamining afsonaviy hujumchilaridan biri, oʻz vaqtida Barselona va Liverpul safida porlagan Luis Suarez zamonamizning eng kuchli markaziy hujumchilari haqida oʻz fikrlarini bildirdi. Urugvaylik yulduz bugungi kunda toʻpurarlik poygasida yetakchilik qilayotgan Erling Xoland va Harry Kane oʻrtasidagi farqlarga toʻxtalib, oʻz tanlovini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundo Deportivo nashriga bergan intervyusida Luis Suarez Angliya terma jamoasi sardori Harry Kaneni Manchester Siti yulduzi Erling Xolanddan yuqoriroq baholashini taʼkidladi. Suarezning fikricha, garchi har ikki futbolchi ham fenomenal darajada boʻlsa-da, ularning oʻyin uslubi va jamoaga taʼsiri turlicha.

Taktik intellekt va jamoaviy oʻyin

Suarezning soʻzlariga koʻra, Harry Kane maydonni koʻrish qobiliyati va jamoadoshlari bilan bogʻlamlar hosil qilish borasida tengsizdir. "Menda ikki yoki uchta sevimli hujumchi bor. Haaland jarima maydonchasi ichida oʻta xavfli 'toʻqqizlik', lekin jamoa u uchun oʻynashi kerak. Men esa Harry Kaneni afzal koʻraman. U jamoaning qolgan aʼzolari bilan ancha yaxshi bogʻlanadi", — deydi urugvaylik hujumchi.

Luis Suarez Kanening oʻyinni oʻqish qobiliyatini alohida eʼtirof etdi. Uning taʼkidlashicha, Kane nafaqat gol uradi, balki jamoadoshlarining harakatlarini oldindan sezib, ularga boʻsh hududlar yaratib beradi. "U oʻyinni boshqacha tushunadi. Uning harakatlari jamoadoshlarining qarshi harakatlariga asoslangan. Menga futbolning mana shunday mayda detallari juda yoqadi", — deya qoʻshimcha qildi u.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Suarez oʻzining vatandoshi Darwin Nunez haqida ham toʻxtalib oʻtgan. Liverpulni tark etib, Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubiga yoʻl olgan Nunez haqida gapirar ekan, afsonaviy hujumchi yosh futbolchiga psixologik maslahatlar berdi. Suarezning fikricha, Nunez avvalo oʻz mentalitetini kuchaytirishi lozim.

"Darwinning sifatlari ajoyib. U kuchli, tezkor va katta quvvatga ega. Agar u oʻz ustida ishlashda davom etsa va ruhan kuchli boʻlsa, u men yoqtirgan eng yuqori darajadagi hujumchiga aylanishi mumkin. Unda hali oʻsish uchun joy va vaqt yetarli", — deydi Luis Suarez oʻz intervyusida.

Ushbu tahlillar shuni koʻrsatadiki, zamonaviy futbolda nafaqat urilgan gollar soni, balki futbolchining umumiy oʻyin tizimidagi oʻrni ham mutaxassislar tomonidan yuqori baholanmoqda. Suarez kabi tajribali hujumchining eʼtirofi Harry Kanening universal futbolchi ekanligini yana bir bor isbotlaydi.

Luis SuarezHarry KaneErling HaalandFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nico Paz Como safida qoladi: Real Madrid bilan 60 million yevrolik kelishuvga erishildiNico Paz Como safida qoladi: Real Madrid bilan 60 million yevrolik kelishuvga erishildiBugun, 12:53Julian Nagelsmann Jamal Musiala va Florian Virtsga ishonch bildirishda davom etadiJulian Nagelsmann Jamal Musiala va Florian Virtsga ishonch bildirishda davom etadiBugun, 12:39JCH-2026da gollar shousi: To‘purarlar poygasida oxirgi vaziyat qanday?JCH-2026da gollar shousi: To‘purarlar poygasida oxirgi vaziyat qanday?Bugun, 12:19Argentina terma jamoasida «Messi-bogʻliqlik»: Chempionlar faqat Leoga tayanishi xavflimiArgentina terma jamoasida «Messi-bogʻliqlik»: Chempionlar faqat Leoga tayanishi xavflimiBugun, 12:16JCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingJCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingBugun, 11:19Muhammad Saloh Eronga qarshi o‘yinda jarohat oldiMuhammad Saloh Eronga qarshi o‘yinda jarohat oldiBugun, 11:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi