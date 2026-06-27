O‘zbekiston va Kongo bahsi oldidan Kannavaro rejalarini aytdi

·91·Sport
O‘zbekiston va Kongo bahsi oldidan Kannavaro rejalarini aytdi

O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro va jamoa sardori Eldor Shomurodov Kongoga qarshi jahon chempionati guruh bosqichining hal qiluvchi uchrashuvi oldidan matbuot anjumanida ishtirok etdi.

Kannavaro raqib jismoniy jihatdan yaxshi tayyorlanganini aytdi. Shu bilan birga, O‘zbekiston terma jamoasi natija uchun kurashishga tayyor ekanini va maydonga g‘alaba maqsadida chiqishini bildirdi.

Bosh murabbiy jahon chempionatida ishtirok etish futbolchilar uchun katta tajriba maktabi ekanini qayd etdi. Uning fikricha, o‘yinchilar ortiqcha bosimsiz, xotirjam va o‘z imkoniyatlariga ishongan holda harakat qilishi kerak.

Kannavaro ikkinchi uchrashuvda darvozabon almashtirilganiga ham izoh berdi. U bu qaror murabbiylar shtabidagi barcha futbolchilarga imkoniyat berish istagi bilan bog‘liq bo‘lganini aytdi.

Murabbiy O‘zbekistonning jahon chempionatiga chiqishini mamlakatda bolalar futbol akademiyalari bosqichma-bosqich rivojlantirilgani bilan izohladi.

Eldor Shomurodov esa musobaqadagi birinchi goldan keyin endi asosiy maqsad birinchi g‘alabani qo‘lga kiritish ekanini ta’kidladi. Sardor hujumga intilish himoyani unutib qo‘yish degani emasligini aytdi.

«Gol urishga harakat qilish himoyani unutish mumkin degani emas. Intizomli o‘yin muhim», dedi Eldor Shomurodov.

KongoFabio KannavaroEldor ShomurodovJahon chempionatiMilliy terma jamoa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanov qancha daromad qilishi ma’lum bo‘ldiAbduqodir Husanov qancha daromad qilishi ma’lum bo‘ldiBugun, 16:30Rudi Garcia Belgiya terma jamoasi faxriylariga qaratilgan tanqidlarni keskin rad etdiRudi Garcia Belgiya terma jamoasi faxriylariga qaratilgan tanqidlarni keskin rad etdiBugun, 16:16«Bu Jahon chempionati emas, falokat!» — Mehdi Torimiy FIFAga tashlandi«Bu Jahon chempionati emas, falokat!» — Mehdi Torimiy FIFAga tashlandiBugun, 15:06Manchester Yunayted aʼzosi Manuel Ugarte ogʻir jarohat oldi: Urugvaylik yulduz uzoq muddatga safdan chiqishi mumkinManchester Yunayted aʼzosi Manuel Ugarte ogʻir jarohat oldi: Urugvaylik yulduz uzoq muddatga safdan chiqishi mumkinBugun, 14:52JCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingJCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingBugun, 14:48Frenki de Yong: «Messi — tarixdagi eng yaxshi futbolchi»Frenki de Yong: «Messi — tarixdagi eng yaxshi futbolchi»Bugun, 14:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi