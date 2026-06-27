«Bu Jahon chempionati emas, falokat!» — Mehdi Torimiy FIFAga tashlandi

·100·Sport
«Bu Jahon chempionati emas, falokat!» — Mehdi Torimiy FIFAga tashlandi

Okean ortida o‘tayotgan JCH-2026 yashil maydonlarida nafaqat gollar va shiddatli bahslar, balki yirik mojarolar ham boshlanib ketdi. Sietl shahrida Misr terma jamoasi bilan 1:1 hisobidagi durang Eron milliy jamoasiga pley-off umidlarini saqlab qolish imkonini bergan bo‘lsa-da, o‘yindan so‘ng jamoa sardori Mehdi Torimiyning portlashi turnirdagi jiddiy kamchiliklarni yuzaga chiqardi.

Mashhur Daily Mail nashrining xabar berishicha, eronlik hujumchi mundialdagi dahshatli logistika (safar va joylashish) muammolari va tashkilotchilarning sovuqqonligi tufayli tashkiliy qo‘mita va FIFA rahbariyatini ayovsiz tanqid qildi.

Mehdi Torimiyning alamli iqtibosi:

«Biz bu haqda avval boshidanoq shikoyat qilyapmiz. Bu falokat, Jahon chempionati emas. Chinakam falokat! Biz professional musobaqadagi professional o‘yinchilarmiz, bu noto‘g‘ri, bu adolatsizlik.

Agar FIFA buni adolatli deb hisoblasa — ularga yaxshi. Kim bizga yordam berishni istaydi? Hech kim yordam bermaydi. Hech kim! Bizning muammolarimiz uchun kim javobgar bo‘lishi kerak? FIFAmi? Bilmayman. AQSHmi? Bilmayman — menga biror bir ism ayting.

Janni Infantino birinchi o‘yindan keyin kiyinish xonamizga kelib, barcha muammolarni hal qilishini aytgandi, ammo FIFA amalda hech narsa qilgani yo‘q!»

Eronning pley-offdagi imkoniyatlari qanday?

Maydondagi vaziyatga qaytadigan bo‘lsak, forslarning taqdiri hali uzil-kesil hal bo‘lgani yo‘q. Jamoa hozirda kutish rejimiga o‘tgan:

  • Joriy holat: Eron guruh bosqichini 3 ochko bilan yakunladi va o‘z guruhida uchinchi o‘rinni egalladi.

  • Vazifa: Endilikda ular 1/16 final (pley-off) yo‘llanmasini qo‘lga kiritish uchun uchinchi o‘rinni egallagan eng yaxshi 8 ta jamoa qatoriga kirishlari kerak.

  • Keyingi qadam: Jamoa a’zolari o‘z mehmonxonalarida qolgan guruhlardagi bahslar qanday yakunlanishini diqqat bilan kuzatishmoqda.

Uchta yirik davlat (AQSH, Kanada va Meksika) mezbonlik qilayotgan ushbu Jahon chempionatida jamoalarning bir shahardan ikkinchisiga uchib yurishi haqiqatan ham ko‘plab futbolchilarning toqatini toq qilmoqda. Sizningcha, Torimiyning e’tirozlari o‘rinlimi yoki bu shunchaki hissiyotlarmi?

Mehdi TaremiFIFAGianni InfantinoAQSHDaily Mail
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston va Kongo bahsi oldidan Kannavaro rejalarini aytdiO‘zbekiston va Kongo bahsi oldidan Kannavaro rejalarini aytdiBugun, 15:30Manchester Yunayted aʼzosi Manuel Ugarte ogʻir jarohat oldi: Urugvaylik yulduz uzoq muddatga safdan chiqishi mumkinManchester Yunayted aʼzosi Manuel Ugarte ogʻir jarohat oldi: Urugvaylik yulduz uzoq muddatga safdan chiqishi mumkinBugun, 14:52JCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingJCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingBugun, 14:48Frenki de Yong: «Messi — tarixdagi eng yaxshi futbolchi»Frenki de Yong: «Messi — tarixdagi eng yaxshi futbolchi»Bugun, 14:47Issiq janglar boshlanyapti: Pley-offning dahshatli juftliklari aniq bo‘ldiIssiq janglar boshlanyapti: Pley-offning dahshatli juftliklari aniq bo‘ldiBugun, 14:38Shamil Gazizov: «O‘zbekistonning vazifasi qiyin, ammo g‘alaba tilayman»Shamil Gazizov: «O‘zbekistonning vazifasi qiyin, ammo g‘alaba tilayman»Bugun, 14:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi