«Bu Jahon chempionati emas, falokat!» — Mehdi Torimiy FIFAga tashlandi
Okean ortida o‘tayotgan JCH-2026 yashil maydonlarida nafaqat gollar va shiddatli bahslar, balki yirik mojarolar ham boshlanib ketdi. Sietl shahrida Misr terma jamoasi bilan 1:1 hisobidagi durang Eron milliy jamoasiga pley-off umidlarini saqlab qolish imkonini bergan bo‘lsa-da, o‘yindan so‘ng jamoa sardori Mehdi Torimiyning portlashi turnirdagi jiddiy kamchiliklarni yuzaga chiqardi.
Mashhur Daily Mail nashrining xabar berishicha, eronlik hujumchi mundialdagi dahshatli logistika (safar va joylashish) muammolari va tashkilotchilarning sovuqqonligi tufayli tashkiliy qo‘mita va FIFA rahbariyatini ayovsiz tanqid qildi.
Mehdi Torimiyning alamli iqtibosi:
«Biz bu haqda avval boshidanoq shikoyat qilyapmiz. Bu falokat, Jahon chempionati emas. Chinakam falokat! Biz professional musobaqadagi professional o‘yinchilarmiz, bu noto‘g‘ri, bu adolatsizlik.
Agar FIFA buni adolatli deb hisoblasa — ularga yaxshi. Kim bizga yordam berishni istaydi? Hech kim yordam bermaydi. Hech kim! Bizning muammolarimiz uchun kim javobgar bo‘lishi kerak? FIFAmi? Bilmayman. AQSHmi? Bilmayman — menga biror bir ism ayting.
Janni Infantino birinchi o‘yindan keyin kiyinish xonamizga kelib, barcha muammolarni hal qilishini aytgandi, ammo FIFA amalda hech narsa qilgani yo‘q!»
Eronning pley-offdagi imkoniyatlari qanday?
Maydondagi vaziyatga qaytadigan bo‘lsak, forslarning taqdiri hali uzil-kesil hal bo‘lgani yo‘q. Jamoa hozirda kutish rejimiga o‘tgan:
Joriy holat: Eron guruh bosqichini 3 ochko bilan yakunladi va o‘z guruhida uchinchi o‘rinni egalladi.
Vazifa: Endilikda ular 1/16 final (pley-off) yo‘llanmasini qo‘lga kiritish uchun uchinchi o‘rinni egallagan eng yaxshi 8 ta jamoa qatoriga kirishlari kerak.
Keyingi qadam: Jamoa a’zolari o‘z mehmonxonalarida qolgan guruhlardagi bahslar qanday yakunlanishini diqqat bilan kuzatishmoqda.
Uchta yirik davlat (AQSH, Kanada va Meksika) mezbonlik qilayotgan ushbu Jahon chempionatida jamoalarning bir shahardan ikkinchisiga uchib yurishi haqiqatan ham ko‘plab futbolchilarning toqatini toq qilmoqda. Sizningcha, Torimiyning e’tirozlari o‘rinlimi yoki bu shunchaki hissiyotlarmi?
…