Ra’no Yarasheva: “Oilaga tayyor bo‘lmagan qiz 29 yoshda ham tayyor bo‘lmaydi” (video)

·0·Madaniyat
Ra’no Yarasheva: “Oilaga tayyor bo‘lmagan qiz 29 yoshda ham tayyor bo‘lmaydi” (video)

Aktrisa Ra’no Yarasheva “Mening oshxonam” dasturida mehmon bo‘lib, 17 yoshida turmush qurgani hamda oilaviy hayot haqidagi qarashlari bilan o‘rtoqlashdi.

Suhbat davomida boshlovchi aktrisadan: “17 yoshda turmush qurish juda erta emasmi? O‘sha paytda uy-ro‘zg‘or va oilaviy hayotga tayyor bo‘lganmisiz?” deya so‘radi.

Ra’no Yarashevaning aytishicha, oilaviy hayotga tayyorgarlik faqat yosh bilan belgilanmaydi.

“Bilasizmi, oilaga tayyor bo‘lmagan qiz 29 yoshga kirsa ham tayyor bo‘lmaydi. Lekin bu bilan men 17 yoshda turmushga chiqish kerak, demoqchi emasman. Biz Samarqandning Kattaqo‘rg‘onidanmiz. Ota-onamiz hurmatli insonlar bo‘lgani uchun sovchilarimiz ko‘p bo‘lardi. Men ham, singillarim ham 17–18 yoshimizda turmushga chiqqanmiz. Keyinchalik o‘qishni davom ettirib, oliy ta’limni tamomlaganmiz”, — dedi aktrisa.

Shuningdek, u turmushga chiqqan paytda ro‘zg‘or ishlarini mukammal bilmaganini ham yashirmadi.

“To‘g‘risi, men unchalik ro‘zg‘orga tayyor emasdim, lekin gapga usta edim. Tushgan xonadonimdagilar juda yaxshi insonlar edi. Qaynonam ham mehribon va pazanda ayol bo‘lgan. Yonlarida yordam berib tursam ham xursand bo‘lardilar. Non yopganlarida xamir qorib berardim”, — deya xotiralarini bo‘lishdi aktrisa.

Mazkur video ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinib, foydalanuvchilar aktrisaning fikrlariga turlicha munosabat bildirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ra’no Yarasheva shov-shuvga sabab bo‘lgan gaplariga izoh berdi (video)Ra’no Yarasheva shov-shuvga sabab bo‘lgan gaplariga izoh berdi (video)Bugun, 15:57Los-Anjelesda 360 darajali “Garri Potter” kinoteatri ish boshladiLos-Anjelesda 360 darajali “Garri Potter” kinoteatri ish boshladiBugun, 15:24Rayhondan kutilmagan e’tirof: Yulduz Usmonova haqidagi fikrlari tarmoqlarda barchani qiziqishini uyg‘otdiRayhondan kutilmagan e’tirof: Yulduz Usmonova haqidagi fikrlari tarmoqlarda barchani qiziqishini uyg‘otdiBugun, 13:01Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdiMadaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdiBugun, 03:56Kun fotosi: O‘zbekistonning yosh shaxmatchilari futbolchilarimizni AQSHda qo‘llab-quvvatladiKun fotosi: O‘zbekistonning yosh shaxmatchilari futbolchilarimizni AQSHda qo‘llab-quvvatladiBugun, 03:44San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshdaSan’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshdaBugun, 03:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...