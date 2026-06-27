Rudi Garcia Belgiya terma jamoasi faxriylariga qaratilgan tanqidlarni keskin rad etdi
Belgiya terma jamoasi bosh murabbiyi Rudi Garcia Jahon chempionati guruh bosqichidagi muvaffaqiyatli yurishdan soʻng, jamoaning tajribali futbolchilariga nisbatan bildirilayotgan tanqidlarga munosabat bildirdi. Yangi Zelandiya ustidan qozonilgan yirik 5:1 hisobidagi gʻalaba nafaqat guruh peshqadamligini taʼminladi, balki Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku va Leandro Trossard kabi yulduzlarning hali ham yuqori saviyada ekanini isbotladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyindan keyingi matbuot anjumanida Garcia oʻzining yetakchi oʻyinchilarini himoya qilib, ularni yoshi oʻtgan deb hisoblovchilarni tanqid qildi. Murabbiyning fikricha, jamoaning asosiy oʻzagini tashkil etuvchi futbolchilarning mahorati va tajribasi Belgiya uchun zaiflik emas, balki eng katta ustunlikdir. HLN nashri xabariga koʻra, mutaxassis ushbu futbolchilarni «faxriylar» deb atashni hurmatsizlik deb baholagan.
Tajriba va mahoratning gʻalabasiUchrashuv davomida Kevin De Bruyne va Romelu Lukaku hujum chizigʻida ajoyib tandem hosil qilib, raqib himoyasini parchalab tashlashdi. De Bruyne bitta gol va bitta golli uzatmani amalga oshirgan boʻlsa, Lukaku ham oʻz hisobiga gol yozdirib qoʻydi. Arsenal hujumchisi Leandro Trossard esa dubl qayd etib, oʻyinning eng yaxshi ishtirokchilaridan biriga aylandi.
«Toʻrt nafar yetakchimni faxriylar deb atashlariga chiday olmayman. Bu juda xunuk va dahshatli holat. Agar mamlakatda shunday saviyadagi oʻyinchilar boʻlsa, ularni qoʻllab-quvvatlash kerak. Ular bugun maydonda barcha savollarga javob berishdi. Mana, Belgiyaning «qariyalari» nimalarga qodir ekanini koʻrib qoʻying», — deya taʼkidladi Rudi Garcia.
Murabbiy, shuningdek, Leandro Trossardning jamoaviy oʻyindagi intizomi va taktik ahamiyatini alohida qayd etdi. Garciaga koʻra, tashqi dunyo Trossardning terma jamoa uchun qilayotgan mehnatini yetarlicha qadrlamaydi, biroq futbolchi oʻz oʻyini bilan buni isbotlashda davom etmoqda. Thibaut Courtois kabi darvozabonning borligi ham jamoa ishonchini oshirayotgani aytib oʻtildi.
Keyingi bosqich va maqsadlarGarchi Belgiya guruhda birinchi oʻrinni naqd qilgan boʻlsa-da, Rudi Garcia xotirjamlikka berilmaslikka chaqirdi. Toʻrtta toʻp farqi bilan gʻalaba qozonish muhim boʻlsa-da, bu faqatgina birinchi vazifaning bajarilishi ekanini qayd etdi. Murabbiy Fransiya matbuotida ham uning jamoasi haqida salbiy fikrlar yurganini, ammo bu unga qoʻshimcha motivatsiya bermasligini aytdi.
Belgiya terma jamoasining ushbu gʻalabasi pley-off bosqichi oldidan jamoa ichidagi muhitni yanada mustahkamladi. Endilikda «qizil iblislar» turnirning hal qiluvchi pallalarida oʻzlarining tajribali tarkibi bilan uzoqroqqa borishni maqsad qilgan. Garcia oʻz futbolchilariga toʻliq ishonishini va ular faqat maydonda javob qaytarishini yana bir bor uqtirdi.
…