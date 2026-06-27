Rudi Garcia Belgiya terma jamoasi faxriylariga qaratilgan tanqidlarni keskin rad etdi

·0·Sport
Rudi Garcia Belgiya terma jamoasi faxriylariga qaratilgan tanqidlarni keskin rad etdi

Belgiya terma jamoasi bosh murabbiyi Rudi Garcia Jahon chempionati guruh bosqichidagi muvaffaqiyatli yurishdan soʻng, jamoaning tajribali futbolchilariga nisbatan bildirilayotgan tanqidlarga munosabat bildirdi. Yangi Zelandiya ustidan qozonilgan yirik 5:1 hisobidagi gʻalaba nafaqat guruh peshqadamligini taʼminladi, balki Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku va Leandro Trossard kabi yulduzlarning hali ham yuqori saviyada ekanini isbotladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyindan keyingi matbuot anjumanida Garcia oʻzining yetakchi oʻyinchilarini himoya qilib, ularni yoshi oʻtgan deb hisoblovchilarni tanqid qildi. Murabbiyning fikricha, jamoaning asosiy oʻzagini tashkil etuvchi futbolchilarning mahorati va tajribasi Belgiya uchun zaiflik emas, balki eng katta ustunlikdir. HLN nashri xabariga koʻra, mutaxassis ushbu futbolchilarni «faxriylar» deb atashni hurmatsizlik deb baholagan.

Tajriba va mahoratning gʻalabasi

Uchrashuv davomida Kevin De Bruyne va Romelu Lukaku hujum chizigʻida ajoyib tandem hosil qilib, raqib himoyasini parchalab tashlashdi. De Bruyne bitta gol va bitta golli uzatmani amalga oshirgan boʻlsa, Lukaku ham oʻz hisobiga gol yozdirib qoʻydi. Arsenal hujumchisi Leandro Trossard esa dubl qayd etib, oʻyinning eng yaxshi ishtirokchilaridan biriga aylandi.

«Toʻrt nafar yetakchimni faxriylar deb atashlariga chiday olmayman. Bu juda xunuk va dahshatli holat. Agar mamlakatda shunday saviyadagi oʻyinchilar boʻlsa, ularni qoʻllab-quvvatlash kerak. Ular bugun maydonda barcha savollarga javob berishdi. Mana, Belgiyaning «qariyalari» nimalarga qodir ekanini koʻrib qoʻying», — deya taʼkidladi Rudi Garcia.

Murabbiy, shuningdek, Leandro Trossardning jamoaviy oʻyindagi intizomi va taktik ahamiyatini alohida qayd etdi. Garciaga koʻra, tashqi dunyo Trossardning terma jamoa uchun qilayotgan mehnatini yetarlicha qadrlamaydi, biroq futbolchi oʻz oʻyini bilan buni isbotlashda davom etmoqda. Thibaut Courtois kabi darvozabonning borligi ham jamoa ishonchini oshirayotgani aytib oʻtildi.

Keyingi bosqich va maqsadlar

Garchi Belgiya guruhda birinchi oʻrinni naqd qilgan boʻlsa-da, Rudi Garcia xotirjamlikka berilmaslikka chaqirdi. Toʻrtta toʻp farqi bilan gʻalaba qozonish muhim boʻlsa-da, bu faqatgina birinchi vazifaning bajarilishi ekanini qayd etdi. Murabbiy Fransiya matbuotida ham uning jamoasi haqida salbiy fikrlar yurganini, ammo bu unga qoʻshimcha motivatsiya bermasligini aytdi.

Belgiya terma jamoasining ushbu gʻalabasi pley-off bosqichi oldidan jamoa ichidagi muhitni yanada mustahkamladi. Endilikda «qizil iblislar» turnirning hal qiluvchi pallalarida oʻzlarining tajribali tarkibi bilan uzoqroqqa borishni maqsad qilgan. Garcia oʻz futbolchilariga toʻliq ishonishini va ular faqat maydonda javob qaytarishini yana bir bor uqtirdi.

BelgiyaKevin De BruyneRomelu LukakuJahon ChempionatiRudi Garcia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston va Kongo bahsi oldidan Kannavaro rejalarini aytdiO‘zbekiston va Kongo bahsi oldidan Kannavaro rejalarini aytdiBugun, 15:30«Bu Jahon chempionati emas, falokat!» — Mehdi Torimiy FIFAga tashlandi«Bu Jahon chempionati emas, falokat!» — Mehdi Torimiy FIFAga tashlandiBugun, 15:06Manchester Yunayted aʼzosi Manuel Ugarte ogʻir jarohat oldi: Urugvaylik yulduz uzoq muddatga safdan chiqishi mumkinManchester Yunayted aʼzosi Manuel Ugarte ogʻir jarohat oldi: Urugvaylik yulduz uzoq muddatga safdan chiqishi mumkinBugun, 14:52JCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingJCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingBugun, 14:48Frenki de Yong: «Messi — tarixdagi eng yaxshi futbolchi»Frenki de Yong: «Messi — tarixdagi eng yaxshi futbolchi»Bugun, 14:47Issiq janglar boshlanyapti: Pley-offning dahshatli juftliklari aniq bo‘ldiIssiq janglar boshlanyapti: Pley-offning dahshatli juftliklari aniq bo‘ldiBugun, 14:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi